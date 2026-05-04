Το ανθρωποειδές ρομπότ NEO της 1X συμμετέχει στη μαζική παραγωγή του... εαυτού του

Σύνοψη

Η εταιρεία 1X, με την ισχυρή υποστήριξη της OpenAI, εγκαινίασε το πρώτο εργοστάσιο κάθετης παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ στην Καλιφόρνια, σε εγκαταστάσεις 5.400 τετραγωνικών μέτρων.

Το πρόσφατο βίντεο της εταιρείας αποκαλύπτει τα ρομπότ NEO να υποβοηθούν το ανθρώπινο δυναμικό στη γραμμή συναρμολόγησης, συμμετέχοντας ενεργά στην κατασκευή των επόμενων μοντέλων της σειράς.

Το κόστος απόκτησης διαμορφώνεται στα 20.000 δολάρια, ενώ ο σχεδιασμός τους προορίζεται αυστηρά για οικιακά περιβάλλοντα.

Ο παραγωγικός στόχος της 1X αφορά την ολοκλήρωση 10.000 μονάδων τον πρώτο χρόνο, προσδοκώντας να αγγίξει τις 100.000 μονάδες ετησίως έως τα τέλη του 2027.

Το NEO της 1X είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ οικιακής χρήσης, ύψους περίπου 1,65 μέτρων, το οποίο πλέον κατασκευάζεται μαζικά στο νέο εργοστάσιο 5.400 τετραγωνικών μέτρων της εταιρείας στο Hayward της Καλιφόρνια. Η τιμή λιανικής ανέρχεται στα 20.000 δολάρια. Η παραγωγή ακολουθεί μοντέλο απόλυτης καθετοποίησης, εξασφαλίζοντας την ικανότητα για 10.000 μονάδες κατά το πρώτο έτος κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, τα διαθέσιμα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι τα ίδια τα ρομπότ NEO βρίσκονται ήδη στο εργοστάσιο, υποβοηθώντας τις εργασίες στη γραμμή συναρμολόγησης.

Η εικόνα ενός ρομπότ που τοποθετεί εξαρτήματα σε ένα άλλο, πανομοιότυπο μηχανικό σύστημα, παραπέμπει άμεσα σε οπτικές που είχαμε συνηθίσει αποκλειστικά στον κινηματογράφο. Ωστόσο, η 1X, μια εταιρεία νορβηγικών συμφερόντων με έδρα τις ΗΠΑ και εξαιρετικά υψηλή χρηματοδότηση από την OpenAI, αποδεικνύει ότι η αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή συστημάτων αποτελεί ήδη κατασκευαστική πραγματικότητα.

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση ενός βίντεο διάρκειας σχεδόν τριών λεπτών καταγράφει λεπτομερώς τη λειτουργία του εργοστασίου της Καλιφόρνια. Εκεί, δίπλα στους περισσότερους από 200 εξειδικευμένους εργαζομένους, εντοπίζονται τα ίδια τα ρομπότ NEO. Αναλαμβάνουν να παραδώσουν εργαλεία, να μεταφέρουν πρώτες ύλες και να υποστηρίξουν εμπράκτως τη μηχανουργική κατεργασία πολύπλοκων εξαρτημάτων, αυξάνοντας κατακόρυφα την αποδοτικότητα της γραμμής.

Η επιχειρηματική στρατηγική της 1X διαφέρει δομικά από τη συνήθη προσέγγιση του ανταγωνισμού. Αντί να επιλέξει τον δρόμο της εξωτερικής ανάθεσης και να βασιστεί σε τεράστιες αλυσίδες εφοδιασμού από την Ασία, επενδύει στη βιομηχανική αυτάρκεια. Οι ηλεκτροκινητήρες, οι συστοιχίες μπαταριών, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, οι πολλαπλοί αισθητήρες αλλά και η μαλακή εξωτερική επένδυση, όλα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται in-house. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο ποιότητας, την ταχύτατη ενσωμάτωση αναβαθμίσεων και τη θωράκιση απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους που ταλανίζουν τις μεταφορές. Ο αντιπρόεδρος παραγωγής, Vikram Kothari, με πολυετή εμπειρία στη SpaceX του Elon Musk, επιβλέπει μια διαδικασία που ξεκινά από το κόψιμο ακατέργαστων μετάλλων και την αυτοματοποιημένη περιέλιξη χάλκινων πηνίων, καταλήγοντας στην τελική και ακριβή συναρμολόγηση του ανθρωποειδούς.

