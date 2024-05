Ετοιμαστείτε να επιστρέψετε σύντομα στη Μέση Γη, γιατί αποκαλύφθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της 2ης σεζόν του The Rings of Power και το πρώτο trailer. Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης Upfront 2024 του Prime Video στη Νέα Υόρκη και επιβεβαιώνεται ότι η σειρά- prequel του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα επιστρέψει στις οθόνες μας την Πέμπτη 29 Αυγούστου.



Η ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης της 2ης σεζόν του The Rings of Power συνοδεύτηκε από το πρώτο γεμάτο δράση και ανατριχιαστικό trailer. Πράγματι, το δυσοίωνο teaser αποκαλύπτει μια νέα μεταμφίεση του Sauron, περισσότερα από τα ομώνυμα δαχτυλίδια που κατασκευάζονται, την οδυνηρή πολιορκία της Eregion, πολλούς αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν και μια πολύ πιο σκοτεινή προσθήκη που φαίνεται ότι θα συνδεθεί πιο στενά με τα θρυλικά έργα του J.R.R. Tolkien.

Σε ένα δελτίο τύπου, η Amazon έδωσε επίσης μια επίσημη σύνοψη της πλοκής για τη δεύτερη σεζόν του The Rings of Power.

Στη 2η σεζόν του The Rings of Power, ο Sauron επέστρεψε. Εκδιωγμένος από την Galadriel, χωρίς στρατό ή σύμμαχο, ο ανερχόμενος Σκοτεινός Άρχοντας πρέπει τώρα να βασιστεί στη δική του πονηριά για να ανασυγκροτήσει τη δύναμή του και να επιβλέψει τη δημιουργία των Δαχτυλιδιών της Δύναμης, που θα του επιτρέψουν να δεσμεύσει όλους τους λαούς της Μέσης Γης στη μοχθηρή θέλησή του. Βασισμένη στην επική έκταση και τη φιλοδοξία της πρώτης σεζόν, η νέα σεζόν βυθίζει ακόμα και τους πιο αγαπημένους και ευάλωτους χαρακτήρες της σε μια διογκούμενη παλίρροια σκοταδιού, προκαλώντας τον καθένα να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που βρίσκεται όλο και περισσότερο στο χείλος της καταστροφής. Ξωτικά και νάνοι, ορκ και άνθρωποι, μάγοι και αρφούδες... καθώς οι φιλίες τεντώνονται και τα βασίλεια αρχίζουν να διαλύονται, οι δυνάμεις του καλού θα αγωνίζονται όλο και πιο γενναία για να κρατήσουν αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για αυτούς απ' όλους... ο ένας τον άλλον.

Όπως επιβεβαιώνει και η σύντομη περιγραφή της ιστορίας, ο Sauron και η Galadriel, που υποδύονται οι Charlie Vickers και Morfydd Clark αντίστοιχα, είναι από τα σημαντικότερα πρόσωπα που επιστρέφουν σε μια από τις καλύτερες σειρές του Prime Video. Άλλα μεγάλα ονόματα που θα επαναλάβουν τους ρόλους τους στο επόμενο μέρος της σειράς υψηλής φαντασίας είναι οι Ismael Cruz Cordoba (Arondir), Robert Aramayo (Elrond), Benjamin Walker (Gil-galad), Charles Edwards (Celebrimbor), Owain Arthur (Durin IV), Markella Kavenagh (Nori Brandyfoot) και Daniel Weyman (The Stranger). Με βάση τα πρώτα πλάνα της δεύτερης σεζόν, οι θεατές μπορούν να περιμένουν να δουν και πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ των χαρακτήρων της.