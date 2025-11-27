Το ChatGPT θα υποστηρίζει ενήλικο περιεχόμενο από το Δεκέμβριο

Το ChatGPT παραμένει το δημοφιλέστερο AI chatbot στον κόσμο, όμως η OpenAI φαίνεται να ετοιμάζει μια σημαντική ανατροπή στη λειτουργία του. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του The Information, η εταιρεία σχεδιάζει να επιτρέψει εκ νέου τη συζήτηση θεμάτων που μέχρι πρόσφατα ήταν περιορισμένα, συμπεριλαμβανομένου και ενήλικου περιεχομένου, αλλά μόνο για όσους χρήστες επαληθεύσουν την ηλικία τους. Η αλλαγή αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές στη φιλοσοφία της πλατφόρμας από τότε που τέθηκαν οι τελευταίοι περιορισμοί τον Αύγουστο.

Η OpenAI είχε ήδη προειδοποιήσει ότι σχεδιάζει να ενισχύσει την ασφάλεια των νεότερων χρηστών. Τους προηγούμενους μήνες εισήγαγε parental controls και περιόρισε την ικανότητα του chatbot να συζητά θέματα όπως αυτοκτονικός ιδεασμός ή ενήλικο περιεχόμενο με ανήλικους. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές είχαν ένα αναμενόμενο — ίσως και ανεπιθύμητο — αποτέλεσμα: ο χρόνος χρήσης του ChatGPT μειώθηκε ελαφρώς, σύμφωνα με αυτά που φέρεται να ανέφερε η OpenAI σε πρόσφατη επικοινωνία με επενδυτές.

Η εταιρεία φαίνεται λοιπόν να γυρίζει το τιμόνι προς μια πιο ευέλικτη προσέγγιση: όχι λιγότερο έλεγχο, αλλά πιο στοχευμένο. Επαλήθευση ηλικίας και ύστερα χαλάρωση των περιορισμών για όσους το επιθυμούν.

Το πώς θα λειτουργεί αυτή η επαλήθευση ηλικίας παραμένει θολό. Ο Sam Altman είχε δηλώσει πριν περίπου έναν μήνα ότι η δυνατότητα έρχεται τον Δεκέμβριο, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. Το The Information αναφέρει ότι το σύστημα ίσως δεν είναι αυτοματοποιημένο, αλλά περισσότερο εθελοντικό — αν και προς το παρόν πρόκειται για εικασίες.

Η OpenAI δεν είναι η μόνη που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Google έχει ήδη εφαρμόσει μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας στο YouTube και στα Google Accounts, με στόχο να περιορίσει την πρόσβαση ανηλίκων σε ευαίσθητο περιεχόμενο. Η διαφορά είναι ότι στη δική της περίπτωση, δεν διακυβεύεται απλώς η ασφάλεια: διακυβεύεται και η χρήση της πλατφόρμας.

Οι περιορισμοί της OpenAI έδειξαν κάτι που η εταιρεία μάλλον γνώριζε: αρκετοί ενήλικοι χρήστες είχαν αρχίσει να εμπλέκονται σε ρόλους ή «σχέσεις» με το AI, πλήρως συνειδητοποιημένοι ότι συνομιλούν με ένα μοντέλο και όχι με άνθρωπο. Όταν αυτοί οι χρήστες συνάντησαν τοίχους και warnings, κάποιοι στράφηκαν σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες που δεν είχαν αντίστοιχους περιορισμούς.

Αυτό το τελευταίο είναι και το σημείο που — σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του The Information — ανησυχεί ιδιαίτερα την OpenAI. Το ChatGPT είναι εξαιρετικά δημοφιλές, αλλά η εταιρεία θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα χάσει το momentum της στις premium υπηρεσίες, εκεί όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος των εσόδων.

Τον Ιούλιο, περίπου 35 εκατομμύρια χρήστες πλήρωναν για ChatGPT Plus ή Pro. Ένα 5% του συνόλου εκείνης της περιόδου. Η OpenAI στοχεύει το ποσοστό αυτό να φτάσει στο 8.6% μέχρι το 2030, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 220 εκατομμύρια συνδρομητές εφόσον επιτευχθεί ο στόχος για 2.6 δισεκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες.

Για να το πετύχει, η εταιρεία γνωρίζει ότι πρέπει να διατηρήσει τους ενήλικους χρήστες που ζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στη θεματολογία των συνομιλιών τους. Και η υποστήριξη ενήλικου περιεχομένου — υπό προϋποθέσεις — είναι πιθανό να αποτελέσει κρίσιμο κομμάτι αυτής της στρατηγικής.