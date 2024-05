Ο Hugh Jackman και η Jodie Comer πρόκειται να συνεργαστούν στην επανεκτέλεση της κλασικής ιστορίας του Ρομπέν των Δασών, στην επερχόμενη ταινία "The Death of Robin Hood".



Ο Michael Sarnoski (A Quiet Place: Day One, Pig) θα γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει, ενώ οι Aaron Ryder (Arrival, The Prestige) και Andrew Swett συμμετέχουν ως παραγωγοί υπό την επωνυμία Ryder Picture Company, μαζί με την Lyrical Media. Η παραγωγή θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025, γεγονός που δίνει στην ταινία ένα εκτιμώμενο παράθυρο πρεμιέρας στα τέλη του 2026.



Η πλοκή αναμένεται ότι θα διαφοροποιηθεί αρκετά από την κλασική ιστορία και θα ακολουθήσει τον Ρομπέν των Δασών (Jackman), έναν πληγωμένο από τις μάχες πολεμιστή, ο οποίος βρίσκεται στο έλεος μιας μυστηριώδους γυναίκας που του προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η ταινία θα έχει σκοτεινές προεκτάσεις, με τον ομώνυμο χαρακτήρα να καταπιάνεται με τις πράξεις του παρελθόντος του, οι οποίες περιλάμβαναν εγκλήματα και δολοφονίες.

Ήταν μια απίστευτη ευκαιρία να επανεφεύρουμε και να ανανεώσουμε με φρέσκο τρόπο την ιστορία που όλοι γνωρίζουμε για τον Ρομπέν των Δασών. Η εξασφάλιση του τέλειου καστ για τη μετατροπή του σεναρίου στην οθόνη ήταν απαραίτητη. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος και εμπιστεύομαι τον Hugh και την Jodie να ζωντανέψουν αυτή την ιστορία με έναν δυνατό και ουσιαστικό τρόπο.



Πρόσφατες blockbuster προσαρμογές του Ρομπέν των Δασών ηταν η ταινία του Otto Bathurst "Robin Hood" του 2018 και την ομώνυμη ταινία του Ridley Scott του 2010. Στο πρώτο πρωταγωνιστούσε ο Taron Edgerton στον, ενώ οι Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson και Jamie Dornan έπαιζαν δευτερεύοντες ρόλους. Στην ταινία του 2010 ο Russell Crowe υποδυόταν τον θρυλικό τοξότη και είχε ένα δυνατό υποστηρικτικό cast με τους Cate Blanchett, William Hurt, Mark Strong, Mark Addy, Oscar Isaac, Danny Huston και Max Von Sydow.



Και οι δύο ταινίες…πάτωσαν στο box office, αλλά ο Sarnoski και η ομάδα του ευελπιστούν ότι η σκοτεινή εκδοχή τους θα σημειώσει επιτυχία.

