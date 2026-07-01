Το CERN απενεργοποίησε τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων για τη μεγαλύτερη αναβάθμιση

Σύνοψη

Το CERN απενεργοποίησε τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) για την έναρξη του Long Shutdown 3 (LS3).

Οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανενεργές για τις συγκρούσεις σωματιδίων έως το 2030, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τεχνική μετάβαση.

Ο στόχος είναι η δημιουργία του High-Luminosity LHC (HL-LHC), ο οποίος θα πολλαπλασιάσει τον αριθμό των συγκρούσεων κατά 10 φορές.

Οι νέες υποδομές απαιτούν την εγκατάσταση προηγμένων υπεραγώγιμων μαγνητών και ισχυρότερων συστημάτων ψύξης.

Μέχρι την επαναλειτουργία, οι επιστήμονες θα αναλύουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων του Run 3.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) προχώρησε στην επίσημη διακοπή της λειτουργίας του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC). Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί το τέλος της τρίτης περιόδου λειτουργίας, γνωστής ως Run 3, και την έναρξη του Long Shutdown 3 (LS3). Πρόκειται για την πιο εκτεταμένη και τεχνικά απαιτητική φάση συντήρησης και αναβάθμισης στην ιστορία της εγκατάστασης. Ο υπόγειος δακτύλιος των 27 χιλιομέτρων, κάτω από τα γαλλοελβετικά σύνορα, δεν θα φιλοξενήσει νέες συγκρούσεις σωματιδίων μέχρι το 2030. Η παύση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για τη μετατροπή του συστήματος στη νέα του μορφή: τον High-Luminosity LHC (HL-LHC).

Τι είναι ο High-Luminosity LHC και γιατί απαιτείται το LS3;

Ο High-Luminosity LHC (HL-LHC) αποτελεί τη νέα, αναβαθμισμένη μορφή του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων. Μέσω του Long Shutdown 3, το CERN θα εγκαταστήσει νέους υπεραγώγιμους μαγνήτες, αυξάνοντας τη «φωτεινότητα» του επιταχυντή κατά 10 φορές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Αυτό μεταφράζεται σε δραματική αύξηση του ρυθμού των συγκρούσεων των σωματιδίων, προσφέροντας στην επιστημονική κοινότητα τεράστιο όγκο δεδομένων υψηλής ακρίβειας για την επόμενη δεκαετία.

Κύρια τεχνικά σημεία της αναβάθμισης

Νέοι μαγνήτες νιοβίου-κασσιτέρου (Nb3Sn): Εγκατάσταση άνω των 130 νέων, ισχυρότερων υπεραγώγιμων μαγνητών που δημιουργούν μαγνητικά πεδία της τάξης των 11.4 Tesla.

Εγκατάσταση άνω των 130 νέων, ισχυρότερων υπεραγώγιμων μαγνητών που δημιουργούν μαγνητικά πεδία της τάξης των 11.4 Tesla. Αναβάθμιση κρυογενικού συστήματος: Ενίσχυση των συστημάτων υγρού ηλίου για τη διατήρηση των εγκαταστάσεων στη θερμοκρασία των 1.9 Kelvin (-271.25 °C).

Ενίσχυση των συστημάτων υγρού ηλίου για τη διατήρηση των εγκαταστάσεων στη θερμοκρασία των 1.9 Kelvin (-271.25 °C). Κοιλότητες crab: Ενσωμάτωση ειδικών ραδιοσυχνοτήτων που θα περιστρέφουν τις δέσμες των πρωτονίων ελάχιστα πριν τη σύγκρουση, μεγιστοποιώντας την επιφάνεια επαφής τους.

Ενσωμάτωση ειδικών ραδιοσυχνοτήτων που θα περιστρέφουν τις δέσμες των πρωτονίων ελάχιστα πριν τη σύγκρουση, μεγιστοποιώντας την επιφάνεια επαφής τους. Αναβάθμιση ανιχνευτών: Ριζική ανανέωση στα συστήματα καταγραφής των πειραμάτων ATLAS και CMS για να αντέξουν τον αυξημένο ρυθμό συγκρούσεων και την ακτινοβολία.

