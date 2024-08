The Last of Us: Πρώτο teaser για τη δεύτερη σεζόν!

Μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε λίγο καιρό για να το δούμε, αλλά πριν από λίγες ώρες, το HBO μας έδωσε μια πρώτη γεύση από την δεύτερη σεζόν του The Last of Us!

Το νέο υλικό που κυκλοφόρησε ως μέρος ενός εκτεταμένου tease για το τι έρχεται τον επόμενο χρόνο κατά τη διάρκεια του φινάλε της σεζόν του House of the Dragon είναι σύντομο, αλλά προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ενδείξεις για το τι θα προσαρμόσει η δεύτερη σεζόν από το βραβευμένο sequel της Naughty Dog.

Τα πλάνα προσφέρουν όχι μόνο νέες ματιές στο τι κάνουν ο Joel και η Ellie του Pedro Pascal και της Bella Ramsey (περνούν άσχημα, ως επί το πλείστον), αλλά και ματιές σε νέους και επιστρέφοντες σημαντικούς χαρακτήρες, όπως ο αδελφός του Joel, Tommy (Gabriel Luna), οι πρώτες ματιές στην Abby (Kaitlyn Dever), η Dina (Isabela Merced) και ο Jeffrey Wright που επανέρχεται στο ρόλο του Isaac από το παιχνίδι. Επίσης, βλέπουμε για πρώτη φορά τη μυστηριώδη νέα φιγούρα της Catharine O'Hara, η οποία κάνει στον Joel μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, προφανώς για την Ellie: "Την πλήγωσες;".

Η 2η σεζόν του The Last of Us θα προβληθεί στο Max κάποια στιγμή το 2025.