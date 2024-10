The Brutalist: Πρώτο trailer για την μάλλον Οσκαρική ταινία με τον Adrien Brody

Στο πρώτο trailer του The Brutalist, ο Adrien Brody πρωταγωνιστεί ως László Toth, ένας Ούγγρος Εβραίος επιζών του Ολοκαυτώματος και αρχιτέκτονας που μεταναστεύει στην Αμερική για να φτιάξει μια καλύτερη ζωή με τη σύζυγό του, Erzsébet (Felicity Jones). Όταν εγκαθίσταται στην Πενσυλβάνια, ο László γνωρίζει τον Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), έναν ισχυρό επιχειρηματία που τον προσλαμβάνει για να σχεδιάσει ένα κοινοτικό κέντρο. Η ταινία καλύπτει 30 χρόνια από τη ζωή του László, καταγράφοντας την ασταθή σχέση του με την Erzsébet και την αναζήτηση του αμερικανικού ονείρου.

Στο καστ της ταινίας Brutalist συμμετέχουν οι Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé και Alessandro Nivola. Ο Corbet σκηνοθετεί το The Brutalist σε σενάριο που έγραψε μαζί με τη Mona Fastvold. Αυτή είναι η τρίτη κινηματογραφική συνεργασία μεταξύ του Corbet και της Fastvold, οι οποίοι στο παρελθόν συνεργάστηκαν στην ταινία The Childhood of a Leader του 2015 και στο Vox Lux του 2018.

Η ταινία The Brutalist έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2024 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, με τον Corbet να κερδίζει τον Αργυρό Λέοντα καλύτερης σκηνοθεσίας. Η ταινία έχει διάρκεια 215 λεπτών, αλλά η παραγωγή της κόστισε λιγότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια.



Το The Brutalist θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου 2024.