Οι τεχνολογικές προκλήσεις της μετάβασης

Η μετάβαση στον HL-LHC δεν αποτελεί απλώς μια συντήρηση ρουτίνας, καθώς η αύξηση της φωτεινότητας σημαίνει ότι ο αριθμός των συγκρούσεων ανά δευτερόλεπτο θα αυξηθεί εκθετικά. Για να επιτευχθεί αυτό, η δέσμη των πρωτονίων πρέπει να εστιαστεί με πρωτοφανή ακρίβεια πριν φτάσει στα σημεία σύγκρουσης στο κέντρο των μεγάλων ανιχνευτών.

Οι συμβατικοί μαγνήτες κράματος νιοβίου-τιτανίου (NbTi) που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα φτάνουν στα φυσικά τους όρια περίπου στα 8.3 Tesla, ωστόσο, η εισαγωγή της τεχνολογίας νιοβίου-κασσιτέρου (Nb3Sn) επιτρέπει την υπέρβαση αυτού του ορίου, φτάνοντας τα 11.4 Tesla ή και περισσότερο. Η ανάπτυξη και η βιομηχανική παραγωγή αυτών των μαγνητών αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση για τη μηχανική των υλικών τα τελευταία δέκα χρόνια. Η εγκατάστασή τους στο τούνελ του CERN απαιτεί χειρουργική ακρίβεια, καθώς κάθε εξάρτημα ζυγίζει αρκετούς τόνους και πρέπει να συνδεθεί με τα πολύπλοκα κρυογενικά και ηλεκτρικά δίκτυα της εγκατάστασης.

Ο όγκος δεδομένων και η υπολογιστική ισχύς

Η αύξηση των συγκρούσεων επιφέρει ένα τεράστιο φορτίο στις υποδομές Πληροφορικής του CERN. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του HL-LHC, αναμένεται ότι ο όγκος των παραγόμενων δεδομένων θα αυξηθεί κατά μία τάξη μεγέθους. Αυτό απαιτεί ριζική αναδιάρθρωση του Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), του παγκόσμιου δικτύου υπολογιστών που κατανέμει, αποθηκεύει και αναλύει τα δεδομένα. Η μετάβαση αυτή επιταχύνει τις εξελίξεις στον τομέα του exascale computing, στην τεχνητή νοημοσύνη για το γρήγορο φιλτράρισμα δεδομένων και στις υποδομές αποθήκευσης επόμενης γενιάς.

Τι σημαίνει η αυξημένη φωτεινότητα για τη φυσική

Η παραγωγή περισσότερων δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική. Η ανακάλυψη του μποζονίου Higgs το 2012 ήταν μόνο η αρχή. Με τον HL-LHC, οι ερευνητές σκοπεύουν να μελετήσουν τις ιδιότητες του μποζονίου Higgs με ακρίβεια που μέχρι πρότινος ήταν ανέφικτη. Συγκεκριμένα, θα αναζητήσουν σπάνιες διασπάσεις του σωματιδίου, οι οποίες ίσως αποκαλύψουν την ύπαρξη νέων, άγνωστων φυσικών νόμων.

Παράλληλα, ο τεράστιος όγκος συγκρούσεων αυξάνει τις στατιστικές πιθανότητες εντοπισμού σωματιδίων που σχετίζονται με τη Σκοτεινή Ύλη ή με θεωρίες όπως η υπερσυμμετρία. Τα φαινόμενα αυτά θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια, και επομένως απαιτείται ένας δυσθεώρητος αριθμός γεγονότων σύγκρουσης για να μπορέσουν να διαχωριστούν από τον στατιστικό «θόρυβο».

Η επεξεργασία των δεδομένων του Run 3

Το γεγονός ότι ο επιταχυντής δεν θα παράγει νέες συγκρούσεις μέχρι το 2030 δεν σημαίνει ότι οι ερευνητές σταματούν την εργασία τους. Αντιθέτως, η επιστημονική κοινότητα έχει πλέον στα χέρια της τον πλήρη όγκο δεδομένων του Run 3. Η ανάλυση αυτών των petabytes δεδομένων θα διαρκέσει αρκετά χρόνια. Χιλιάδες αναλυτές δεδομένων και φυσικοί θα χρησιμοποιήσουν αυτό το χρονικό διάστημα για να δοκιμάσουν νέα μοντέλα μηχανικής μάθησης επάνω στα δεδομένα του Run 3, δημοσιεύοντας παράλληλα τα συμπεράσματά τους και προετοιμάζοντας το θεωρητικό έδαφος για τα ευρήματα της επόμενης δεκαετίας.