Το NEO απομακρύνεται εντελώς από τα πρότυπα των βαρέων βιομηχανικών ανθρωποειδών τύπου Atlas ή Optimus. Η σχεδιαστική του προσέγγιση εστιάζει αποκλειστικά στην οικιακή χρήση και στην απόλυτα ασφαλή αλληλεπίδραση με τα μέλη μιας οικογένειας. Στον πυρήνα του φιλοξενεί το υπολογιστικό σύστημα Nvidia Jetson Thor, ειδικά σχεδιασμένο για ρομποτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η εκπαίδευσή του πραγματοποιείται μέσα από το εξελιγμένο περιβάλλον προσομοίωσης Isaac. Το κύριο διαφοροποιό στοιχείο του, όμως, επικεντρώνεται στην εξωτερική του επιφάνεια.

Το μηχανικό σασί δεν αποτελείται από γυμνό ατσάλι ή σκληρά πλαστικά καλύμματα. Καλύπτεται πλήρως από μια 3D πλεκτή υφασμάτινη στολή, η οποία είναι σχεδιασμένη να απορροφά τους κραδασμούς και να δίνει μια οικεία, σχεδόν βιολογική αίσθηση στην αφή. Η επαφή μαζί του θυμίζει περισσότερο την αίσθηση ενός προστατευτικού ρουχισμού υψηλής τεχνολογίας, αφαιρώντας την απειλητική όψη μιας "άκαμπτης μηχανής". Κάτω από αυτή την υφασμάτινη επένδυση, η τεχνολογία μυϊκής ενεργοποίησης μέσω τενόντων εξασφαλίζει εντυπωσιακά αθόρυβη κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό πως, πριν τη συσκευασία, κάθε NEO περνάει από μια ρουτίνα «πρωινών διατάσεων» – εκτελώντας βαθιά καθίσματα και περίπλοκες διατατικές κινήσεις. Η απόλυτη απουσία του έντονου μηχανικού θορύβου των σερβοκινητήρων, αυξάνει την καταλληλότητά του για ένα ήσυχο οικιακό περιβάλλον.

Παρά τη θεωρητική του ικανότητα για πολύπλοκες λειτουργίες, το NEO θα απαιτήσει χρόνο προκειμένου να αποκτήσει πλήρη αυτονομία στις καθημερινές οικιακές εργασίες. Η 1X προκρίνει μια πρακτική μετάβαση: στους πρώτους μήνες χρήσης, οι ιδιοκτήτες θα βασίζονται συχνά στη βοήθεια τηλεχειριστών. Εξειδικευμένοι υπάλληλοι της 1X θα συνδέονται μέσω συστημάτων εικονικής πραγματικότητας για να αναλάβουν τον έλεγχο του ρομπότ σε απαιτητικές δοκιμασίες (όπως το ακριβές δίπλωμα ρούχων ή η μεταφορά εύθραυστων αντικειμένων).

Αυτή η τηλεκατευθυνόμενη μέθοδος επιλύει προσωρινά τους αλγοριθμικούς περιορισμούς που παρουσιάζουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο ασύμμετρο, ακατάστατο περιβάλλον ενός πραγματικού σπιτιού. Επίσης, η μαζική συλλογή κινητικών δεδομένων από τους ανθρώπινους χειριστές τροφοδοτεί τα κεντρικά συστήματα της εταιρείας, βελτιώνοντας διαρκώς τα γλωσσικά και κινητικά μοντέλα του ρομπότ. Ωστόσο, προκύπτει το προφανές ζήτημα της ιδιωτικότητας: ένα ανθρωποειδές που φέρει μικρόφωνα και κάμερες υψηλής ανάλυσης, οι οποίες τροφοδοτούν με οπτικό υλικό υπαλλήλους τρίτης εταιρείας μέσα σε ιδιωτικές κατοικίες.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!