Το αντιαεροπορικό σύστημα SCILT της Mehler θωρακίζει οχήματα από σμήνη drones

Σύνοψη

Η Mehler Systems παρουσίασε στην έκθεση Enforce Tac 2026 το SCILT, ένα νέο σύστημα άμυνας Close-Range Counter-UAS για χερσαία οχήματα.

Σχεδιάστηκε ως η "τελευταία γραμμή άμυνας" απέναντι σε FPV drones, loitering munitions και drones αυτοκτονίας που επιτίθενται από χαμηλά ύψη ή πολύ κοντινές αποστάσεις.

Λειτουργεί αυτόνομα ή μέσω του διαύλου δεδομένων (data bus) του οχήματος, ενσωματώνοντας αισθητήρες και μονάδες πυρός (effectors).

Το σύστημα ολοκλήρωσε 48 δοκιμαστικές καμπάνιες σε διάστημα 18 μηνών και αναμένεται στην αγορά το καλοκαίρι του 2026.

Mehler SCILT: Η νέα ασπίδα των χερσαίων οχημάτων απέναντι στην απειλή των FPV Drones

Το Mehler SCILT (Close-Range Counter-UAS System) είναι ένα ενεργό, αρθρωτό σύστημα προστασίας (APS) σχεδιασμένο αποκλειστικά για την αναχαίτιση μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε πολύ κοντινές αποστάσεις.

Συνδυάζει αισθητήρες, λογισμικό ανάλυσης απειλών και κινητικά αντίμετρα απευθείας πάνω στο όχημα, λειτουργώντας ως η έσχατη ασπίδα απέναντι σε FPV drones και περιφερόμενα πυρομαχικά, καλύπτοντας το κενό μεταξύ της παθητικής θωράκισης και των μεγάλων αντιαεροπορικών συστημάτων.

Η Mehler Systems παρουσίασε επίσημα το SCILT στην έκθεση Enforce Tac 2026 στη Νυρεμβέργη (23-25 Φεβρουαρίου), υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποκεντρωμένη αντιαεροπορική άμυνα σε επίπεδο μεμονωμένου οχήματος. Η αλλαγή του σύγχρονου πεδίου μάχης, με την κατακόρυφη αύξηση της χρήσης φθηνών, ευέλικτων drones, κατέστησε σαφές ότι τα παραδοσιακά συστήματα αεράμυνας αδυνατούν να καλύψουν κάθε μονάδα ξεχωριστά.

Αρχιτεκτονική και λειτουργία του SCILT

Το σύστημα SCILT δεν περιορίζεται στην κατακόρυφη προστασία. Σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει απειλές που προσεγγίζουν από πλάγιες και μετωπικές κατευθύνσεις, καθώς και από εξαιρετικά χαμηλές γωνίες (low angles). Η δομή του βασίζεται σε τομείς (sector-based configuration), επιτρέποντας στο πλήρωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας, ανάλογα με τον σχηματισμό της φάλαγγας ή την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος, αποτρέποντας έτσι φίλια πυρά ή άσκοπη κατανάλωση πυρομαχικών.

Η διαδικασία εμπλοκής χωρίζεται σε τρία διακριτά επίπεδα συναγερμού:

Εντοπισμός (Detection): Οι αισθητήρες εγγύς επιτήρησης (ηλεκτρο-οπτικοί, ραντάρ ή αναγνώρισης εικόνας) σαρώνουν τον περιβάλλοντα χώρο.

Προσέγγιση (Approach): Το λογισμικό αναλύει την τροχιά του στόχου, αξιολογεί τον κίνδυνο και προετοιμάζει τα αντίμετρα.

Πυροδότηση (Trigger): Η μονάδα ελέγχου δίνει εντολή στα κινητικά αντίμετρα (effectors) για την αναχαίτιση του drone (hard kill), δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση.

Τα αντίμετρα του SCILT χρησιμοποιούν τυπικούς τύπους πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων παραλλαγών θραυσματοποίησης, μειωμένου κινδύνου και διατρητικών. Αυτή η επιλογή κρατά το κόστος ανά αναχαίτιση εξαιρετικά χαμηλό, επιτρέποντας την αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών (σμήνη drones) χωρίς να εξαντλείται ο προϋπολογισμός της εκάστοτε επιχείρησης.

Επιλογές ενσωμάτωσης σε υπάρχοντα οχήματα

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η ευελιξία εγκατάστασής του. Για τα σύγχρονα οχήματα, το SCILT ενσωματώνεται πλήρως στην υπάρχουσα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική μέσω του διαύλου δεδομένων. Οι χειριστές λαμβάνουν τα δεδομένα των αισθητήρων απευθείας στις οθόνες του οχήματος.

Ωστόσο, για παλαιότερα οχήματα που δεν διαθέτουν σύγχρονες διεπαφές, το SCILT μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλήρως αυτόνομο πακέτο. Περιλαμβάνει τη δική του αλυσίδα επιτήρησης, αισθητήρων και ελέγχου, ενώ πολλαπλές μονάδες απομακρυσμένου ελέγχου μπορούν να τοποθετηθούν στο εσωτερικό της καμπίνας. Αυτή η προσέγγιση καθιστά δυνατή την αναβάθμιση παλαιότερων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) ή οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ), παρατείνοντας τον επιχειρησιακό τους βίο έναντι των σύγχρονων απειλών.

Έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμές

Η ανάπτυξη του SCILT διήρκεσε περίπου 18 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η Mehler Protection πραγματοποίησε 48 αυστηρές δοκιμαστικές καμπάνιες. Οι δοκιμές επικεντρώθηκαν στην εξωτερική και τερματική βαλλιστική, στη συμπεριφορά του συστήματος σε ακραίες θερμοκρασίες, στην αξιοπιστία του μηχανισμού πυροδότησης και στις μετρήσεις πυκνότητας θραυσμάτων.

Η ακριβής μέτρηση της πυκνότητας των θραυσμάτων ήταν κρίσιμη για τον καθορισμό του βέλτιστου δραστικού βεληνεκούς. Στόχος της εταιρείας ήταν η δημιουργία ενός πυκνού νέφους θραυσμάτων ικανού να καταστρέψει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά και τους έλικες ενός επερχόμενου FPV drone, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την πιθανότητα παράπλευρων απωλειών στον περιβάλλοντα χώρο.

Η πρώτη έκδοση του συστήματος αναμένεται να είναι εμπορικά διαθέσιμη από το καλοκαίρι του 2026. Θα προσφέρεται ως ολοκληρωμένο πακέτο μαζί με τα κιτ αισθητήρων και τις μονάδες ελέγχου, προσαρμόσιμο σε διαφορετικές διαμορφώσεις οχημάτων.

Με τη ματιά του Techgear

Η έλευση συστημάτων όπως το SCILT της Mehler Systems αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η επιβιωσιμότητα των χερσαίων δυνάμεων. Η πρακτική πραγματικότητα των σύγχρονων συγκρούσεων έδειξε ότι το κόστος ενός επιθετικού FPV drone ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες ευρώ, ενώ μπορεί να αχρηστεύσει ένα όχημα αξίας εκατομμυρίων. Το σύστημα της Mehler απαντά ακριβώς σε αυτή την ασύμμετρη απειλή, εστιάζοντας στη μαζικότητα και στο χαμηλό κόστος αναχαίτισης.