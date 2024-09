This is the Zodiac Speaking: Νέο trailer για το ντοκιμαντέρ του Netflix με «πρωτόγνωρα στοιχεία»

Ο Zodiac, το ψευδώνυμο ενός άγνωστου κατά συρροή δολοφόνου που σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο Σαν Φρανσίσκο, έχει από καιρό γοητεύσει τους κινηματογραφιστές και το κοινό.

Επομένως, δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι το Netflix, με την εκτεταμένη και μερικές φορές ηθικά αμφισβητήσιμη εμμονή του στα αληθινά εγκλήματα, αναλαμβάνει την υπόθεση με ένα νέο ντοκιμαντέρ. Το αποτελούμενο από τρία μέρη This is the Zodiac Speaking εστιάζει στον Arthur Leigh Allen, τον μοναδικό ύποπτο που κατονομάστηκε ποτέ από την αστυνομία, παρουσιάζοντας αυτό που η υπηρεσία streaming περιγράφει ως «πρωτόγνωρα στοιχεία» από οικογενειακούς φίλους και μια οικογένεια που κάποτε είχε τον Allen ως δάσκαλο.

Το This is the Zodiac Speaking προβάλλεται στο Netflix από τις 23 Οκτωβρίου.