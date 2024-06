Αν είστε σε αναζήτηση ενός νέου MacBook, αλλά δεν ξέρετε ποιο να επιλέξετε ανάμεσα στις διάφορες επιλογές, τότε θα χαρείτε να μάθετε ότι η Apple έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή ιστοσελίδα που θα σας διευκολύνει σε αυτό το έργο. Πλέον, δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε εκατοντάδες review videos για κάθε MacBook για να αποφασίσετε ποιο ταιριάζει στις ανάγκες σας.



Η Apple εγκαινίασε τη νέα ιστοσελίδα "Help me choose" για Mac που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους δυνητικούς πελάτες να βρουν το σωστό Mac. Κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα "Help me choose", οι πιθανοί αγοραστές θα κληθούν να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις και με βάση τις απαντήσεις τους, η ιστοσελίδα θα τους προτείνει το Mac που όχι μόνο θα ταιριάζει στις ανάγκες τους αλλά και θα είναι εντός του προϋπολογισμού τους.



Οι ερωτήσεις δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει ακριβώς για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθεί ο Mac του, πού θα χρησιμοποιηθεί και τι αξεσουάρ θα τον συνοδεύουν. Το κουίζ καλύπτει όλες τις πτυχές για έναν χρήστη και τον βοηθά να αγοράσει τον καλύτερο Mac σύμφωνα με τις ανάγκες του.



Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα χρησιμοποιήσουν τον Mac τους για τη δουλειά, το σχολείο, την ψυχαγωγία ή απλά για τα χόμπι τους. Ανάλογα με το τι θα επιλέξετε, το κουίζ θα σας κάνει συμπληρωματικές ερωτήσεις για να αποκτήσετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το για τι θα χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής.

Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά εδώ.