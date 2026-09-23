Τηλεφωνικές απάτες μέσω AI: Πως να προστατεύσετε την οικογένεια σας

Σύνοψη

Οι κυβερνοεγκληματίες χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού υλικού, το οποίο αντλούν από ανοιχτά προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, για να δημιουργήσουν ένα πειστικό deepfake της φωνής σας.

Σύμφωνα με έρευνα της Hiya, το 25% των Αμερικανών έχει δεχθεί τηλεφωνική κλήση με deepfake φωνή κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, ενώ το 24% αδυνατεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ πραγματικής και τεχνητής φωνής.

Μια εξαιρετικά διαδεδομένη τακτική αποτελεί η «εικονική απαγωγή», όπου οι απατεώνες αναπαράγουν σύντομα ηχητικά αποσπάσματα με κραυγές ή θόρυβο υποβάθρου για να προκαλέσουν πανικό στους συγγενείς του θύματος.

Η συμφωνία μιας μοναδικής «μυστικής λέξης» μεταξύ των μελών της οικογένειας, η οποία δεν προκύπτει από δημόσιες αναρτήσεις, αποκαλύπτει άμεσα την απόπειρα εξαπάτησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανάκλησης της λέξης, ο τερματισμός της κλήσης και η επανακλήση του ατόμου στον αποθηκευμένο αριθμό του αποτελεί την ασφαλέστερη εναλλακτική λύση.

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει βελτιώσει ραγδαία την τεχνολογία κλωνοποίησης φωνής, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό μιας πλαστής ταυτότητας μέσω τηλεφώνου. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν αλάνθαστα τη φωνή ενός αγαπημένου τους προσώπου, ωστόσο η πραγματικότητα των σύγχρονων κυβερνοαπειλών διαψεύδει αυτή την πεποίθηση με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

Οι απατεώνες χρειάζονται πλέον μόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα ηχητικού υλικού προκειμένου να δημιουργήσουν ένα απολύτως πειστικό deepfake. Το συγκεκριμένο υλικό αντλείται συνήθως από ανυποψίαστους χρήστες μέσω των αναρτήσεων τους στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά όταν δεν έχουν εφαρμοστεί αυστηροί περιορισμοί στις ρυθμίσεις απορρήτου, καθώς και από επαγγελματικό περιεχόμενο που είναι δημόσια προσβάσιμο στο διαδίκτυο.

Η έκταση του προβλήματος αναδεικνύεται μέσα από την πρόσφατη έκθεση της εταιρείας Hiya που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο, η οποία αποκαλύπτει ότι ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πολίτες αναφέρει πως έχει λάβει τηλεφωνική κλήση με deepfake φωνή μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της ίδιας έρευνας εντοπίζεται στο γεγονός ότι ένα επιπλέον 24% των ερωτηθέντων δηλώνει ευθαρσώς ότι αδυνατεί να διακρίνει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ μιας πραγματικής και μιας κλωνοποιημένης φωνής.

Αφού οι εγκληματίες καταφέρουν να κλωνοποιήσουν επιτυχώς μια φωνή, η κύρια μέθοδος εκμετάλλευσης της περιλαμβάνει τηλεφωνικές επικοινωνίες με ανυποψίαστους συγγενείς, χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά τη διάρκεια των οποίων αναπαράγεται ένα ηχητικό deepfake σχεδιασμένο να πείσει το θύμα ότι το αγαπημένο του πρόσωπο έχει απαχθεί. Αυτές οι απάτες εικονικής απαγωγής αποκτούν τεράστιο βαθμό ρεαλισμού επειδή οι επιτιθέμενοι ενσωματώνουν στην αφήγησή τους προσωπικά στοιχεία, τα οποία έχουν συλλέξει μεθοδικά από τους ίδιους ανοιχτούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη, οι απατεώνες παρακολουθούν στενά το ψηφιακό αποτύπωμα των θυμάτων τους για να επιλέξουν την ιδανική χρονική στιγμή για την επίθεση, συχνά όταν ο πραγματικός συγγενής βρίσκεται στο εξωτερικό και συνεπώς δεν ελέγχει άμεσα το τηλέφωνο του για να επιβεβαιώσει την κατάσταση. Ο βασικός τους στόχος παραμένει η διατήρηση των θυμάτων σε καθεστώς απόλυτης αβεβαιότητας και έντονης ψυχολογικής πίεσης, γι' αυτό χρησιμοποιούν την κλωνοποιημένη φωνή μόνο για μερικά δευτερόλεπτα τη φορά, αναμειγνύοντας την με τεχνητούς ήχους λυγμών και θόρυβο περιβάλλοντος ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ακούγεται απολύτως χαοτικό.

Μπροστά σε αυτή την εξελιγμένη απειλή, η πλέον αξιόπιστη και ταυτόχρονα απλή γραμμή άμυνας είναι η συμφωνία μιας «μυστικής λέξης» μεταξύ των μελών της εκάστοτε οικογένειας. Αυτή η φράση πρέπει να ζητείται άμεσα μόλις υπάρξει η παραμικρή υποψία ότι η φωνή στο τηλέφωνο έχει υποστεί επεξεργασία μέσω τεχνολογίας deepfake. Δεδομένου ότι οι απατεώνες δεν έχουν κανέναν τρόπο να γνωρίζουν τη συγκεκριμένη μυστική λέξη, η απόπειρα εξαπάτησης αποκαλύπτεται ακαριαία, αποτρέποντας την καταβολή λύτρων. Η επιλογή της λέξης απαιτεί προσοχή, καθώς πρέπει να είναι αρκετά εύκολη στην απομνημόνευση αλλά παράλληλα εντελώς ασυνήθιστη, αποφεύγοντας κατηγορηματικά ονόματα κατοικίδιων, ομάδων ή πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν μέσω ανοικτών πηγών πληροφόρησης (OSINT).

Για την εισαγωγή αυτού του μέτρου ασφαλείας στην οικογένεια χωρίς να προκληθεί αδικαιολόγητος πανικός, συνιστάται η ήρεμη συζήτηση γύρω από πιθανά σενάρια όπου η λέξη θα λειτουργήσει ως ένας γρήγορος μηχανισμός ταυτοποίησης. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος ξεχάσει τη συμφωνημένη λέξη μέσα στον πανικό της στιγμής, το απόλυτο εφεδρικό σχέδιο υπαγορεύει τον άμεσο τερματισμό της κλήσης και την επανάκληση του ατόμου στον αριθμό που υπάρχει ήδη αποθηκευμένος στη συσκευή. Η εναλλακτική λύση περιλαμβάνει την αποστολή μηνύματος σε μια προϋπάρχουσα ομάδα επικοινωνίας της οικογένειας ή την υποβολή μιας πολύ συγκεκριμένης ερώτησης που η απάντηση της δεν υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο.

Εάν κάποιος χρήστης αντιληφθεί ότι έχει ήδη πέσει θύμα αυτού του είδους απάτης, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι η άμεση διακοπή κάθε επικοινωνίας με τους δράστες, την τάχιστη ενημέρωση του τραπεζικού ιδρύματος για πιθανή ανάκτηση κεφαλαίων και την άμεση αλλαγή όλων των εκτεθειμένων κωδικών πρόσβασης, ιδανικά με την παράλληλη ενεργοποίηση της επαλήθευσης δύο παραγόντων (2FA) μέσω ενός αξιόπιστου διαχειριστή κωδικών. Η διατήρηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων, όπως αριθμοί, μηνύματα και ηχογραφήσεις, κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τη μετέπειτα αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες αρχές.