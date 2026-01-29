The Testaments: Το sequel του The Handmaid's Tale έρχεται στις 8 Απριλίου στο Disney+

Η νέα, πρωτότυπη δραματική σειρά, The Testaments, ένα νέο κεφάλαιο, από τον δημιουργό και τους executive producers του The Handmaid’s Tale, έρχεται 8 Απριλίου αποκλειστικά στο Disney+. Την ημέρα της πρεμιέρας θα είναι διαθέσιμα τα τρία πρώτα επεισόδια, ενώ νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Τετάρτη.

Η νέα σειρά, The Testaments, είναι σίκουελ του The Handmaid’s Tale και βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Margaret Atwood. Πρόκειται για μια δραματική ιστορία ενηλικίωσης, τοποθετημένη στον κόσμο της Γκίλεαντ. Η σειρά ακολουθεί δύο νεαρές έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή, Άγκνες και τη νεοαφιχθείσα στον κόσμο της Γκίλεαντ, Ντέιζι. Καθώς περιηγούνται στις επιχρυσωμένες αίθουσες της ελίτ προπαρασκευαστικής σχολής της Θείας Λίντια, για μελλοντικές συζύγους, έναν χώρο όπου η υπακοή επιβάλλεται βάναυσα και καλύπτεται από ιερό άλλοθι, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya και Kira Guloien.

Δημιουργός και executive producer της σειράς είναι ο Bruce Miller, ενώ ως executive producers συμμετέχουν οι Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears και Mike Barker, ο οποίος σκηνοθετεί και τα τρία πρώτα επεισόδια. Το The Testaments είναι παραγωγή της MGM Television.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, ιστορίες για μία ζωή, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, ζωντανές μεταδόσεις ποδοσφαίρου, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και Hulu. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν πρωτότυπες σειρές και ταινίες αλλά και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας στο Hulu, όπως τη νέα σειρά του FX «The Beauty», τη σειρά «Όλα Επιτρέπονται», τον νέο κύκλο της σειράς «Tell Me Lies», τη βραβευμένη κωμική σειρά «Only Murders in the Building» και την ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.