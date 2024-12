Tim Cook: Προτεραιότητα της Apple τα AirPods με κάμερες και βιοαισθητήρες

Ο CEO της Apple, Tim Cook, παραχώρησε πρόσφατα μια συνέντευξη στο Wired και μίλησε για τις προτεραιότητες της Apple στο άμεσο μέλλον. Η υγεία και η ευεξία ξεχώρισαν ως επαναλαμβανόμενο στοιχείο. Τα AirPods, τα οποία προσφάτως πρόσφατα έλαβαν έγκριση για χρήση και ως ακουστικά βαρυκοΐας, βρίσκονται εμφανώς στο επίκεντρο αυτών των φιλοδοξιών. Τώρα, το Bloomberg αναφέρει ότι τα ακουστικά θα συμπεριλάβουν σύντομα στο οπλοστάσιό τους κάμερες και αισθητήρες υγείας.

Κάποια στιγμή, η Apple φέρεται να εργαζόταν για την ενσωμάτωση καμερών στα ασύρματα ακουστικά, αλλά το project μπήκε στον πάγο. Φαίνεται ότι η πρόσφατη έκρηξη των λειτουργιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη σε σχεδόν κάθε κατηγορία προϊόντων ενέπνευσε την Apple να αναβιώσει το εγχείρημα.

«Με την εταιρεία να συσπειρώνεται γύρω από την AI και την πλατφόρμα Apple Intelligence, το project επανήλθε στη ζωή», σημειώνει το δημοσίευμα του Bloomberg. Ειδικότερα, η Apple έχει αναθέσει σε ομάδες να εργαστούν σε αυτό ως project προτεραιότητας, αν και μπορεί να χρειαστούν δύο χρόνια για να υλοποιηθεί.

Παρόλο που ακούγεται σαν μια ακόμη «πρωτιά» από την Apple, η ιδέα των καμερών σε εξοπλισμό ήχου δεν είναι ακριβώς μια νέα ιδέα. Επιπλέον, η Apple δεν θα είναι ο μοναδικός παίκτης στο παιχνίδι και ίσως χάσει ακόμη και την κούρσα από τους άλλους λάτρεις των wearable και της AI, όπως η Meta.

Σύμφωνα με το The Information, η Meta εργάζεται επίσης πάνω σε ακουστικά με ενσωματωμένες κάμερες. Η υλοποίηση της Meta, η οποία φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη με την κωδική ονομασία CameraBuds, θα ενσωματώνει generative AI για λειτουργίες όπως η γλωσσική μετάφραση και η αναγνώριση αντικειμένων.

Υπάρχει ήδη άφθονο προηγούμενο για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Νωρίτερα αυτό το μήνα, τα έξυπνα γυαλιά Meta Ray-Ban έλαβαν μια ενημέρωση που εισήγαγε δυνατότητες όπως η live AI, η μετάφραση και η αναγνώριση μουσικής με τη βοήθεια του Shazam. Το Live AI είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να βγάλει νόημα στον κόσμο, όπως αυτός εμφανίζεται μέσα στις προβολές της ενσωματωμένης κάμερας.



Η Apple έχει ήδη τέτοιες λειτουργίες έτοιμες για ανάπτυξη στο οικοσύστημα software-hardware της. Για παράδειγμα, το Visual Intelligence, το οποίο απαιτεί από τους χρήστες μόνο να στρέψουν την κάμερά τους και να εκτελέσουν εργασίες όπως η μετάφραση, η εξαγωγή πληροφοριών κειμένου, η αναζήτηση λεπτομερειών για επιχειρήσεις, ακόμη και η εκκίνηση μιας αναζήτησης στο Google.

Εκτός από την τοποθέτηση κάμερας στα AirPods, η Apple φέρεται να εργάζεται για την προσθήκη βιοαισθητήρων. Η προτεραιότητα είναι να τοποθετηθεί με κάποιο τρόπο ένας αισθητήρας καρδιακού ρυθμού στα ακουστικά, αλλά στην πορεία, η εταιρεία ελπίζει ότι τα ακουστικά θα μπορούν επίσης να μετρούν τα επίπεδα θερμοκρασίας και να παρακολουθούν τα μοτίβα σωματικής δραστηριότητας.



Και πάλι, αυτές οι ιδέες δεν είναι υπερβολικά φιλόδοξες. Για την ακρίβεια, κάθε άλλο. Τα ακουστικά Sennheiser Momentum Sport και Anker Soundcore Liberty 4 μπορούν ήδη να μετρήσουν τον καρδιακό ρυθμό, αν και η ακρίβειά τους έχει τεθεί υπό συζήτηση.



Η επιστημονική κοινότητα, ωστόσο, φαίνεται να είναι αρκετά αισιόδοξη για την όλη ιδέα. Σε μια εργασία που παρουσιάστηκε στο International Symposium on Wearable Computers το 2009, ειδικοί από το Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology περιέγραψαν λεπτομερώς ένα πρωτότυπο «καρδιοφώνου» που ενσωμάτωσε έναν αισθητήρα φωτοπληθυσμογραφίας (PPG) στα ακουστικά.



Η συσκευή αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά αξιόπιστη και κατά τη διάρκεια των δοκιμών παρουσίασε ποσοστό σφάλματος μόλις 0,63%. Ένα ξεχωριστό ερευνητικό σημείωμα από το MIT Media Lab περιέγραψε ένα σύστημα που μετρά τον αμφίπλευρο παλμό όγκου αίματος (BVP). «Το σύστημα χωράει μέσα σε συνηθισμένα ακουστικά για να παρέχει μετρήσεις όπως ο καρδιακός ρυθμός και οι μεταβολές από χτύπο σε χτύπο στη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV)».

Ένα άλλο έγγραφο περιγράφει πώς το EarPPG μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την επαλήθευση της ταυτότητας. «Πρόκειται για μια νέα βιομετρική μέθοδο που εκμεταλλεύεται τα μοναδικά σήματα φωτοπλεγματογραφίας στο αυτί (PPG), τα οποία μεταβάλλονται από τη μοναδική συμπεριφορά ομιλίας ενός χρήστη», αναφέρει το ερευνητικό έγγραφο.



«Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι αν προχωρήσουμε πολύ μακριά στο μέλλον και κοιτάξουμε πίσω και ρωτήσουμε ποια ήταν η μεγαλύτερη συνεισφορά της Apple, αυτή θα είναι στον τομέα της υγείας», δήλωσε ο CEO της Apple, Tim Cook, στο Wired. «Αυτό είναι που πραγματικά πιστεύω».



