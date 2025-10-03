Tinker: Το πρώτο AI προϊόν της Mira Murati μετά την αποχώρηση από την OpenAI

Η Mira Murati, μια από τις πλέον γνωστές μορφές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, κάνει δυναμικό comeback. Μαζί με μια ομάδα κορυφαίων πρώην ερευνητών της OpenAI, ίδρυσε το Thinking Machines Lab, μια startup που έχει συγκεντρώσει ήδη κολοσσιαία χρηματοδότηση και υψηλές προσδοκίες. Τώρα, η εταιρεία παρουσιάζει το πρώτο της προϊόν: το Tinker, ένα εργαλείο που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ερευνητές, επιχειρήσεις και ακόμα και απλοί χομπίστες μπορούν να προσαρμόζουν μοντέλα αιχμής.

Η νέα εποχή του fine-tuning

Στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, η δημιουργία εξειδικευμένων μοντέλων για συγκεκριμένες εργασίες – από νομικά κείμενα μέχρι ιατρικά ερωτήματα – βασίζεται στο λεγόμενο fine-tuning. Μέχρι σήμερα, αυτή η διαδικασία απαιτούσε τεράστιες υποδομές, συστοιχίες GPU και πολύπλοκα εργαλεία λογισμικού. Το Tinker έρχεται να αυτοματοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας, δίνοντας σε περισσότερους χρήστες τη δυνατότητα να «ξεκλειδώσουν» δυνατότητες που μέχρι τώρα ανήκαν μόνο σε μεγάλα εργαστήρια ή εταιρείες-κολοσσούς.

Η Murati εξηγεί πως στόχος είναι να απομυθοποιηθεί η διαδικασία:

Παίρνουμε μια ικανότητα που μέχρι τώρα θεωρούνταν απρόσιτη και τη φέρνουμε στα χέρια όλων. Αυτό μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα δεδομένα.

Τι προσφέρει το Tinker

Η πρώτη έκδοση του Tinker δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής δύο ανοιχτού κώδικα μοντέλων: του Llama της Meta και του Qwen της Alibaba. Οι χρήστες μπορούν με λίγες γραμμές κώδικα να αξιοποιήσουν το API του Tinker και να εκπαιδεύσουν το μοντέλο τους είτε με εποπτευόμενη μάθηση – χρησιμοποιώντας δεδομένα με ετικέτες – είτε με ενισχυτική μάθηση, όπου το μοντέλο βελτιώνεται μέσω θετικών ή αρνητικών ενισχύσεων ανάλογα με τις απαντήσεις του. Στη συνέχεια, μπορούν να κατεβάσουν το τροποποιημένο μοντέλο και να το τρέξουν όπου επιθυμούν.

Οι πρώτοι beta testers αναφέρουν ότι το Tinker είναι πιο ισχυρό και πιο φιλικό στη χρήση σε σχέση με παρόμοια εργαλεία της αγοράς. Ο John Schulman, συνιδρυτής του Thinking Machines και ένας από τους αρχιτέκτονες του ChatGPT, σημειώνει ότι το νέο προϊόν δίνει πλήρη έλεγχο στον χρήστη χωρίς να απαιτεί βαθιά γνώση στις πολύπλοκες λεπτομέρειες της κατανεμημένης εκπαίδευσης.

Η ομάδα πίσω από την ιδέα

Η Murati δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις: υπήρξε CTO της OpenAI και για σύντομο διάστημα διετέλεσε και CEO της εταιρείας μετά την απομάκρυνση του Sam Altman στα τέλη του 2023. Το καλοκαίρι του 2024 ανακοίνωσε την αποχώρησή της, ιδρύοντας το Thinking Machines Lab μαζί με βετεράνους της OpenAI όπως οι John Schulman, Barret Zoph, Lilian Weng, Andrew Tulloch και Luke Metz.

Η startup έγινε πρωτοσέλιδο ήδη από τον Ιούλιο, όταν αποκάλυψε ότι είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 δισ. δολαρίων, αποκτώντας αποτίμηση που αγγίζει τα 12 δισ. δολάρια προτού καν παρουσιάσει προϊόν.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Ανάμεσα στους πρώτους που δοκίμασαν το Tinker ήταν ο Eric Gan από το Redwood Research, ο οποίος το αξιοποίησε για να πειραματιστεί με ενισχυτική μάθηση σε κώδικα. Όπως αναφέρει, το εργαλείο του επέτρεψε να φτάσει σε δυνατότητες που δεν θα μπορούσε να ξεκλειδώσει μέσω απλών API. Ο Robert Nishihara, CEO της Anyscale, δηλώνει ότι σε σχέση με άλλα fine-tuning εργαλεία όπως τα VERL και SkyRL, το Tinker καταφέρνει να συνδυάζει απλότητα και δυνατότητα λεπτομερούς παραμετροποίησης.

Οι προκλήσεις και τα ανοιχτά ζητήματα

Παρά την καινοτομία, υπάρχουν και ανησυχίες. Η δυνατότητα τροποποίησης ανοιχτών μοντέλων εγκυμονεί τον κίνδυνο κακόβουλης χρήσης. Προς το παρόν, η Thinking Machines εξετάζει μεμονωμένα ποιοι παίρνουν πρόσβαση στο API, ενώ μελλοντικά σκοπεύει να ενσωματώσει αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας για να αποτρέψει την κατάχρηση.

Η Murati δηλώνει πως η πρόθεση της ομάδας είναι να αντιστρέψει την τάση των τελευταίων ετών, όπου τα περισσότερα αμερικανικά εργαστήρια κρατούν τα ισχυρότερα μοντέλα τους κλειστά, διαθέσιμα μόνο μέσω API. Στην Κίνα, αντίθετα, αναπτύσσονται ανοιχτά frontier AI μοντέλα που χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως από ερευνητές και επιχειρήσεις.

Ένα στοίχημα για το μέλλον

Με το Tinker, το Thinking Machines Lab επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην τεχνητή νοημοσύνη: να κάνει πιο δημοκρατική την πρόσβαση στις κορυφαίες δυνατότητες των μοντέλων. Όπως τονίζει η Murati, «υπάρχουν αμέτρητοι ταλαντούχοι άνθρωποι εκεί έξω και χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμβάλλουν στην έρευνα αιχμής».

