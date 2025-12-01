Σύντομα μάλλον θα βλέπετε και διαφημίσεις στο ChatGPT

Τρία χρόνια μετά το ντεμπούτο του, το ChatGPT εξακολουθεί να είναι το πιο αναγνωρίσιμο εργαλείο παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Με περίπου 800 εκατομμύρια χρήστες, οι περισσότεροι από τους οποίους αξιοποιούν τη δωρεάν έκδοση, η επιτυχία της OpenAI έχει δημιουργήσει μια σπάνια ανισορροπία: τεράστια ζήτηση, περιορισμένη δυνατότητα άμεσης κερδοφορίας. Η πρόσφατη εμφάνιση κώδικα που σχετίζεται με διαφημίσεις στην Android beta έκδοση της εφαρμογής δείχνει ότι αυτή η ανισορροπία ίσως σύντομα αλλάξει και όχι απαραίτητα με τρόπο που θα ενθουσιάσει τους χρήστες.

Η αποκάλυψη ήρθε από το TestingCatalog, το οποίο εντόπισε νέες γραμμές κώδικα στην έκδοση 1.2025.329 της εφαρμογής: “ads feature”, “bazaar content”, “search ad” και “search ads carousel”. Δεν πρόκειται για αόριστες ενδείξεις ή για απλό πειραματισμό. Το πλήθος και η φύση των αναφορών δείχνουν ότι η OpenAI έχει ήδη δομήσει το τεχνικό υπόβαθρο για να εισαγάγει διαφημίσεις μέσα στην εμπειρία του ChatGPT.

Το αν και πότε θα πατηθεί το κουμπί της ενεργοποίησης είναι άλλο θέμα, αλλά η κατεύθυνση μοιάζει ξεκάθαρη. Για μήνες, στελέχη της εταιρείας έχουν παραδεχτεί ότι εξετάζουν το μοντέλο διαφημίσεων ως πιθανή πηγή εσόδων. Και ενώ ποτέ δεν υπήρξε επίσημο χρονοδιάγραμμα, το timing μοιάζει ιδανικό: η εταιρεία συνεχώς επεκτείνει τις δυνατότητες του δωρεάν GPT-5, προσθέτει εργαλεία αναζήτησης και αγορών, και ετοιμάζει την έλευση third-party apps και agents, ένα οικοσύστημα που φυσικά μπορεί να συνδεθεί με διαφήμιση.

Δεν είναι η μόνη στον χώρο. Η Google ήδη ενσωματώνει διαφημίσεις στα AI Overviews. Η Microsoft κάνει το ίδιο με το Copilot. Και η Perplexity, ένας από τους ταχ'υτερα ανερχόμενους ανταγωνιστές, εμφανίζει ads ενσωματωμένα στις απαντήσεις. Η ίδια η εμπειρία που χτίζει το OpenAI με εργαλεία αγοράς και product suggestions σχεδόν ζητάει μια εμπορική διάσταση.

Την ανακάλυψη των ad strings επιβεβαίωσε και ο Tibor Blaho, γνωστός AI enthusiast και συστηματικός αναλυτής των builds της εφαρμογής. Ο Blaho υπενθύμισε επίσης κάτι που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητο: από τον Οκτώβριο, πάνω από 600 πρώην εργαζόμενοι της Meta έχουν ενταχθεί στην OpenAI, ένα εντυπωσιακό ποσοστό του προσωπικού, που σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από ανθρώπους με εξειδίκευση στη διαφήμιση, τη στόχευση και την κλιμάκωση μεγάλων καταναλωτικών πλατφορμών.

Απόψεις ότι οι διαφημίσεις θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες μνήμης του ChatGPT είχαν ήδη αναφερθεί σε ρεπορτάζ του The Information, αν και αυτή είναι μια προοπτική που θα απαιτήσει πολύ λεπτές ισορροπίες, κυρίως σε επίπεδο ιδιωτικότητας.

Η OpenAI μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει τις πρόσφατες αναφορές ούτε έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη των εν λόγω λειτουργιών.