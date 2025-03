Το AI Mode της Google επεκτείνεται πλέον σε όλους τους χρήστες

Η Google ανακοίνωσε τη νέα λειτουργία Search AI Mode στις αρχές Μαρτίου και η πρόσβαση στη λίστα αναμονής επεκτείνεται τώρα πέρα από το Google One AI Premium και στους δωρεάν χρήστες. Όταν ανακοινώθηκε το πείραμα, όσοι πλήρωναν για το AI Premium (Gemini Advanced, Gemini in Workspace, NotebookLM Plus κ.λπ.) ήταν οι πρώτοι που απέκτησαν πρόσβαση στο πείραμα Search Labs.

Οι δωρεάν λογαριασμοί Google που εντάχθηκαν στη λίστα αναμονής στις 5 Μαρτίου από σήμερα αποκτούν πρόσβαση στη λειτουργία AI Mode. Συγκεκριμένα εμφανίζεται ένα email "Βγήκατε από τη λίστα αναμονής!", με την Google να επεκτείνει όπως φαίνεται η διαδικασία δοκιμών της. Βλέπουμε επίσης άλλες αναφορές για ευρύτερη διαθεσιμότητα σήμερα το απόγευμα.

Κατά την αναζήτηση, θα εμφανίζεται ένα φίλτρο "AI Mode" μαζί με τα All, Shopping, Images, Videos κ.λπ. για να μεταβείτε στη νέα εμπειρία σε μια υπάρχουσα σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Αν θέλετε να ξεκινήσετε με τη λειτουργία AI Mode, μεταβείτε στη διεύθυνση google.com/aimode (λειτουργεί καλά στο mobile web) ή αναζητήστε το νέο κουμπί σε σχήμα χαπιού κάτω από τη γραμμή αναζήτησης στο κινητό. Αυτό θα σας μεταφέρει σε ένα UI που μοιάζει με chat με το πεδίο κειμένου "Ask AI Mode" στο κάτω μέρος.