ChatGPT: Στον «πάγο» οι διαφημίσεις λόγω απώλειας χρηστών προς το Gemini 3

Η OpenAI θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τη βελτίωση του ChatGPT, ανακοινώνοντας την αναβολή των σχεδίων για διαφημίσεις και εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας, σύμφωνα με πληροφορίες από το The Information. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Sam Altman, χαρακτήρισε τη Δευτέρα την κατάσταση ως «code red», επισημαίνοντας την ανάγκη να ενισχυθεί η απόδοση του ChatGPT ώστε να μην μείνει πίσω από ανταγωνιστές όπως η Google και η Anthropic.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Altman στους υπαλλήλους, η OpenAI πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες: εξατομίκευση για κάθε χρήστη, δυνατότητες δημιουργίας εικόνων και βελτιώσεις στη συμπεριφορά του μοντέλου, όπως ταχύτητα και αξιοπιστία. Αυτή η κίνηση έρχεται μετά την κυκλοφορία του Gemini 3 Pro από την Google τον Νοέμβριο, το οποίο ξεπερνά το ChatGPT σε αρκετές δοκιμές benchmarking, ενώ η Google προσελκύει χρήστες και μέσω του Nano Banana AI image generator. Παράλληλα, το Claude της Anthropic παραμένει δημοφιλές σε επιχειρηματικούς πελάτες, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στον χώρο των AI chatbots.

Τα σχέδια της OpenAI να εμφανίσει διαφημίσεις στους χρήστες είχαν διαρρεύσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, όμως ο Altman ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία θα αναβάλει προσωρινά την εμπορική αξιοποίηση. Η ανάπτυξη διαφημίσεων, οι AI βοηθοί για αγορές και η πιο προδραστική και εξατομικευμένη έκδοση του ChatGPT, γνωστή ως Pulse, έχουν τώρα αναβληθεί. Στο παρελθόν, η OpenAI είχε δοκιμάσει διάφορους τύπους διαφημίσεων, όπως διαφημίσεις κατά τη διάρκεια αιτημάτων για online αγορές, όμως η εισαγωγή τους θα μπορούσε να οδηγήσει τους χρήστες σε άλλες πλατφόρμες chatbot.

Μετά το εσωτερικό σημείωμα, ο επικεφαλής του ChatGPT, Nick Turley, δήλωσε ότι η OpenAI θα επικεντρωθεί στο «να κάνει το ChatGPT πιο ικανό, να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να διευρύνει την πρόσβαση σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα να γίνεται πιο διαισθητικό και προσωπικό». Η στρατηγική αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της εμπειρίας του χρήστη και της διατήρησης υψηλής ποιότητας υπηρεσίας, αντί της άμεσης εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η OpenAI παραμένει μη κερδοφόρα και εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών για να προσελκύει επενδύσεις. Εάν χάσει σημαντικό ποσοστό χρηστών προς την Google ή άλλες πλατφόρμες, η εταιρεία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η απόφαση του Altman να δώσει προτεραιότητα στη βελτίωση των δυνατοτήτων του ChatGPT αντικατοπτρίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η ηγετική θέση της εταιρείας στον τομέα των AI chatbots.

Στο πλαίσιο αυτό, η OpenAI σκοπεύει να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα ένα νέο μοντέλο συλλογιστικής, το οποίο σύμφωνα με τον Altman υπερτερεί του Gemini 3 σε εσωτερικές αξιολογήσεις. Η προσθήκη αυτού του μοντέλου αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα του ChatGPT να επεξεργάζεται πιο σύνθετα αιτήματα, ενισχύοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία του.

Αν και οι διαφημίσεις και οι εμπορικές λειτουργίες παραμένουν στο παρασκήνιο, η εταιρεία δεν εγκαταλείπει την ιδέα τους, αλλά προτιμά πρώτα να εξασφαλίσει ότι το ChatGPT παραμένει ένα κορυφαίο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς και των χρηστών.