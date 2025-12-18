The Muppet Show: Επιστροφή για τα 50 χρόνια ιστορίας με ένα special στο Disney+!

Ετοιμαστείτε να παίξει η μουσική και να ανάψουν τα φώτα, γιατί το The Muppet Show επιστρέφει επίσημα. Σε μια κίνηση που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά των πιστών φίλων του Jim Henson αλλά και στη γενιά του TikTok, η Disney ανακοίνωσε την ημερομηνία της μεγάλης επετειακής επιστροφής. Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, ο Κέρμιτ, η Μις Πίγκι και ολόκληρος ο θίασος θα καταλάβουν ξανά τη σκηνή του Muppet Theatre για ένα μοναδικό τηλεοπτικό γεγονός που θα προβληθεί ταυτόχρονα στο ABC και στο Disney+.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα teaser trailer που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το οποίο, αν και λιτό, κατάφερε να συγκινήσει το διαδίκτυο. Το βίντεο δείχνει τον αγαπημένο βάτραχο όλων, τον Κέρμιτ, να μπαίνει ήσυχα στο παλιό θέατρο, να ανάβει τον γενικό διακόπτη και να ετοιμάζεται για δουλειά, υπό τους ήχους μιας μελωδικής εκτέλεσης του «Rainbow Connection». Δεν χρειάζονταν περισσότερα για να επιβεβαιωθεί ότι το 2026 θα είναι η χρονιά των Μάπετς.

Μια γιορτή για μισό αιώνα ιστορίας

Η αφορμή για αυτό το «θριαμβευτικό special event», όπως το χαρακτηρίζει η Disney, είναι η συμπλήρωση 50 χρόνων από την πρεμιέρα της πρωτότυπης σειράς το 1976. Το The Muppet Show δεν ήταν απλώς μια παιδική εκπομπή, αλλά ένα πολιτιστικό φαινόμενο που γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ των γενεών, προσφέροντας ανατρεπτικό χιούμορ, μουσική και αξέχαστους χαρακτήρες.

Η νέα παραγωγή υπόσχεται να τιμήσει αυτή την κληρονομιά επιστρέφοντας στις ρίζες. Το σενάριο θέλει την παρέα να ανεβάζει ξανά μια παράσταση βαριετέ, γεμάτη σκετς, τραγούδια και, φυσικά, το απαραίτητο χάος που συνοδεύει κάθε τους εγχειρήμα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η Sabrina Carpenter, η οποία θα είναι η επίσημη καλεσμένη (guest star) της βραδιάς.

Οι άνθρωποι πίσω από τις μαριονέτες

Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομάδα που ανέλαβε να φέρει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Την παραγωγή υπογράφουν ο Seth Rogen και ο Evan Goldberg, ένα δίδυμο γνωστό για το ιδιαίτερο χιούμορ του, κάτι που αφήνει υποσχέσεις για μια προσέγγιση που θα σέβεται το παρελθόν αλλά δεν θα φοβάται να είναι αιχμηρή. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Alex Timbers, ένας δημιουργός με θεατρική εμπειρία, ιδανικός για να διαχειριστεί την ενέργεια ενός ζωντανού σόου μέσα σε τηλεοπτικό πλαίσιο.

Φυσικά, η ψυχή των Μάπετς παραμένουν οι χειριστές τους. Βετεράνοι του είδους όπως οι Dave Goelz (ο αυθεντικός Γκόνζο), Bill Barretta, Eric Jacobson και Matt Vogel επιστρέφουν για να δώσουν φωνή και κίνηση στους χαρακτήρες, διασφαλίζοντας ότι η αίσθηση θα είναι αυθεντική και όχι μια φτηνή απομίμηση.

Περισσότερο από ένα απλό επετειακό σόου;

Αν και προς το παρόν η Disney παρουσιάζει το πρότζεκτ ως ένα αυτοτελές σπέσιαλ («stand-alone special»), οι φήμες στο Χόλιγουντ οργιάζουν. Πολλοί αναλυτές της βιομηχανίας βλέπουν την κίνηση αυτή ως ένα «backdoor pilot» – δηλαδή μια δοκιμή στα τυφλά. Αν το κοινό ανταποκριθεί θερμά και τα νούμερα τηλεθέασης στο streaming είναι ικανοποιητικά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αναβίωση του The Muppet Show ως κανονική σειρά.

Η τελευταία φορά που οι Μάπετς επιχείρησαν να επιστρέψουν στην τηλεόραση με εβδομαδιαία σειρά ήταν το 2015 με το mockumentary The Muppets, το οποίο, παρότι τολμηρό, δεν κατάφερε να μακροημερεύσει. Αυτή τη φορά, η επιστροφή στο κλασικό format του variety show φαίνεται να είναι η πιο ασφαλής και ταυτόχρονα η πιο επιθυμητή λύση από τους φαν.