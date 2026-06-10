The Social Reckoning: Πρώτο trailer για το sequel με τον Jeremy Strong στον ρόλο του Mark Zuckerberg

Η Sony Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του The Social Reckoning, το sequel της ταινίας The Social Network. Σε σενάριο και σκηνοθεσία Aaron Sorkin, η νέα ταινία εστιάζει στις διαρροές της Frances Haugen το 2021. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Jeremy Strong (Mark Zuckerberg), Mikey Madison και Jeremy Allen White, με την κινηματογραφική πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Το αρχικό The Social Network, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του David Fincher, κατέγραψε την γέννηση του Facebook σε έναν κοιτώνα του Harvard, αποτυπώνοντας την άνοδο του Mark Zuckerberg στον νεότερο δισεκατομμυριούχο του πλανήτη. Αντίθετα, το The Social Reckoning μεταφέρει το χρονοδιάγραμμα στη δεκαετία του 2020, εγκαταλείποντας τον ενθουσιασμό του πρώιμου Web 2.0 για να διερευνήσει τις συστημικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής ισχύος.

Το trailer αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εταιρική οντότητα: όχι πλέον μια φιλόδοξη startup, αλλά έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό που βρίσκεται αντιμέτωπος με κυβερνητικές επιτροπές ελέγχου, διαρροές εμπιστευτικών εγγράφων και κατηγορίες για την υποβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών προς χάριν της κερδοφορίας.

Μέσα από τα πρώτα πλάνα, καθίσταται σαφές ότι η ταινία δεν λειτουργεί απλώς ως βιογραφικό δράμα, αλλά ως ένα τεχνολογικό θρίλερ που βασίζεται στενά σε στοιχεία του πραγματικού ρεπορτάζ. Η αφήγηση χτίζεται γύρω από την αντίθεση ανάμεσα στην προσπάθεια των δημοσιογράφων και των whistleblowers να φέρουν στο φως την αλήθεια, και την οργανωμένη νομική και επικοινωνιακή άμυνα της εταιρείας.

Το σενάριο βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα του 2021, όταν η whistleblower Frances Haugen διέρρευσε έγγραφα αποδεικνύοντας ότι η Meta γνώριζε τις αρνητικές επιπτώσεις των αλγορίθμων της. Στην ταινία, τονίζεται η συνειδητή επιλογή της πλατφόρμας να προκρίνει συστηματικά το κέρδος έναντι της ασφάλειας, αγνοώντας δεκάδες εσωτερικές έρευνες και προειδοποιήσεις των ίδιων της των επιστημόνων.

Η Frances Haugen, πρώην Product Manager στην ομάδα Civic Integrity του Facebook, συγκέντρωσε χιλιάδες σελίδες εσωτερικών εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά αποκάλυψαν πώς η αλλαγή του αλγορίθμου News Feed το 2018 (με στόχο τις "Ουσιαστικές Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις" - Meaningful Social Interactions) οδήγησε στην ενίσχυση διχαστικού και ακραίου περιεχομένου. Η πλατφόρμα διαπίστωσε εσωτερικά ότι ο θυμός προκαλούσε μεγαλύτερο "engagement", το οποίο άμεσα μεταφράζεται σε υψηλότερα έσοδα από διαφημίσεις.

Όπως ακούγεται να δηλώνει η ηρωίδα στο trailer, «το Facebook, ξανά και ξανά, έχει αποδείξει ότι επιλέγει το κέρδος πάνω από την ασφάλεια». Η κινηματογραφική μεταφορά αυτών των τεχνολογικών ελλείψεων αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του έργου.

Ο Jeremy Strong (Succession) αναλαμβάνει τον ρόλο του Mark Zuckerberg, διαδεχόμενος τον Jesse Eisenberg. Η βραβευμένη με Όσκαρ Mikey Madison ενσαρκώνει την Frances Haugen, ενώ ο Jeremy Allen White υποδύεται τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Jeff Horwitz. Ο Aaron Sorkin, εκτός από σεναριογράφος του πρωτότυπου και του νέου έργου, αναλαμβάνει πλέον και την σκηνοθεσία.