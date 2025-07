The Amateur: Έρχεται στις 17 Ιουλίου στο Disney+

H ταινία «Ο Ερασιτέχνης», της 20th Century Studios, μια ιστορία γεμάτη αγωνία, διεθνείς ίντριγκες και εντυπωσιακά οπτικά εφέ, έρχεται 17 Ιουλίου, στο Disney+.

Ο Τσάρλι Χέλερ (Rami Malek) είναι ένας ευφυής, αλλά βαθύτατα εσωστρεφής κρυπτογράφος της CIA, που δουλεύει από ένα υπόγειο γραφείο στα κεντρικά του Λάνγκλεϊ, του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν η γυναίκα του σκοτώνεται σε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο. Όταν οι ανώτεροι του αρνούνται να αντιδράσουν, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του ξεκινώντας ένα επικίνδυνο ταξίδι ανά την υφήλιο για να εντοπίσει τους υπαίτιους, χρησιμοποιώντας την ευφυΐα του ως υπέρτατο όπλο για να ξεφεύγει από τους διώκτες του και να πάρει εκδίκηση.

Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν οι Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Michael Stuhlbarg και Laurence Fishburne. «Ο Ερασιτέχνης» είναι σε σκηνοθεσία του James Hawes. Το σενάριο είναι των Ken Nolan και Gary Spinelli και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Robert Littell.

Οι θεατές έχουν ήδη ανταποκριθεί με ενθουσιασμό στο θρίλερ «Ο Ερασιτέχνης», εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την έξυπνη και βαθυστόχαστη αφήγηση του.

Η ταινία έχει συγκεντρώσει 88% στο Popcornmeter του Rotten Tomatoes, από επαληθευμένες αξιολογήσεις θεατών.

