The Ghost in the Shell: Δείτε το φρέσκο trailer του νέου anime από την Science SARU

Μετά από μήνες αναμονής και ασαφών teasers, το φετινό AnimeJapan έφερε στο φως το πρώτο πραγματικό δείγμα γραφής για το πολυαναμενόμενο The Ghost in the Shell.

Το ιαπωνικό στούντιο Science SARU (γνωστό από το Scott Pilgrim Takes Off και το Dan Da Dan) δημοσίευσε ένα trailer 46 δευτερολέπτων, αποκαλύπτοντας την οπτική κατεύθυνση του νέου anime. Η μετάβαση από τα ψηφιακά περιβάλλοντα στην παραδοσιακή σχεδίαση δεν είναι απλώς μια αισθητική επιλογή, αλλά μια συνειδητή επιστροφή στον πυρήνα του cyberpunk franchise.

Το νέο The Ghost in the Shell κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2026. Η σειρά εγκαταλείπει πλήρως το 3D CGI animation, υιοθετώντας παραδοσιακή 2D αισθητική των 90s, και προσεγγίζει με απόλυτη ακρίβεια το αυθεντικό manga του Masamune Shirow, επαναφέροντας τον πιο ανάλαφρο τόνο και τα αυθεντικά Fuchikoma AI tanks.

Οι πιο πρόσφατες τηλεοπτικές μεταφορές του franchise, και συγκεκριμένα το Ghost in the Shell: SAC_2045 του Netflix, δίχασαν έντονα το κοινό και τους κριτικούς λόγω της επιλογής του πλήρους 3D CG animation. Η απόφαση της Science SARU να επιστρέψει στο παραδοσιακό 2D animation αποτελεί μια άμεση διόρθωση πορείας.

Τα πλάνα που προβλήθηκαν από το trailer επιδεικνύουν ένα animation γεμάτο ρευστότητα και μια χρωματική παλέτα που παραπέμπει ευθέως στη δεκαετία του 1990. Ο σχεδιασμός χαρακτήρων, τον οποίο επιμελείται ο Shuhei Handa, διαφοροποιείται αισθητά από τον ρεαλισμό των ταινιών του Mamoru Oshii (1995) και του Stand Alone Complex. Η νέα Motoko Kusanagi παρουσιάζεται με κόκκινα μάτια και μπλε μαλλιά, με τις γραμμές να είναι πιο «καρτουνίστικες», ακολουθώντας πιστά το πενάκι του Masamune Shirow. Το τελικό οπτικό αποτέλεσμα είναι λιγότερο αποστειρωμένο και σαφώς πιο εκφραστικό, δίνοντας προτεραιότητα στη δυναμική της κίνησης.

Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από την τοποθέτηση νέων, αλλά εξαιρετικά ταλαντούχων δημιουργών στο τιμόνι. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Toma "Mokochan" Kimura, κάνοντας το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε σειρά αυτής της κλίμακας, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, EnJoe Toh. Η μουσική επένδυση, πάντα κομβική στο σύμπαν του GITS, αποτελεί συνεργασία των Taisei Iwasaki, Ryo Konishi και YUKI KANESAKA.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η αφήγηση. Σε αντίθεση με την βαριά, υπαρξιακή και φιλοσοφική προσέγγιση της εμβληματικής ταινίας του 1995, το πρωτότυπο manga του 1989 περιείχε έντονα στοιχεία χιούμορ και μια πιο ανάλαφρη, σχεδόν σατιρική απεικόνιση της αστυνομικής γραφειοκρατίας και της τεχνολογικής εξάρτησης. Η εμφάνιση των εμβληματικών Fuchikoma (τα AI tanks που είχαν αντικατασταθεί από τα Tachikoma σε άλλες μεταφορές για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων) στο νέο key visual, υποδηλώνει ότι το νέο anime θα αγκαλιάσει επιτέλους αυτόν τον παραγνωρισμένο, αυθεντικό χαρακτήρα του έργου.

Η μετάβαση των δικαιωμάτων διανομής καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες θεατές θα καταναλώσουν το περιεχόμενο. Με βάση τις προηγούμενες επίσημες ανακοινώσεις, το Amazon Prime Video φέρεται να έχει εξασφαλίσει τα παγκόσμια δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης της νέας σειράς (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Ρωσίας).

Για τους συνδρομητές του Prime Video στην Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε άμεση πρόσβαση στα επεισόδια τον Ιούλιο του 2026, προσθέτοντας άλλον έναν ισχυρό τίτλο στην anime βιβλιοθήκη της πλατφόρμας.

