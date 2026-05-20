Συνεργασία OpenAI και Google για να καταλαβαίνεις αν μια εικόνα προέρχεται από AI

Σύνοψη

Η OpenAI υιοθετεί πλήρως το πρότυπο προέλευσης περιεχομένου C2PA για εικόνες που παράγονται μέσω ChatGPT, DALL-E 3 και API, προσθέτοντας κρυπτογραφημένα μεταδεδομένα γνησιότητας.

Εφαρμόζεται μια νέα πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ασφαλείας, μέσω συνεργασίας με τη Google, για την ενσωμάτωση του ανθεκτικού ψηφιακού υδατογραφήματος SynthID απευθείας στα pixel των εικόνων.

Κυκλοφορεί ένα νέο, δημόσια προσβάσιμο εργαλείο επαλήθευσης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τεκμηριωμένα εάν μια εικόνα έχει προέλθει από τα παραγωγικά μοντέλα της OpenAI.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις του European AI Act, ενισχύοντας τη διαφάνεια για τους Ευρωπαίους και Έλληνες δημιουργούς, δημοσιογράφους και τελικούς χρήστες.

Η ταχύτατη εξέλιξη των παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει τον διαχωρισμό μεταξύ πραγματικών και συνθετικών εικόνων μια εξαιρετικά περίπλοκη τεχνική πρόκληση. Η OpenAI προχώρησε σε μια σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση του οικοσυστήματός της, ανακοινώνοντας την πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα του Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται δραστικά με την ενσωμάτωση του εργαλείου υδατογράφησης SynthID της Google DeepMind. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ανθεκτικού, πολυεπίπεδου μηχανισμού επαλήθευσης της προέλευσης του ψηφιακού περιεχομένου, ο οποίος θα διατηρεί τα δεδομένα του ακέραια, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα διανομής στην οποία θα αναρτηθεί το αρχείο.

Τι είναι η πιστοποίηση C2PA και το νέο εργαλείο επαλήθευσης της OpenAI;

Η OpenAI υιοθετεί το πρότυπο C2PA, ενσωματώνοντας κρυπτογραφημένα μεταδεδομένα στις εικόνες που παράγονται από το οικοσύστημά της. Παράλληλα, διαθέτει ένα νέο δημόσιο εργαλείο επαλήθευσης, επιτρέποντας στους χρήστες να ανεβάζουν αρχεία και να ελέγχουν αυτόματα εάν αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζοντας την ακριβή προέλευση και το ιστορικό τροποποιήσεών τους.

Πρότυπο C2PA: Ένα ανοιχτό τεχνικό πρότυπο (στο οποίο συμμετέχουν κολοσσοί όπως οι Adobe, Microsoft, ARM) που παρέχει κρυπτογραφικές αποδείξεις για την πηγή του περιεχομένου.

Ένα ανοιχτό τεχνικό πρότυπο (στο οποίο συμμετέχουν κολοσσοί όπως οι Adobe, Microsoft, ARM) που παρέχει κρυπτογραφικές αποδείξεις για την πηγή του περιεχομένου. Πολυεπίπεδη Ασφάλεια: Η OpenAI χρησιμοποιεί πλέον έναν συνδυασμό μεταδεδομένων στον κώδικα και αόρατων υδατογραφημάτων στην εικόνα.

Η OpenAI χρησιμοποιεί πλέον έναν συνδυασμό μεταδεδομένων στον κώδικα και αόρατων υδατογραφημάτων στην εικόνα. Καθολική Συμβατότητα: Το σύστημα λειτουργεί σε όλες τις παραγωγές από το ChatGPT, το Codex και το επίσημο OpenAI API.

Το σύστημα λειτουργεί σε όλες τις παραγωγές από το ChatGPT, το Codex και το επίσημο OpenAI API. Δημόσιο Εργαλείο Ελέγχου: Ένα νέο web interface για άμεσο έλεγχο εικόνων με αναφορά βαθμού εμπιστοσύνης.

Η συνεργασία με τη Google και η αρχιτεκτονική του SynthID

Η προσάρτηση μεταδεδομένων (metadata) από μόνη της παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά κενά. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα της OpenAI, τα παραδοσιακά μεταδεδομένα C2PA διαγράφονται συχνά, είτε σκόπιμα από κακόβουλους χρήστες είτε αυτόματα, όταν ένα αρχείο συμπιέζεται, αποθηκεύεται ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμες.

