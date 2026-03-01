ESA: Παγκόσμια πρώτη για laser link 1Gbps μεταξύ αεροσκάφους και δορυφόρου

Σύνοψη

Επίτευξη ταχύτητας 1Gbps σε πραγματικές συνθήκες πτήσης.

Χρήση δέσμης laser αντί για παραδοσιακά ραδιοκύματα.

Σύνδεση με τον δορυφόρο Alphasat σε απόσταση 36.000 χιλιομέτρων.

Μηδενικές παρεμβολές και αυξημένη ασφάλεια δεδομένων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ολοκλήρωσε με επιτυχία μια δοκιμή που αλλάζει τα δεδομένα στις τηλεπικοινωνίες. Για πρώτη φορά, ένα αεροσκάφος που πετούσε σε κανονικές συνθήκες κατάφερε να διατηρήσει σταθερή σύνδεση laser με έναν δορυφόρο σε γεωσύγχρονη τροχιά, επιτυγχάνοντας ταχύτητες που μέχρι σήμερα ήταν δυνατές μόνο μέσω επίγειων οπτικών ινών. Η δοκιμή αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος ScyLight, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη οπτικών επικοινωνιών επόμενης γενιάς.

Η μηχανική της σύνδεσης laser

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επικοινωνίες που βασίζονται σε ραδιοσυχνότητες (RF), οι οποίες είναι επιρρεπείς σε παρεμβολές και έχουν περιορισμένο διαθέσιμο φάσμα, η επικοινωνία laser χρησιμοποιεί φως για τη μετάδοση πληροφοριών. Το κύριο πλεονέκτημα είναι η τεράστια πυκνότητα δεδομένων που μπορεί να μεταφέρει μια στενή δέσμη φωτός.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το αεροσκάφος της Airbus χρησιμοποίησε ένα εξειδικευμένο τερματικό LCT (Laser Communication Terminal) για να "κλειδώσει" πάνω στον Alphasat. Η ακρίβεια που απαιτείται είναι παροιμιώδης, καθώς η δέσμη πρέπει να παραμείνει εστιασμένη σε έναν στόχο που κινείται με μεγάλες ταχύτητες σε τεράστια απόσταση.

Δεδομένα και επιδόσεις

Η ταχύτητα του 1Gbps που καταγράφηκε δεν είναι απλώς ένα θεωρητικό νούμερο. Πρόκειται για την πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (throughput) που επιτρέπει σε ένα αεροσκάφος να στέλνει και να λαμβάνει όγκους πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, κάτι απαραίτητο για στρατιωτικές επιχειρήσεις, κυβερνητικές επικοινωνίες αλλά και τη μελλοντική ψυχαγωγία των επιβατών σε εμπορικές πτήσεις. Η σταθερότητα της σύνδεσης, παρά τις ατμοσφαιρικές διαταραχές που συχνά επηρεάζουν τις δέσμες φωτός, αποδεικνύει την ωριμότητα των αλγορίθμων διόρθωσης σφαλμάτων και της μηχανικής των τερματικών.

Η σημασία για την ευρωπαϊκή αυτονομία

Η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας εντός ευρωπαϊκού εδάφους, με τη συνεργασία της Airbus (Γαλλία/Γερμανία) και της DLR (Γερμανία), ενισχύει την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης στο Διάστημα. Σε μια περίοδο όπου οι δορυφορικοί αστερισμοι γίνονται η ραχοκοκαλιά του ίντερνετ, η ικανότητα του ESA να προσφέρει λύσεις που ξεπερνούν τους περιορισμούς του RF είναι στρατηγικής σημασίας.

Μεταφορά στην πραγματικότητα: Τι σημαίνει για τον χρήστη;

Αν και η τρέχουσα δοκιμή επικεντρώθηκε σε ειδικά αεροσκάφη, η τεχνολογία είναι κλιμακούμενη. Στο άμεσο μέλλον, τα τερματικά laser θα γίνουν μικρότερα και πιο οικονομικά, επιτρέποντας την εγκατάσταση τους σε εμπορικά αεροπλάνα. Αυτό θα σημάνει το τέλος των αργών και ακριβών συνδέσεων Wi-Fi κατά τη διάρκεια των πτήσεων, προσφέροντας εμπειρία ανάλογη με αυτή του σπιτιού μας.