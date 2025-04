The Last of Us: Νέο trailer για τη 2η σεζόν (με αρκετά spoilers)

Το HBO κυκλοφόρησε ένα νέο trailer για τη δεύτερη σεζόν του The Last of Us, προβάλλοντας τι πρόκειται να ακολουθήσει στα επόμενα επεισόδια της post-apocalyptic σειράς. Αυτό το βίντεο είναι φυσικά γεμάτο spoilers για το τι θα ακολουθήσει.

Στο trailer, βλέπουμε πότε ο Joel (Pedro Pascal) δίνει στην Ellie (Bella Ramsey) την περίφημη κιθάρα της, περισσότερες σκηνές μεταξύ του Joel και της θεραπεύτριάς του Gail (Catherine O'Hara) και ένα παράθυρο στο τι ετοιμάζει η Abby (Kaitlyn Dever) καθώς προσπαθεί να κυνηγήσει τον Joel και να πάρει την εκδίκησή της. Το βίντεο δείχνει επίσης τον Isaac (Jeffrey Wright) να έχει μια τεταμένη συζήτηση, καθώς και σκηνές με πολλούς μολυσμένους.

Πιθανότατα κάποια από αυτά που παρουσιάζονται στο trailer είναι από το 2ο επεισόδιο, αλλά το βίντεο έχει τίτλο «Weeks Ahead», οπότε μπορεί να περιέχει και υλικό από άλλα επεισόδια. Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, υπάρχουν συνολικά επτά επεισόδια για τη δεύτερη σεζόν του The Last of Us.

Ένα δεύτερο βίντεο που κυκλοφόρησε από το HBO παρέχει μια ματιά στα παρασκήνια του 1ου επεισοδίου της 2ης σεζόν. Παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για πράγματα όπως ο λόγος που ο Joel πηγαίνει σε ψυχοθεραπεία, ο λόγος και ο τρόπος εισαγωγής της Abby, η σχέση μεταξύ της Ellie και της Dina (Isabela Merced) και ο νέος τύπος μολυσμένου που εμφανίζεται στο επεισόδιο.



Υπενθυμίζουμε ότι το The Last of Us ανανεώθηκε και για 3η σεζόν.