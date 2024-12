The Brutalist: Νέο trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία με τον Adrien Brody

Η A24 κυκλοφόρησε ένα νέο trailer για την ταινία The Brutalist του Brady Corbet, η οποία απέσπασε επτά υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.



Στο The Brutalist πρωταγωνιστεί ο Adrien Brody ως ο λαμπρός Εβραίος Ούγγρος αρχιτέκτονας László Toth, ο οποίος φτάνει στις ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χωρισμένος από τη σύζυγό του Erzsébet (Felicity Jones, Rogue One) και την ανιψιά του Zsófia (Raffey Cassidy, White Noise), ο László πρέπει να φτιάξει μια νέα ζωή στην Πενσυλβάνια. Εκεί, γνωρίζει τον πλούσιο βιομήχανο Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), ο οποίος του αναθέτει την κατασκευή ενός κοινοτικού κέντρου. Ωστόσο, ο László θα διαπιστώσει σύντομα ότι ίσως χρειαστεί να συμβιβαστεί με μέρη του οράματος και της ταυτότητάς του για να αφομοιωθεί σε μια χώρα που φαίνεται να θέλει να τον απορρίψει σε κάθε του βήμα.



Το The Brutalist προβάλλεται σε επιλεγμένες αίθουσες στις 20 Δεκεμβρίου.