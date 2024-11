The Old Man: Διαθέσιμη η δεύτερη σεζόν με τον Jeff Bridges στο Disney+

Ο δεύτερος κύκλος της πρωτότυπης σειράς του FX, The Old Man, με πρωταγωνιστή τον Jeff Bridges, είναι τώρα διαθέσιμος, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+.

Στον δεύτερο κύκλο της πρωτότυπης σειράς The Old Man του FX, ο πρώην πράκτορας της CIA Νταν Τσέις (Jeff Bridges) και ο πρώην υποδιευθυντής του FBI Χάρολντ Χάρπερ (John Lithgow) αναλαμβάνουν τη διάσωση της Έμιλι Τσέις (Alia Shawkat) μετά την απαγωγή της. Καθώς το διακύβευμα μεγαλώνει και τα μυστικά αποκαλύπτονται, η Έμιλι αντιμετωπίζει μια κρίση ταυτότητας με ολέθριες συνέπειες, ενώ η Ζόι ΜακΝτόναλντ (Amy Brenneman) κάνει αναπάντεχες κινήσεις στον κόσμο του Τσέις.

