Ιστορική συμφωνία OpenAI και Disney: Οι Avengers και οι Jedi έρχονται στο Sora

Σε μια κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει ριζικά το τοπίο της ψηφιακής δημιουργίας και της ψυχαγωγίας, η OpenAI και η The Walt Disney Company ανακοίνωσαν σήμερα μια στρατηγική συνεργασία.

Ο κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης ενώνει τις δυνάμεις του με τον γίγαντα του θεάματος, επιτρέποντας στους χρήστες του μοντέλου βίντεο Sora να δημιουργούν κλιπ χρησιμοποιώντας μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το τέλος του «Απαγορευμένου Καρπού»

Μέχρι σήμερα, η δημιουργία βίντεο μέσω AI με ήρωες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (copyright) αποτελούσε «κόκκινη γραμμή», με τα νομικά τμήματα των στούντιο να κυνηγούν ανελέητα κάθε παραβίαση. Η νέα συμφωνία γκρεμίζει αυτό το τείχος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τριετής άδεια χρήσης θα επιτρέψει στους χρήστες του Sora να δημιουργούν βίντεο με περισσότερους από 200 χαρακτήρες από το σύμπαν της Disney, της Marvel, της Pixar και του Star Wars. Φανταστείτε τον Darth Vader να πίνει καφέ στο Παρίσι ή τον Iron Man να συνεργάζεται με τον Buzz Lightyear σε μια φουτουριστική περιπέτεια – όλα αυτά δημιουργημένα με μια απλή εντολή κειμένου (prompt).

Η λίστα των διαθέσιμων χαρακτήρων είναι εντυπωσιακή και περιλαμβάνει κλασικές φιγούρες όπως οι Μίκυ και Μίνι Μάους, η Σταχτοπούτα και ο Simba, αλλά και σύγχρονους ήρωες από ταινίες όπως το Encanto, το Frozen, το Inside Out και το Zootopia. Από την πλευρά της δράσης, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε animated εκδοχές των Black Panther, Captain America, Deadpool, Thor, Thanos, καθώς και θρύλους του Star Wars όπως οι Luke Skywalker, Han Solo, Yoda και ο Mandalorian.

Ασφαλιστικές δικλείδες και προστασία των ηθοποιών

Παρά την ελευθερία που προσφέρει η συνεργασία, υπάρχουν σαφείς περιορισμοί που αντικατοπτρίζουν τις ευαισθησίες της βιομηχανίας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες απεργίες στο Χόλιγουντ. Η OpenAI ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας ή της φωνής πραγματικών ηθοποιών.

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο με τον Iron Man ως χαρακτήρα κόμικ ή animation, αλλά όχι με την φωτορεαλιστική όψη του Robert Downey Jr. Το ίδιο ισχύει και για τους χαρακτήρες του Star Wars: ο Han Solo θα είναι διαθέσιμος ως εικονογραφημένη φιγούρα, όχι ως ο Harrison Ford. Αυτή η δικλείδα ασφαλείας είναι κρίσιμη για την αποφυγή των λεγόμενων "deepfakes" και την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών.

Η Disney μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι του AI

Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στο να δώσει «παιχνίδια» στους χρήστες. Η Disney προχωρά σε μια τεράστια επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην OpenAI, αποκτώντας παράλληλα μετοχικό μερίδιο (equity) και δικαιώματα για μελλοντική αύξηση της συμμετοχής της.

Επιπλέον, η τεχνολογία της OpenAI θα ενσωματωθεί βαθιά στις λειτουργίες της Disney. Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα APIs της OpenAI για να αναπτύξει νέα προϊόντα και εμπειρίες, ενώ θα διαθέσει το ChatGPT Enterprise στους χιλιάδες εργαζόμενούς της.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο για τους συνδρομητές είναι ότι επιλεγμένα βίντεο που θα δημιουργούνται από χρήστες μέσω του Sora θα φιλοξενούνται στην πλατφόρμα του Disney+. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για μια νέα μορφή περιεχομένου, όπου το όριο μεταξύ του επίσημου δημιουργού και του κοινού αρχίζει να θολώνει, με την Disney να αγκαλιάζει επίσημα το "fan fiction" που παράγεται με υψηλής ποιότητας εργαλεία AI.

Το χρονοδιάγραμμα και η επόμενη μέρα

Η ενσωμάτωση των χαρακτήρων της Disney στο Sora, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας στατικών εικόνων μέσω του ChatGPT, αναμένεται να είναι διαθέσιμη στις αρχές του 2026.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως φυσική εξέλιξη μετά την κυκλοφορία του Sora 2 τον περασμένο Σεπτέμβριο, το οποίο εντυπωσίασε με την ικανότητά του να κατανοεί τον τρισδιάστατο χώρο και τη συνέχεια της σκηνής. Ωστόσο, η έλλειψη γνωστών IP (Intellectual Property) ήταν μέχρι τώρα το μεγάλο «αγκάθι» για τη μαζική αποδοχή του από το ευρύ κοινό που διψά για pop culture αναφορές.

Με αυτή τη συνεργασία, η Disney φαίνεται να εγκαταλείπει την παραδοσιακή της στάση της απόλυτης προστασίας και να υιοθετεί το ρητό «αν δεν μπορείς να το νικήσεις, πήγαινε με το μέρος του», επιλέγοντας να ελέγξει η ίδια τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα αλληλεπιδρά με τους πολύτιμους χαρακτήρες της.