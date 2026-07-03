Το ChatGPT ενσωματώνεται επίσημα στο Viber στην Ελλάδα: Όλες οι νέες λειτουργίες

Σύνοψη

Οι νέες δυνατότητες είναι ήδη διαθέσιμες σε συσκευές iOS και Android, με την υποστήριξη για desktop να προστίθεται σύντομα.

Οι χρήστες μπορούν να εντάξουν το ChatGPT σε οποιαδήποτε ιδιωτική ή ομαδική συνομιλία πληκτρολογώντας "@ChatGPT".

Η εφαρμογή εμπλουτίζεται με δυνατότητες σύνοψης συνδέσμων και συνομιλιών, βελτίωσης και μετάφρασης μηνυμάτων, αλλά και επεξεργασίας εικόνας μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η Rakuten Viber ανακοίνωσε τον νικητή του διαγωνισμού «Καλά Στέφανα» του Viber Dating, απονέμοντας γαμήλιο δώρο αξίας 25.000 ευρώ σε ζευγάρι από την Ελλάδα.

Το Viber Dating έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 1 εκατομμύριο γνωριμίες στη χώρα από τον Μάιο του 2025.

Κατά τη διάρκεια ενός αποκλειστικού media event που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ο CEO της Rakuten Viber, Ofir Eyal, παρουσίασε επισήμως τη συνεργασία της πλατφόρμας με την OpenAI. Ο βασικός πυρήνας αυτής της σύμπραξης είναι η άμεση μεταφορά των δυνατοτήτων του ChatGPT εντός της εφαρμογής, δίνοντας στους Έλληνες χρήστες πρόσβαση σε εργαλεία προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να απαιτείται η εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η νέα αυτή λειτουργικότητα βρίσκεται σε φάση σταδιακής διάθεσης στις καθημερινές συνομιλίες για το ελληνικό κοινό και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πώς λειτουργεί το ChatGPT μέσα στο Viber;

Η νέα ενσωμάτωση δίνει στους χρήστες πρόσβαση στο ChatGPT απευθείας μέσα από τη Viber, επιτρέποντας τη διατήρηση της ροής των συνομιλιών χωρίς διακοπές. Οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον διαθέσιμες στο σύνολο των χρηστών της χώρας που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα iOS και Android. Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε πως η αντίστοιχη υποστήριξη για τη desktop έκδοση της εφαρμογής πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Η πρακτική εφαρμογή του συστήματος πραγματοποιείται μέσα από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Πρώτον, το ChatGPT λειτουργεί ως αυτόνομη επαφή, διαθέτοντας τη δική του αποκλειστική καρτέλα και συνομιλία εντός του Viber. Μέσα από αυτό το περιβάλλον, οι χρήστες μπορούν να λάβουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης, υποβάλλοντας ερωτήματα, ζητώντας βοήθεια για συγκεκριμένες εργασίες ή αναλύοντας διεξοδικά πολύπλοκα θέματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη της χρήσης δεν προϋποθέτει την κατοχή ενεργού λογαριασμού ChatGPT. Ωστόσο, δίνεται η επιλογή δημιουργίας νέου λογαριασμού ή σύνδεσης σε ήδη υπάρχοντα, προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλότερα όρια χρήσης του εργαλείου.

Η δεύτερη και πιο διαδραστική προσέγγιση αφορά την προσθήκη ετικέτας σε υπάρχουσες συνομιλίες. Είτε πρόκειται για ιδιωτική είτε για ομαδική συνομιλία, η κλήση του εργαλείου γίνεται απλώς με την πληκτρολόγηση του συμβόλου "@" και την επιλογή του ChatGPT από το σχετικό μενού που εμφανίζεται ως πρώτη επιλογή. Εάν, για παράδειγμα, μια παρέα αναζητά προτάσεις για το πού να παρακολουθήσει έναν αθλητικό αγώνα, το ερώτημα μπορεί να τεθεί απευθείας στο @ChatGPT. Μετά την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης, όλα τα μέλη της συνομιλίας διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν στα μηνύματα του ChatGPT, ενισχύοντας τη ζωντάνια της συζήτησης.

Για την αποφυγή σύγχυσης, τα παραγόμενα από την τεχνητή νοημοσύνη μηνύματα ενσωματώνουν διαφορετική μορφοποίηση σε σχέση με τα τυπικά μηνύματα των χρηστών. Στον τομέα της ιδιωτικότητας, η Rakuten Viber διευκρινίζει ότι κατά την κλήση της λειτουργίας, αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο μήνυμα/ερώτημα αποστέλλεται προς επεξεργασία στο ChatGPT, διασφαλίζοντας ότι το υπόλοιπο ιστορικό της συνομιλίας παραμένει αυστηρά ιδιωτικό.

Οπτική βελτιστοποίηση και διαχείριση κειμένου

Η συνεργασία με την OpenAI δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παραγωγή κειμένου. Η ενσωμάτωση φέρνει και εργαλεία επεξεργασίας εικόνας, υποστηριζόμενα από την τεχνολογία ChatGPT Images. Οι χρήστες μπορούν πλέον να επεμβαίνουν, να επεξεργάζονται και να προσωποποιούν το φωτογραφικό τους υλικό μέσα στα ίδια τα chat rooms (ατομικά ή ομαδικά). Η λειτουργία επιτρέπει την αλλαγή του στυλ των εικόνων και την προσθήκη ιδιαίτερων πινελιών. Για την αμεσότερη χρήση της λειτουργίας, το Viber έχει ενσωματώσει έτοιμα οπτικά πρότυπα και ένα αποκλειστικό κουμπί "Remix".

