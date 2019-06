The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ανακοινώθηκε το sequel! [Video]

Γεμάτη ανακοινώσεις η παρουσίαση της Nintendo στην E3 2019, με πληθώρα τίτλων να έρχονται στο Nintendo Switch μέσα στους επόμενους μήνες, αλλά και αρκετά νέα παιχνίδια από την εταιρεία. Ένα από αυτά θα είναι και το sequel του The Legend of Zelda: Breath of the Wild για το οποίο πήραμε μια μικρή γεύση μέσα από ένα σύντομο trailer.

Οι πληροφορίες για την υπόθεση του και την ημερομηνία κυκλοφορίας είναι ελάχιστες, με το πιθανότερο σενάριο να είναι στα τέλη του 2020, αλλά τουλάχιστον επιβεβαιώνεται ότι θα είναι ένα πλήρες παιχνίδι και όχι DLC. Σχεδόν σίγουρο, επίσης, ότι θα κυκλοφορήσει σε αυτήν τη γενιά του Nintendo Switch.

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρατηρούμε ένα σαφέστατα πιο σκοτεινό περιβάλλον, με τον Link να κρατά έναν πυρσό και να εξερευνεί ένα μπουντρούμι κάτω από το Hyrule παρέα με τη Zelda. Σε κάποια φάση πέφτουν σε έναν τάφο απ' όπου φαίνεται ότι ανασταίνεται ένας πολεμιστής.

Είπαμε, είναι νωρίς για συμπεράσματα, αλλά η Nintendo κατάφερε να ανάψει φωτιές.

