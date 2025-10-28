TikTok: Δύο νέα AI εργαλεία για δημιουργούς - Smart Split και AI Outline

Το TikTok ενισχύει την εργαλειοθήκη των δημιουργών του με δύο νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και διαμορφώνεται το περιεχόμενο στην πλατφόρμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Smart Split και AI Outline, δύο συστήματα που αξιοποιούν την AI για να κάνουν τη διαδικασία παραγωγής βίντεο πιο γρήγορη, πιο εύκολη και –όπως υπόσχεται η εταιρεία– πιο δημιουργική.

Η ανακοίνωση έγινε στο TikTok Creator Summit 2025 στις ΗΠΑ, όπου η Kim Farrell, global head of creators της εταιρείας, παρουσίασε τις νέες δυνατότητες με έμφαση στη χρησιμότητά τους για όσους ασχολούνται με μακροσκελές περιεχόμενο. «Αν έχεις περάσει ώρες κόβοντας podcasts σε σύντομα clips… αυτό το εργαλείο είναι για εσένα», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρώτο από τα δύο νέα εργαλεία, το Smart Split, είναι ουσιαστικά ένας AI editor που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει μακροσκελή βίντεο –όπως podcasts, βιντεοδοκίμια ή livestreams– σε σύντομα, εύπεπτα clips, έτοιμα για ανάρτηση. Το εργαλείο, που είναι ήδη διαθέσιμο παγκοσμίως μέσω του TikTok Studio Web, αναλαμβάνει αυτόματα να κόψει, να επαναπλαισιώσει, να προσθέσει υπότιτλους και να μεταγράψει τα βίντεο.

Η διαδικασία είναι απλή: ο δημιουργός ανεβάζει ένα βίντεο διάρκειας άνω του ενός λεπτού, επιλέγει τα τμήματα που θέλει να κρατήσει και αφήνει την τεχνητή νοημοσύνη να αναλάβει τα υπόλοιπα. Μπορεί να ορίσει τη διάρκεια κάθε clip ή να αφήσει το Smart Split να αποφασίσει αυτόματα, ενώ υπάρχει και η επιλογή να προσαρμόσει τη μορφοποίηση των υπότιτλων ή να αλλάξει το κάδρο εφόσον χρειάζεται. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα εργαλείο που επιχειρεί να λύσει ένα από τα πιο χρονοβόρα προβλήματα για τους δημιουργούς περιεχομένου: το editing.

Το δεύτερο νέο εργαλείο, το AI Outline, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα στη δημιουργική διαδικασία. Χρησιμοποιώντας ένα απλό prompt ή μια θεματική αναζήτηση μέσω του Creator Search Insights, οι δημιουργοί μπορούν να λάβουν μια πλήρη ανάλυση του βίντεό τους σε έξι τμήματα, μαζί με προτεινόμενους τίτλους, hashtags, hooks και ακόμα και σκελετό σεναρίου. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το AI να τροποποιήσει το αποτέλεσμα – να προτείνει, για παράδειγμα, μια διαφορετική εισαγωγή ή να προσαρμόσει το κείμενο καλύτερα στο κοινό του.

Το AI Outline διατίθεται αυτή τη στιγμή για δημιουργούς άνω των 18 ετών στις ΗΠΑ, τον Καναδά και επιλεγμένες αγορές, με την TikTok να σχεδιάζει σταδιακή επέκταση της διαθεσιμότητας μέσα στους επόμενους μήνες.