Όσον αφορά τη διαχείριση της πληροφορίας, ενσωματώνονται δύο νέα εργαλεία σύνοψης. Το πρώτο αφορά τη "Σύνοψη Συνδέσμου". Πατώντας το σχετικό κουμπί κάτω από έναν σύνδεσμο που έχει κοινοποιηθεί στη συνομιλία, το ChatGPT αναλαμβάνει να συμπυκνώσει και να παρουσιάσει τα βασικά σημεία ενός άρθρου, εγγράφου ή blog post. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι, μάλιστα, ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε όλες τις ομαδικές συνομιλίες της εφαρμογής.

Το δεύτερο εργαλείο, η "Σύνοψη Συνομιλίας", προσφέρει λύση σε περιπτώσεις πολυσύχναστων και ενεργών ομάδων. Με ένα άγγιγμα, η τεχνητή νοημοσύνη παράγει μια πλήρη αλλά περιεκτική σύνοψη των όσων ειπώθηκαν. Η συγκεκριμένη αναφορά παραμένει απολύτως ιδιωτική και ορατή μόνο στον χρήστη που τη ζήτησε, επιτρέποντας του να παρακολουθήσει σημαντικές λεπτομέρειες, ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί, επαγγελματικές εξελίξεις ή τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων.

Η επικοινωνιακή φαρέτρα ολοκληρώνεται με τη "Βελτίωση" και τη "Μετάφραση" μηνυμάτων. Πατώντας το εικονίδιο με το στυλό σε οποιαδήποτε κοινότητα, κανάλι (εξαιρούνται τα νήματα σχολίων) ή συνομιλία, ο χρήστης μπορεί να αναδιατυπώσει το κείμενο του επιλέγοντας τον κατάλληλο τόνο και διασφαλίζοντας τη σαφήνεια πριν πατήσει αποστολή. Η χρήση του εργαλείου αναδιατύπωσης παραμένει κρυφή από τους συνομιλητές. Το ίδιο εικονίδιο παρέχει πρόσβαση σε άμεση μετάφραση κειμένου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επικοινωνία ανεξαρτήτως γλωσσικών εμποδίων, είτε για επαγγελματικούς είτε για προσωπικούς λόγους.

Οράματα και στρατηγικές στοχεύσεις

Η συγκεκριμένη προσθήκη επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Rakuten Viber να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε κάτι πρακτικό και χρήσιμο για την καθημερινότητα. «Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι χρήσιμη, προσβάσιμη και συναφής με την καθημερινή ζωή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο CEO της εταιρείας, Ofir Eyal. Συμπλήρωσε πως, μέσω των νέων εργαλείων, παρέχεται άμεση βοήθεια στη σύνταξη, τη σύνοψη, τη μετάφραση και την εξερεύνηση νέων ιδεών εντός της πλατφόρμας.

Από την πλευρά της OpenAI, ο Torben Severson, VP and Head of Global Business Development, εστίασε στη σημασία του μέσου: «Τα μηνύματα είναι εκεί που εκτυλίσσεται τόσο μεγάλο κομμάτι της καθημερινής ζωής». Εξέφρασε την ικανοποίηση της OpenAI για τη συνεργασία, τονίζοντας πως οι χρήστες θα λαμβάνουν δημιουργική υποστήριξη —από την εύρεση των κατάλληλων λέξεων μέχρι την επεξεργασία μιας φωτογραφίας— την ακριβή στιγμή που την έχουν ανάγκη.

Η επιτυχία του Viber Dating στην Ελλάδα

Πέρα από την τεχνολογική αναβάθμιση, η εκδήλωση της Αθήνας ανέδειξε και την κοινωνική διάσταση της εφαρμογής. Η Rakuten Viber ανακοίνωσε τους νικητές της πρωτοβουλίας «Καλά Στέφανα», μιας καμπάνιας σχεδιασμένης να γιορτάσει τις πραγματικές συνδέσεις που προέκυψαν μέσα από την υπηρεσία Viber Dating.

Τα στατιστικά στοιχεία για την ελληνική αγορά υποδεικνύουν ραγδαία υιοθέτηση της υπηρεσίας. Από τον Μάιο του 2025, όταν και κυκλοφόρησε επισήμως το Viber Dating, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1 εκατομμύριο γνωριμίες. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 1 στους 4 Έλληνες που ανήκουν στην κατηγορία των «ελεύθερων» χρησιμοποιεί την εφαρμογή, ενώ το 70% των γνωριμιών που δημιουργούνται, εξελίσσονται σε συνομιλία μέσα σε διάστημα μόλις 6 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια του event, ζευγάρια από όλη τη χώρα κλήθηκαν να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες για την κοινή τους πορεία. Ως επιστέγασμα της καμπάνιας, ένα συγκεκριμένο ζευγάρι που γνωρίστηκε μέσα από την πλατφόρμα, επελέγη για να λάβει ένα σημαντικό γαμήλιο δώρο αξίας 25.000 ευρώ, σε αναγνώριση του επικείμενου γάμου του. Η εταιρεία τόνισε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καταδεικνύει τις δυνατότητες των ψηφιακών πλατφορμών να δημιουργούν ουσιαστικές σχέσεις στον πραγματικό κόσμο.

Τόσο οι νέες λειτουργίες του ChatGPT, όσο και η επιτυχία του Viber Dating, ευθυγραμμίζονται με το γενικότερο όραμα της Rakuten Viber να λειτουργεί ως ένα super app, προσφέροντας υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε πτυχή της ζωής των χρηστών, από την επικοινωνία με φίλους έως τη διαχείριση επαγγελματικών σχέσεων.