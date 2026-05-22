Το ChatGPT ενσωματώνεται στο Microsoft PowerPoint για αυτόματη δημιουργία παρουσιάσεων

Σύνοψη

Η OpenAI φέρνει το ChatGPT απευθείας μέσα στο Microsoft PowerPoint, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο δημιουργίας εταιρικών και ακαδημαϊκών παρουσιάσεων.

Η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να "μιλούν" στην εφαρμογή για να προσθέτουν περιεχόμενο, να αλλάζουν τη δομή και να μορφοποιούν τα slides σε πραγματικό χρόνο.

Αντίθετα με άλλα εργαλεία AI που εξάγουν απλές εικόνες ή PDF, η ενσωμάτωση παράγει πλήρως επεξεργάσιμα αρχεία .pptx με εγχώρια υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας.

Το χαρακτηριστικό διατίθεται σταδιακά σε beta φάση για τους χρήστες των πακέτων ChatGPT Plus, Team και Enterprise.

Η αυτοματοποίηση των εργασιών γραφείου περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς η OpenAI ανακοίνωσε την απευθείας ενσωμάτωση του ChatGPT στο Microsoft PowerPoint. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη εκατομμυρίων επαγγελματιών και φοιτητών για ταχύτερη δημιουργία παρουσιάσεων, μετατρέποντας τη διαδικασία σχεδιασμού slides από μια χρονοβόρα χειροκίνητη εργασία σε μια ζωντανή συζήτηση με την τεχνητή νοημοσύνη.

Μέχρι σήμερα, η χρήση του ChatGPT για τη δημιουργία παρουσιάσεων απαιτούσε μια έμμεση και συχνά κουραστική διαδικασία. Οι χρήστες έπρεπε να ζητήσουν από το chatbot τη δομή του κειμένου, στη συνέχεια να τη μετατρέψουν σε κώδικα VBA ή αρχεία Markdown και τελικά να την εισάγουν στο PowerPoint, προχωρώντας χειροκίνητα σε διορθώσεις μορφοποίησης, προσθήκη εικόνων και ευθυγράμμιση των αντικειμένων. Η νέα native προσθήκη καταργεί αυτούς τους περιορισμούς, προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

Η βασική καινοτομία της συγκεκριμένης υλοποίησης εστιάζει στη δυνατότητα του χρήστη να καθοδηγεί τη σχεδίαση με φυσική γλώσσα ή φωνητικές εντολές. Αντί για τη χρήση σύνθετων μενού, η εντολή για την προσθήκη ενός γραφήματος, την αλλαγή της διάταξης των στοιχείων ή τη σύνοψη ενός μεγάλου κειμένου σε bullet points εκτελείται άμεσα από το AI. Το σύστημα αναλύει το περιεχόμενο ολόκληρης της παρουσίασης, διατηρώντας τη θεματική και σχεδιαστική συνοχή από το πρώτο έως το τελευταίο slide.

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης είναι η παραγωγή πλήρως επεξεργάσιμου περιεχομένου. Πολλές από τις αυτόνομες AI πλατφόρμες παραγωγής παρουσιάσεων που κυκλοφορούν στην αγορά περιορίζονται στην εξαγωγή στατικών εικόνων ή αρχείων PDF, γεγονός που καθιστά τις εκ των υστέρων μικροδιορθώσεις αδύνατες. Η λύση της OpenAI δημιουργεί native αντικείμενα του PowerPoint. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις γραμματοσειρές, να μετακινήσει τα πλαίσια κειμένου, να αντικαταστήσει τα σχήματα και να τροποποιήσει τα χρώματα χρησιμοποιώντας τα κλασικά εργαλεία της Microsoft, ακριβώς σαν να είχε σχεδιάσει το slide από το μηδέν ένας άνθρωπος.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ της Microsoft και της OpenAI, η οποία επανακαθορίστηκε πρόσφατα με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία των δύο εταιρειών. Αν και η Microsoft προωθεί το δικό της οικοσύστημα Copilot, η OpenAI αποκτά πλέον τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες της απευθείας μέσα στις δημοφιλείς εφαρμογές παραγωγικότητας, διευρύνοντας το κοινό του ChatGPT Plus.

Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας ξεκινά σταδιακά σε μορφή beta. Πρόσβαση έχουν αρχικά επιλεγμένοι χρήστες των συνδρομητικών πακέτων ChatGPT Plus, ChatGPT Team και Enterprise, ενώ η υποστήριξη επεκτείνεται και σε ορισμένους εταιρικούς λογαριασμούς.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!