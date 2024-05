Οι πρώτες σημαντικές λεπτομέρειες για το spin-off του The Office έχουν επιβεβαιωθεί, και όπως φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε μια νέα τοποθεσία. Η αρχική σειρά, που έκανε αστέρες πρώτου μεγέθους τους Steve Carrell και John Krasinski, διαδραματιζόταν σε μια εταιρεία χαρτιού στο Scranton.



Η νέα σειρά, για την οποία δόθηκε εντολή για μια σεζόν από το Peacock, μετατοπίζει το ενδιαφέρον της σε έναν εκδότη εφημερίδων στις μεσοδυτικές πολιτείες, αλλά θα εξακολουθεί να υπάρχει κάποια διασταύρωση με την αρχική.



Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η εταιρεία είναι το τελευταίο θέμα του συνεργείου του ντοκιμαντέρ για την Dunder Mifflin. Θα ακολουθήσουν την ομάδα των εργαζομένων σε μια ιστορική εφημερίδα που πεθαίνει, την οποία ο εκδότης προσπαθεί να αναβιώσει με εθελοντές δημοσιογράφους.

Ο ηθοποιός του Star Wars και του Ex-Machina, Domhnall Gleeson, και η Sabrina Impacciatore, που ξεχώρισε στη 2η σεζόν του The White Lotus, ηγούνται του καστ. Αν και το υπόλοιπο κωμικό σύνολο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, έχει γίνει πλέον γνωστό ότι συμμετέχουν οι δημιουργοί της αρχικής σειράς Ricky Gervais και Stephen Merchant, καθώς και ο σκηνοθέτης του αμερικανικού remake Greg Daniels.

Αυτή τη φορά επικεφαλής της σειράς θα είναι επίσης ο Michael Koman, συνδημιουργός του Nathan for You. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο, αλλά προς το παρόν δεν έχει τίτλο και δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.



"Έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από τότε που προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του The Office στο NBC και η φημισμένη κωμική σειρά συνεχίζει να κερδίζει δημοτικότητα και να δημιουργεί νέες γενιές θαυμαστών στο Peacock", δήλωσε η πρόεδρος της NBC Universal, Lisa Katz. "Σε συνεργασία με την Universal Television και με επικεφαλής τη δημιουργική ομάδα των Greg Daniels και Michael Koman, η νέα αυτή σειρά που διαδραματίζεται στο σύμπαν της Dunder Mifflin εισάγει ένα νέο καστ χαρακτήρων σε ένα φρέσκο σκηνικό κατάλληλο για κωμική αφήγηση: μια καθημερινή εφημερίδα".