Ace: Το AI ρομπότ της Sony αντιμετωπίζει επαγγελματίες παίκτες πινγκ πονγκ!

Σύνοψη

Το Ace , το νέο ρομποτικό σύστημα της Sony AI, συνδυάζει πολλαπλές κάμερες και βαθιά ενισχυτική μάθηση για να παίξει επιτραπέζια αντισφαίριση σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Το τμήμα ερευνών της Sony AI παρουσίασε επισήμως το αυτόνομο ρομποτικό σύστημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ πονγκ) με την κωδική ονομασία Ace. Το συγκεκριμένο project αποτελεί τον καρπό πολυετούς έρευνας πάνω στον έλεγχο μηχανημάτων σε πραγματικό χρόνο, συνδυάζοντας την υπολογιστική όραση υψηλής ταχύτητας με τη βαθιά ενισχυτική μάθηση.

Τα πλήρη τεχνικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των αγώνων απέναντι σε ανθρώπους αντιπάλους δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα των νευρωνικών δικτύων να διαχειρίζονται πολύπλοκες φυσικές αλληλεπιδράσεις.

Το Ace συνδυάζει 12 κάμερες υψηλής ταχύτητας και αλγορίθμους βαθιάς ενισχυτικής μάθησης για να ανταγωνίζεται ανθρώπους σε πραγματικές συνθήκες. Το σύστημα αναπτύχθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Ζυρίχης και έχει την ικανότητα να παρακολουθεί την πορεία της μπάλας στα 200Hz, υπολογίζοντας παράλληλα την περιστροφή (spin) στα 700Hz, ώστε να εκτελεί βέλτιστα επιστροφές.

Η ομάδα του ερευνητή Peter Dürr ανέπτυξε το σύστημα εξ ολοκλήρου από το μηδέν, καθώς ο διαθέσιμος εμπορικός εξοπλισμός δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις ταχύτητας και ακρίβειας του αθλήματος. Το hardware περιλαμβάνει έναν ελαφρύ βραχίονα έξι αρθρώσεων, ο οποίος διαθέτει ελάχιστη μάζα για να επιταχύνει ακαριαία, κινούμενος με ταχύτητα άνω των 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Το βασικό ζήτημα στα αθλήματα ρακέτας είναι η αντίδραση σε κλάσματα δευτερολέπτου, προκειμένου να καταγραφούν τα δεδομένα της πτήσης της μπάλας και να ληφθεί η σωστή απόφαση τοποθέτησης. Η Sony AI εξόπλισε το Ace με την παρακάτω δομή:

Κάμερες παρακολούθησης: 9 παραδοσιακές κάμερες εστιάζουν στην ανάλυση του χώρου και 3 συστήματα ελέγχου βλέμματος λειτουργούν επικουρικά για λεπτομερή καταγραφή.

Ρυθμός ανανέωσης και καθυστέρηση (Latency): Οι κάμερες εντοπίζουν τη γεωμετρική θέση της μπάλας με συχνότητα 200Hz, επιτυγχάνοντας ακρίβεια χιλιοστού. Η μέτρηση των γωνιακών ταχυτήτων και του φαινομένου Magnus (περιστροφή - spin) καταγράφεται στα 700Hz. Η συνολική καθυστέρηση δεδομένων (latency) από τη στιγμή της καταγραφής μέχρι την αποστολή της εντολής στον βραχίονα δεν ξεπερνά τα 10 ms.

Οι κάμερες εντοπίζουν τη γεωμετρική θέση της μπάλας με συχνότητα 200Hz, επιτυγχάνοντας ακρίβεια χιλιοστού. Η μέτρηση των γωνιακών ταχυτήτων και του φαινομένου Magnus (περιστροφή - spin) καταγράφεται στα 700Hz. Η συνολική καθυστέρηση δεδομένων (latency) από τη στιγμή της καταγραφής μέχρι την αποστολή της εντολής στον βραχίονα δεν ξεπερνά τα 10 ms. Μηχανισμός Κίνησης: Ο ρομποτικός βραχίονας αντιδρά σχεδόν 11 φορές ταχύτερα από τον μέσο άνθρωπο, αλλάζοντας γωνία κλίσης της ρακέτας ακριβώς τη στιγμή της επαφής.

Η ταχύτητα υλικού (hardware) από μόνη της δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση εμπειρων παικτών. Η μπάλα στο πινγκ πονγκ συχνά αλλάζει κατεύθυνση λόγω των έντονων φαινομένων περιστροφής (topspin, backspin) ή εξαιτίας φυσικών εμποδίων.

Εδώ υπεισέρχεται η αρχιτεκτονική Deep Reinforcement Learning. Το νευρωνικό δίκτυο του Ace έχει εκπαιδευτεί να προβλέπει τη μελλοντική τροχιά της μπάλας. Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτήθηκε με δεδομένα χιλιάδων ωρών παιχνιδιού, τόσο μέσω προσομοίωσης όσο και από πραγματικά χτυπήματα ανθρώπων. Αν η μπάλα χτυπήσει στιγμιαία στο φιλέ αλλάζοντας γωνία και ταχύτητα εν πτήσει, ο αλγόριθμος επανυπολογίζει άμεσα το νέο διάνυσμα και δίνει εντολή στον βραχίονα να αλλάξει στάση, επιτρέποντας στο Ace να εκτελέσει την άμυνα σε λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Αυτή η προσαρμοστικότητα καταγράφηκε σε βίντεο από τις δοκιμές, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των προγραμματιστών πως η μηχανή μαθαίνει να αυτορυθμίζεται.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν πειράματα τηρώντας πιστά τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ITTF). Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν απέναντι σε 7 παίκτες διαφορετικών δυναμικοτήτων: 5 "elite" ερασιτέχνες (οι οποίοι προπονούνται τακτικά για πάνω από μια δεκαετία) και 2 επαγγελματίες του ιαπωνικού πρωταθλήματος (Minami Ando, Kakeru).

Απέναντι στους Elite Ερασιτέχνες: Το ρομπότ έδειξε εξαιρετική προσαρμοστικότητα. Έπαιξε συνολικά 13 games, κερδίζοντας τα 7. Σε επίπεδο ολοκληρωμένων αναμετρήσεων, κέρδισε τις 3 από τις 5, καταγράφοντας θετικό ισοζύγιο.

Απέναντι στους Επαγγελματίες: Η απόσταση από την κορυφή παραμένει αισθητή. Απέναντι στους pros, το Ace έπαιξε 7 games και κατάφερε να κερδίσει μόνο ένα. Οι έμπειροι παίκτες κατάλαβαν γρήγορα τα κινητικά μοτίβα του ρομπότ και προσάρμοσαν το παιχνίδι τους, αναγκάζοντάς το να ηττηθεί και στα δύο συνολικά matches.

Ένα ιδιαίτερο εύρημα της μελέτης είναι ότι το Ace δεν κέρδισε λόγω αμιγούς δύναμης, αλλά κυρίως μέσω του ακριβούς ελέγχου. Κατάφερε να επιστρέψει επιτυχώς το 75% των χτυπημάτων που είχαν ισχυρή περιστροφή, χρησιμοποιώντας μάλιστα ανορθόδοξες γωνίες άμυνας οι οποίες εξέπληξαν τους παρατηρητές, καθώς αποκλίνονταν από τη συμβατική τεχνική των ανθρώπων παικτών.

