The Last of Us: Ανακοινώθηκε επίσημα η 3η σεζόν από το HBO

Η 2η σεζόν του The Last of Us αναμένεται σε λίγες ημέρες, αλλά φαίνεται ότι το HBO δεν θέλει να αφήσει τους πάντες σε αγωνία για το τι θα ακολουθήσει σε μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του. Το δίκτυο ανακοίνωσε ότι η σειρά ανανεώθηκε για την 3η σεζόν μέσω ενός σύντομου βίντεο teaser.

Για όσους μπορεί να εκπλαγούν για την τρίτη σεζόν της σειράς, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρίτο παιχνίδι, οι showrunners Neil Druckmann και Craig Mazin έχουν ήδη προϊδεάσει για την απόφαση αυτή εδώ και καιρό. Μάλιστα, το 2023, οι Mazin και Druckmann δήλωσαν ότι τα γεγονότα του εν λόγω παιχνιδιού θα μπορούσαν να χρειαστούν τουλάχιστον δύο σεζόν για να ολοκληρωθούν στην τηλεοπτική μεταφορά. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ, αξίζει να θυμάστε ότι το παιχνίδι έχει διάρκεια κάπου μεταξύ 20-30 ωρών και τρεις σεζόν θα έφερναν την τηλεοπτική εκδοχή σε παρόμοια διάρκεια.

Πριν όμως προτρέξουμε πολύ με το τι μπορεί να περιλαμβάνει η 3η σεζόν, θα πρέπει πρώτα να βγάλουμε τη δεύτερη σεζόν. Η 2η σεζόν του The Last of Us ξεκινάει την Κυριακή 13 Απριλίου και θα αποτελείται από επτά επεισόδια. Δεν ξέρουμε ακόμα την ακριβή μορφή της σεζόν, ειδικά δεδομένου του πόσο περίπλοκο είναι το παιχνίδι, αλλά ξέρουμε ότι η Kaitlyn Dever θα εμφανιστεί ως Abby και ότι ο Jeffrey Wright θα επαναλάβει το ρόλο του Isaac από το παιχνίδι.