The Last of Us: Επιβεβαιώθηκε σε πόσες σεζόν θα ολοκληρωθεί η ιστορία

Το The Last of Us ενδέχεται να φτάσει τις τέσσερις σεζόν, σύμφωνα με νέα σχόλια από το αφεντικό του HBO. Η Francesca Orsi, EVP και επικεφαλής του τμήματος δράματος στο HBO, περιέγραψε τα πιθανά μελλοντικά σχέδια για την προσαρμογή υπό την καθοδήγηση των Craig Mazin και Neil Druckmann σε συνέντευξή της στο Deadline.

Δεν έχουμε ένα πλήρες ή τελικό σχέδιο, αλλά νομίζω ότι το πλάνο προβλέπει τέσσερις σεζόν. Δεν θα ήθελα να το επιβεβαιώσω, ωστόσο μου φαίνεται ότι θα δούμε αυτή τη σεζόν και μετά άλλες δύο σεζόν για να το τελειώσουμε.

Σε περίπτωση που υπήρχε ποτέ αμφιβολία, αυτό σίγουρα διαψεύδει την ιδέα ότι η 2η σεζόν του The Last of Us θα προσαρμόσει ολόκληρο το The Last of Us Part 2. Το παιχνίδι του 2020, το οποίο περιελάμβανε πολλούς playable χαρακτήρες και τοποθεσίες, καθώς η Ellie βρισκόταν σε μια ευρεία περιοδεία εκδίκησης στην Αμερική, αποτελεί τη βάση της επερχόμενης σεζόν. Αυτό που δεν γνωρίζουμε, ωστόσο, είναι το σημείο λήξης της για φέτος και αν θα επεκταθεί πέρα από τα γεγονότα του παιχνιδιού, ενδεχομένως στα χωράφια του The Last of Us Part 3.



Στο παρελθόν, ο Craig Mazin είχε δηλώσει στο Deadline ότι η τρίτη σεζόν θα είναι «σημαντικά μεγαλύτερη» από τη δεύτερη σεζόν των επτά επεισοδίων, ενώ «η ιστορία μπορεί να απαιτήσει και μια τέταρτη σεζόν».

Η 2η σεζόν του The Last of Us λαμβάνει χώρα αρκετά χρόνια μετά την αρχική σεζόν και περιλαμβάνει αρκετούς νέους πρωταγωνιστές, όπως η Abby (Kaitlyn Dever), η Dina (Isabela Merced) και ο Jesse (Young Mazino). Η σειρά θα προβάλλεται εβδομαδιαία από τον προσεχή Απρίλιο στο HBO, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία πρεμιέρας.



[via]