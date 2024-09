The Remarkable Life of Ibelin: Η ιστορία που συγκλόνισε την online gaming κοινότητα (και όχι μόνο)

Ένα νέο συγκινητικό ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο The Remarkable Life of Ibelin κυκλοφόρησε το πρώτο του trailer, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Geeked. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Νορβηγού παίκτη του World of Warcraft, Mats Steen, ο οποίος πέθανε από μια εκφυλιστική μυϊκή ασθένεια σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Όπως φαίνεται στο κλιπ, οι γονείς του ανησυχούσαν ότι η ζωή του ήταν μοναχική και απομονωμένη καθώς η κατάστασή του επιδεινωνόταν. Μόνο μετά το θάνατό του ανακάλυψαν ότι στην πραγματικότητα είχε ζήσει μια έντονη διαδικτυακή ζωή παίζοντας World of Warcraft και είχε αφήσει μόνιμο αντίκτυπο στην κοινότητα με την οποία έπαιζε.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται μέσα από συνεντεύξεις, καθώς και μια αναπαράσταση του διαδικτυακού παιχνιδιού του Mats, αποκαλύπτοντας την αξιοσημείωτη αλήθεια για το ποιος ήταν αυτός ο νεαρός άνδρας. Το trailer μας συστήνει τον Ibelin, τη διαδικτυακή του περσόνα, σε κάτι που φαίνεται ότι θα είναι σίγουρα μια συγκινητική διαμεσολάβηση για τη δύναμη της διαδικτυακής κοινότητας και το πώς αυτή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του φυσικού κόσμου.

«Δεν νομίζω ότι είχε επίγνωση του πόσο μεγάλο αντίκτυπο είχε σε πολλούς ανθρώπους», μοιράζεται ένας από τους συνεντευξιαζόμενους, ενώ άλλοι μιλούν για το πόσο ανοιχτός και κατανοητός ήταν ως φίλος. Το ντοκιμαντέρ περιέχει επίσης αποσπάσματα από τις αναρτήσεις του Mats στο blog του για να συνθέσει την ιστορία του. «Εκεί μέσα, οι αλυσίδες μου έχουν σπάσει και μπορώ να είμαι όποιος θέλω να είμαι», λέει σε ένα από αυτά.

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance και οι πρώτες κριτικές ήταν πολύ θετικές. Η ταινία The Remarkable Life of Ibelin αρχίζει να προβάλλεται στο Netflix στις 25 Οκτωβρίου.