Η OpenAI παρουσιάζει το GPT-5.2

Η OpenAI ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του GPT-5.2, μια σημαντική αναβάθμιση της σειράς GPT-5, η οποία έρχεται να επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει "επαγγελματικό εργαλείο" στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αφήνοντας πίσω τις γενικές συζητήσεις και στοχεύοντας στην ουσιαστική παραγωγικότητα.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή (Δεκέμβριος 2025), καθώς ο ανταγωνισμός με το Gemini 3 της Google και τα μοντέλα της Anthropic έχει ενταθεί δραματικά. Με το GPT-5.2, η OpenAI φαίνεται να εγκαταλείπει την προσέγγιση "ένα μοντέλο για όλα", λανσάροντας μια οικογένεια μοντέλων που εξειδικεύονται σε διαφορετικές πτυχές της εργασίας: ταχύτητα, σκέψη και αξιοπιστία.

Τρεις Εκδοχές για Κάθε Ανάγκη: Instant, Thinking και Pro

Η μεγαλύτερη καινοτομία του GPT-5.2 δεν είναι μόνο η «ωμή» δύναμη υπολογισμού, αλλά η αρχιτεκτονική της διάθεσής του. Η OpenAI κατανόησε ότι ο χρήστης που θέλει να γράψει ένα γρήγορο email δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις με τον προγραμματιστή που ψάχνει ένα bug στον κώδικά του. Έτσι, το νέο σύστημα χωρίζεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες:

GPT-5.2 Instant: Σχεδιασμένο για την καθημερινότητα. Είναι ο "εργάτης" της σειράς, βελτιστοποιημένος για ταχύτητα και άμεση απόκριση. Η εταιρεία έχει δώσει έμφαση σε έναν πιο ζεστό και φυσικό τόνο συνομιλίας, καθιστώντας το ιδανικό για γρήγορες αναζητήσεις πληροφοριών, μεταφράσεις και drafting κειμένων. GPT-5.2 Thinking: Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Αυτή η έκδοση έχει σχεδιαστεί για να "σκέφτεται" πριν απαντήσει, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές συλλογιστικής (chain-of-thought). Είναι το μοντέλο που θα επιλέξει ένας οικονομικός αναλυτής για πολύπλοκα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) ή ένας μανατζερ για τη δημιουργία παρουσιάσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό. GPT-5.2 Pro: Η ναυαρχίδα της αξιοπιστίας. Σύμφωνα με την OpenAI, το Pro μοντέλο μειώνει τα σοβαρά λάθη (hallucinations) κατά 30% σε σχέση με τους προκατόχους του. Είναι το εργαλείο που απευθύνεται σε προγραμματιστές και επιστήμονες, καθώς επιδεικνύει κορυφαίες επιδόσεις στη συγγραφή κώδικα και την επίλυση πολύπλοκων επιστημονικών προβλημάτων.

Υψηλές Επιδόσεις

Αν τα νούμερα λένε την αλήθεια, το GPT-5.2 δεν είναι απλώς μια βελτίωση στα σημεία. Στα benchmarks που δημοσίευσε η εταιρεία, το μοντέλο GPT-5.2 Thinking πέτυχε το απόλυτο 100% στο τεστ μαθηματικών AIME 2025, ξεπερνώντας το ήδη εντυπωσιακό 94% της προηγούμενης έκδοσης (GPT-5.1).

Ακόμη πιο σημαντική είναι η απόδοσή του στο ARC-AGI-1, ένα τεστ που μετρά την αφηρημένη συλλογιστική και την ικανότητα της AI να σκέφτεται σαν άνθρωπος σε πρωτόγνωρα σενάρια. Εκεί, το νέο μοντέλο σημείωσε άνοδο άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας το 86.2%. Αυτά τα νούμερα στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Silicon Valley: η OpenAI επέστρεψε στην κορυφή της «διατροφικής αλυσίδας» των LLMs.

Η Εποχή των AI Agents

Πέρα από τα νούμερα, το GPT-5.2 φέρνει στο προσκήνιο την έννοια των "Long-running Agents". Σε συνεργασία με πλατφόρμες όπως η Databricks, το νέο μοντέλο μπορεί να εκτελεί εργασίες που απαιτούν πολλά βήματα και διαρκούν ώρα, χωρίς να χάνει το πλαίσιο (context).

Φανταστείτε έναν ψηφιακό βοηθό που δεν του ζητάτε απλώς να "γράψει έναν κώδικα", αλλά να αναλύσει μια βάση δεδομένων, να εντοπίσει ανωμαλίες, να γράψει το fix, να το τεστάρει και να σας παραδώσει την αναφορά. Το GPT-5.2 είναι βελτιστοποιημένο ακριβώς για αυτό: να χειρίζεται πολύπλοκα projects που απαιτούν χρήση πολλαπλών εργαλείων ταυτόχρονα, λειτουργώντας λιγότερο ως chatbot και περισσότερο ως αυτόνομος συνεργάτης.

Διαθεσιμότητα

Η OpenAI ακολουθεί μια επιθετική στρατηγική διάθεσης. Οι δωρεάν χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο μοντέλο Instant από προεπιλογή, ενώ η δυνατότητα χρήσης του Thinking θα είναι διαθέσιμη κατ' επιλογήν. Για τους συνδρομητές και τις επιχειρήσεις, το πλήρες πακέτο (συμπεριλαμβανομένου του Pro) ανοίγει νέους δρόμους για την αυτοματοποίηση και την παραγωγικότητα.