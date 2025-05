The Wanted Man: Η νέα δραματική σειρά του Apple TV+ με τον... Dr. House

Η Apple ανακοίνωσε τη νέα δραματική σειρά οκτώ επεισοδίων The Wanted Man, με πρωταγωνιστή τον καταξιωμένο ηθοποιό Hugh Laurie. Πρόκειται για ένα θρίλερ που συνδυάζει ένταση, προδοσία και εγκληματική ίντριγκα, με δημιουργό και showrunner τον George Kay, γνωστό από τις επιτυχίες Lupin και Criminal.

Η σειρά παρακολουθεί την άνοδο και πτώση του Felix Carmichael (Laurie), ενός μυστηριώδους και πανίσχυρου ηγέτη της διαβόητης βρετανικής εγκληματικής οργάνωσης The Capital. Ακαταμάχητος για πάνω από δύο δεκαετίες, ο Carmichael τελικά συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στη φημισμένα σκληρή φυλακή Staplehurst. Ωστόσο, μέσα από τους τοίχους της φυλακής, αποκαλύπτεται πως η σύλληψή του οφείλεται σε προδοσία από κάποιον μέσα από το ίδιο του το κύκλωμα. Καθώς ο άγνωστος εχθρός προσπαθεί να διαλύσει την αυτοκρατορία που ο Carmichael έχτισε μεθοδικά, εκείνος ρισκάρει τα πάντα για μια τολμηρή απόδραση. Το ερώτημα είναι: Αν τα καταφέρει, πόσο μακριά θα φτάσει για να πάρει εκδίκηση; Και με ποιο κόστος;

Στο πλάι του Laurie, συμμετέχει ένα εντυπωσιακό καστ, ανάμεσά τους η βραβευμένη με Emmy, SAG και BAFTA ηθοποιός Thandiwe Newton (Westworld, Crash), ο Fionn Whitehead (Dunkirk, Emily), η Gina McKee (My Policeman, The Years), η Hazel Doupe (Say Nothing), ο Elliott Heffernan (Blitz) και ο βραβευμένος με BAFTA Stephen Dillane (Game of Thrones, The Hours).

Η σειρά είναι συμπαραγωγή των New Pictures (θυγατρική της All3Media) και της Observatory Pictures του ίδιου του George Kay, ο οποίος εκτός από δημιουργός, υπογράφει και το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Willow Grylls (Des, The Missing) και Matt Sandford (The Long Shadow), ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος υποψήφιος για Emmy Jakob Verbruggen (The Fall, London Spy, Dark Matter).

Το The Wanted Man υπόσχεται να προσφέρει ένα σκοτεινό και σφιχτοδεμένο αστυνομικό δράμα, γεμάτο ανατροπές, πολιτικές ισορροπίες και ηθικά διλήμματα, ενισχύοντας το δραματουργικό προφίλ της Apple TV+. Η ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.