The Bride! Το πρώτο teaser trailer υπόσχεται χάος, έρωτα και τρόμο

Η κινηματογραφική σεζόν του 2026 φαίνεται ότι θα ξεκινήσει με δυνατές συγκινήσεις για τους λάτρεις του τρόμου. Η Maggie Gyllenhaal παρουσιάζει το πρώτο teaser της ταινίας της The Bride!, φέρνοντας μια φρέσκια και εκρηκτική προσέγγιση σε έναν από τους πιο θρυλικούς μύθους του σινεμά: τον Frankenstein και τη Νύφη του.

Πρωταγωνιστές είναι ο Christian Bale, που δίνει σάρκα και οστά στο θρυλικό τέρας, και η Jessie Buckley, η οποία ενσαρκώνει τη νεκραναστημένη σύντροφό του. Μαζί σχηματίζουν ένα απρόβλεπτο ζευγάρι σε μια ιστορία που υπόσχεται πολύ περισσότερα από μια απλή αναβίωση του κλασικού μύθου.

Η Gyllenhaal φαίνεται αποφασισμένη να ξεφύγει από την πεπατημένη. Ενώ αρχικά είχε γίνει λόγος για μια μουσική ταινία τρόμου, το teaser δίνει μόνο μια αχνή γεύση από αυτό το στοιχείο. Η αφήγηση αντίθετα μοιάζει να εστιάζει περισσότερο σε μια σκοτεινή, παθιασμένη και καταστροφική σχέση, με έντονα στοιχεία βίας, κοινωνικής αναταραχής και παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη, η ιστορία ξεκινά όταν ένας μοναχικός Frankenstein, τον οποίο υποδύεται ο Bale, ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930 για να ζητήσει από τη ριζοσπαστική επιστήμονα Dr. Euphronious, που ερμηνεύει η Annette Bening, να δημιουργήσει μια σύντροφο για εκείνον. Οι δύο μαζί καταφέρνουν να αναστήσουν μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα, χαρίζοντάς της νέα ζωή ως Bride, την οποία ενσαρκώνει η Buckley. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ιστορία παίρνει μια απρόβλεπτη τροπή γεμάτη φόνους, εμμονές, κοινωνικά κινήματα και έναν ακραίο, καταστροφικό έρωτα ανάμεσα στους δύο ήρωες.

Η ταινία δεν περιορίζεται στη σχέση των δύο κεντρικών χαρακτήρων. Στο καστ συναντάμε επίσης τον Peter Sarsgaard, τον Jake Gyllenhaal και την Penélope Cruz, δίνοντας στο project ακόμη μεγαλύτερο βάρος και λάμψη. Το σενάριο φέρει την υπογραφή της ίδιας της Maggie Gyllenhaal, η οποία αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα προσωπικό όραμα που συνδυάζει τρόμο, πάθος και ανατρεπτική ματιά.

Το The Bride! θα βγει στις αίθουσες στις 6 Μαρτίου 2026.