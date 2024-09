The Last Of Us: Επίσημο trailer για τη 2η σεζόν!

Η 26η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την ημέρα του The Last of Us και για να το γιορτάσει, το HBO δημοσίευσε ένα ολοκαίνουργιο trailer για τη 2η σεζόν του The Last of Us, το οποίο μοιάζει απολύτως σπαρακτικό.

Το trailer ξεκινά με τον Joel (Pedro Pascal) να μιλάει στον νέο χαρακτήρα της Catherine O'Hara. «Θέλεις να ξεκινήσουμε ή όχι;» τον ρωτά εκείνη. «Ας δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, δεν μπορείς να θεραπεύσεις κάτι αν δεν είσαι αρκετά γενναίος για να πεις κάτι δυνατά. Πες αυτό που φοβάσαι να πεις». Παράλληλα με το voiceover, βλέπουμε μερικά πλάνα από το Jackson, τον Joel και την Ellie (Bella Ramsey) να κάνουν κάποιες δύσκολες συζητήσεις, και την καλύτερη μας ματιά μέχρι στιγμής στην Kaitlyn Dever ως Abby Anderson. Βλέπουμε επίσης μερικά εμβληματικά πλάνα από τα παιχνίδια, όπως η σκηνή «Take On Me», οι Seraphites και ένα πλάνο αντίδρασης της Ellie που ουρλιάζει...

Όταν είδαμε για τελευταία φορά τον Joel και την Ellie στο επεισόδιο 9 του The Last of Us, οι δυο τους έτρεχαν να ξεφύγουν από την ομάδα The Firefly αφού σχεδίαζαν να ανοίξουν τον εγκέφαλο της Ellie για να βρουν τη θεραπεία. Αλλά μην περιμένετε η 2η σεζόν να συνεχίσει ακριβώς από εκεί που σταμάτησε το φινάλε της 1ης σεζόν. Υπάρχει ένα χρονικό άλμα πέντε ετών μεταξύ των βιντεοπαιχνιδιών The Last of Us 1 και 2. Αν και η 2η σεζόν δεν έχει ακόμα επίσημη σύνοψη, αν η σειρά ακολουθήσει όντως την ίδια πλοκή με το The Last of Us 2, τότε μας περιμένει μια πολύ πιο σκοτεινή και τρομακτική σεζόν.

Ωστόσο, όσοι έχουν παίξει το δεύτερο παιχνίδι θα γνωρίζουν ότι υπάρχει πολύς χώρος να καλυφθεί, οπότε μην περιμένετε η 2η σεζόν να αντικατοπτρίζει άμεσα το παιχνίδι. Στην πραγματικότητα, οι συνδημιουργοί της σειράς Craig Mazin και Neil Druckmann έχουν ήδη υποδείξει ότι το Part 2 θα χρειαστεί πολλές σεζόν για να αποδοθεί σωστά.

Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η 2η σεζόν θα παρουσιάσει πολλούς χαρακτήρες από το δεύτερο παιχνίδι. Εκτός από τους Pascal και Ramsey, το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Kaitlyn Dever ως Abby Anderson, Young Mazino ως Jesse, Isabela Merced ως Dina, Danny Ramirez ως Manny, Ariela Barer ως Mel, Tati Gabrielle ως Nora Harris, Spencer Lord ως Owen Moore, Jeffrey Wright ως Isaac και την Catherine O'Hara, πρωταγωνίστρια του Beetlejuice Beetlejuice, η οποία θα υποδυθεί έναν νέο χαρακτήρα που δεν προέρχεται από τα παιχνίδια.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία πρεμιέρας, αλλά σίγουρα θα δούμε τη 2η σεζόν του The Last of Us μέσα στο 2025.