Το Epic Games Store επέστρεψε με άλλο ένα διπλό δώρο, καθώς αυτή την εβδομάδα προσφέρει σε όλους τους gamers τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition και Thief. Τα δύο παιχνίδια είναι διαθέσιμα να τα προσθέσουμε χωρίς κόστος στις βιβλιοθήκες μας, και φυσικά να κρατήσουμε για πάντα δικά μας, έως και την επόμενη Πέμπτη 11 Απριλίου 2024.



Το The Outer Worlds έρχεται από την Obsidian Entertainment. Πρόκειται για έναν sci-fi RPG τίτλο όπου εκτός από τα συνηθισμένα συστήματα θα βρείτε πολλαπλές προσεγγίσεις για quests, διάφορες δεξιότητες, φατρίες και μοναδικούς συντρόφους για να στρατολογήσετε, ενώ διαθέτει επίσης ένα σύστημα flaws για να κερδίζετε οφέλη από το να είστε κακοί σε κάτι.



Το ότι πρόκειται για την έκδοση Spacer's Choice Edition σημαίνει επίσης ότι, εκτός από το βασικό παιχνίδι, λαμβάνετε τα story expansions Murder on Eridanos και Peril on Gorgon. Αμφότερα φέρνουν νέους πλανήτες και ολοκαίνουργιες αποστολές για εξερεύνηση, καθώς και αυξημένο level cap.

Το Thief είναι το reboot του δημοφιλούς κλασικού stealth franchise που κυκλοφόρησε το 2014. Ο τίτλος που αναπτύχθηκε από την Eidos-Montréal, σας βάζει να αναλάβετε το ρόλο του Garrett, του Master Thief, για να πραγματοποιήσετε ληστείες σε μια νοσηρή και προβληματική πόλη με στόχο τους πλούσιους. Ο έμπειρος κλέφτης θα πρέπει τελικά να εμπλακεί σε μια επανάσταση που ετοιμάζεται μέσα στην πόλη.

Την ώρα που ξεσπά μια εξέγερση, ο Garrett βρίσκεται μπλεγμένος σε όλο και μεγαλύτερα στρώματα συγκρούσεων. Με επικεφαλής τον Orion, τη φωνή του λαού, οι τυραννισμένοι πολίτες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διεκδικήσουν πίσω την Πόλη από τα χέρια του Βαρόνου. Η επανάσταση είναι αναπόφευκτη. Αν ο Garrett δεν εμπλακεί, οι δρόμοι θα γεμίσουν αίμα και η Πόλη θα διαλυθεί.

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition - [Epic Games Store Link]

Thief - [Epic Games Store Link]