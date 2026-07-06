Nintendo Switch: Τέλος για την original έκδοση στην Ευρώπη

Η διαδρομή του αρχικού Nintendo Switch στην ευρωπαϊκή αγορά ολοκληρώνεται, καθώς η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα τη διακοπή της κυκλοφορίας της δημοφιλούς κονσόλας στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν προκύπτει από μειωμένο εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά υπαγορεύεται από τις αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη βιωσιμότητα των ηλεκτρονικών συσκευών και συγκεκριμένα τη διαχείριση των μπαταριών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει νέους κανονισμούς που επιβάλλουν στις κατασκευάστριες εταιρείες να διαθέτουν συσκευές με μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από τους ίδιους τους χρήστες. Ο σχεδιασμός του τρέχοντος Nintendo Switch, όπου η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο εσωτερικό του πλαισίου και απαιτεί ειδικά εργαλεία για την αφαίρεση της, δεν πληροί τις νέες νομικές προϋποθέσεις, αναγκάζοντας τη Nintendo να προχωρήσει σε παύση της διάθεσής του.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός (Οδηγία για τις Μπαταρίες και τα Απόβλητα Μπαταριών) έχει σαφή στόχο τη μείωση του ηλεκτρονικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Κάθε φορητή ηλεκτρονική συσκευή που πωλείται εντός της Ε.Ε. πρέπει να επιτρέπει την αφαίρεση και αντικατάσταση της μπαταρίας με κοινά εργαλεία του εμπορίου, χωρίς να προκαλείται φθορά στο προϊόν. Η μπαταρία ιόντων λιθίου (4310 mAh) του Switch είναι κολλημένη και καλύπτεται από εξαρτήματα απαγωγής θερμότητας, καθιστώντας την αλλαγή της μια σύνθετη τεχνική διαδικασία.

Η Nintendo, αξιολογώντας το κόστος ανασχεδιασμού της γραμμής παραγωγής για μια κονσόλα που βρίσκεται ήδη στο τέλος του κύκλου ζωής της, επέλεξε την παύση της κυκλοφορίας της στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το απόθεμα που υπάρχει ήδη στις αποθήκες των καταστημάτων θα συνεχίσει να πωλείται μέχρι εξαντλήσεως, αλλά δεν θα υπάρξουν νέες αποστολές από την Ιαπωνία.

Τι αλλάζει για τους κατόχους Nintendo Switch στην Ελλάδα

Η παύση διάθεσης της κονσόλας στα καταστήματα δεν μεταφράζεται σε παύση υποστήριξης. Το οικοσύστημα της Nintendo θα παραμείνει πλήρως λειτουργικό.