Για την αντιμετώπιση αυτής της θεμελιώδους ευπάθειας, η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη Google για την εφαρμογή του SynthID. Το SynthID αναπτύχθηκε αρχικά από τη Google DeepMind και εισάγει ένα ψηφιακό υδατογράφημα απευθείας στα pixel της εικόνας, το οποίο παραμένει εντελώς αόρατο στο ανθρώπινο μάτι. Σε αντίθεση με τα μεταδεδομένα που αποθηκεύονται στον κώδικα του αρχείου, το SynthID είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ίδια την οπτική πληροφορία.

Η ανθεκτικότητα αυτής της τεχνολογίας είναι εντυπωσιακή: ακόμη και αν η εικόνα υποστεί ισχυρή συμπίεση JPEG, περικοπή, αλλαγή χρωματικού προφίλ, εφαρμογή ψηφιακών φίλτρων, ή απλώς καταγραφεί μέσω screenshot, το υδατογράφημα παραμένει ανιχνεύσιμο από τα ειδικά εργαλεία σάρωσης της OpenAI και της Google.

Η πρόκληση της συμπίεσης στα Social Media

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά ζητήματα που προσπαθεί να επιλύσει η νέα αυτή διπλή προσέγγιση είναι η μηχανική συμπίεσης των πλατφορμών. Υπηρεσίες όπως το Meta (Facebook, Instagram), το X (πρώην Twitter) και το TikTok χρησιμοποιούν επιθετικούς αλγορίθμους συμπίεσης για να μειώσουν τον όγκο των δεδομένων και να εξοικονομήσουν bandwidth. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα λεγόμενα περιττά δεδομένα (τα οποία παραδοσιακά περιλαμβάνουν τα EXIF και τα C2PA metadata) διαγράφονται αυτόματα.

Συνεπώς, χωρίς το SynthID, μια ξεκάθαρα πιστοποιημένη AI εικόνα θα μετατρεπόταν άμεσα σε ένα "ορφανό" ψηφιακό αρχείο με το πρώτο της ανέβασμα σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Η ανθεκτικότητα των σημάτων ελέγχου στο επίπεδο των pixels είναι το απόλυτο κλειδί για να καταστεί η ιχνηλασιμότητα βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα προέλευσης διευκολύνουν ουσιαστικά τον εντοπισμό της παραπληροφόρησης, μειώνοντας δραστικά το ποσοστό των ψευδώς θετικών ενδείξεων σε άλλα, απλούστερα συστήματα AI detection.

Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο επαλήθευσης

Η νέα διαδικτυακή πύλη επαλήθευσης που λανσάρει η OpenAI, σχεδιάστηκε με γνώμονα την ελάχιστη τριβή για τον τελικό χρήστη. Ο αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής: Αρχικά, σαρώνει το μεταφορτωμένο αρχείο για τα κρυπτογραφημένα κλειδιά C2PA. Εφόσον βρεθούν, αποκρυπτογραφούνται και ανακτώνται πληροφορίες όπως το λογισμικό δημιουργίας και η ακριβής ώρα παραγωγής. Εάν η εικόνα έχει περάσει από διαδικασίες που έχουν διαγράψει αυτά τα δεδομένα, το σύστημα περνά στο δεύτερο επίπεδο, αναλύοντας τον χωρικό και συχνοτικό τομέα της εικόνας αναζητώντας το κρυμμένο μοτίβο του Google SynthID. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μια διττή απάντηση, αλλά ένα αναλυτικό προφίλ εμπιστοσύνης.

Τι ισχύει για την Ευρώπη

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, η κίνηση της OpenAI δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική βελτίωση, αλλά μια κρίσιμη προετοιμασία για την αυστηρή εφαρμογή του European AI Act. Η νομοθεσία απαιτεί ρητά τη σαφή σήμανση του περιεχομένου που παράγεται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες από υλικό που μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη.

Στην ελληνική ψηφιακή πραγματικότητα, όπου η διάδοση μη διασταυρωμένων ειδήσεων μέσω social media εντείνεται διαρκώς, η ύπαρξη ενός αξιόπιστου και προσβάσιμου εργαλείου ελέγχου αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο για τους εγχώριους fact-checkers και τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού και οι ψηφιακοί εκδότες στην Ελλάδα θα πρέπει σταδιακά να υποστηρίζουν ενεργά τα πρότυπα C2PA στα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) τους, διασφαλίζοντας την απαραίτητη διαφάνεια προς το αναγνωστικό τους κοινό.

