Το OpenAI Codex ενσωματώνεται στο ChatGPT App για iOS και Android

Σύνοψη

Το OpenAI Codex είναι πλέον διαθέσιμο σε μορφή preview μέσω της εφαρμογής ChatGPT για iOS και Android συσκευές.

Χρήση νέας αρχιτεκτονικής "secure relay" που επιτρέπει την πρόσβαση σε τοπικούς υπολογιστές και remote servers χωρίς έκθεση στο δημόσιο διαδίκτυο.

Δυνατότητα προβολής screenshots, diffs, αποτελεσμάτων δοκιμών (test results) και terminal outputs απευθείας από την οθόνη του smartphone.

Οι προγραμματιστές μπορούν να διαχειρίζονται long-running tasks, να εγκρίνουν εντολές και να καθοδηγούν την τεχνητή νοημοσύνη ενώ βρίσκονται εν κινήσει.

Γενική διαθεσιμότητα για Remote SSH, Hooks για προσαρμοσμένους ελέγχους ασφαλείας, Programmatic Access Tokens για CI/CD pipelines και HIPAA συμμόρφωση για τον τομέα της υγείας.

Η λειτουργία κυκλοφορεί ήδη παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) για όλους τους χρήστες (Free, Go, Enterprise), με αρχική υποστήριξη macOS host μηχανημάτων και αναμονή για τα Windows.

Η OpenAI ανακοίνωσε επίσημα την άμεση ενσωμάτωση του Codex στις εφαρμογές ChatGPT για τα οικοσυστήματα του iOS και του Android. Η εξέλιξη αυτή μετασχηματίζει τα smartphones από απλές συσκευές επικοινωνίας σε κεντρικά hubs ελέγχου για πολύπλοκες προγραμματιστικές διεργασίες. Καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν τον ρόλο των αυτόνομων agents –εκτελώντας χρονοβόρα tasks (long-running work)– αναδύεται η ανάγκη για ασύγχρονη εποπτεία. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια προγραμματιστές χρησιμοποιούν το Codex εβδομαδιαίως, καθιστώντας την απομακρυσμένη παρακολούθηση αυτών των διαδικασιών αναγκαία τεχνική εξέλιξη.

Η απομακρυσμένη λειτουργία του Codex βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο Secure Relay Layer. Το σύστημα επιτρέπει στην εφαρμογή του κινητού να αντλεί live δεδομένα, όπως terminal outputs, diffs και test results, απευθείας από το τοπικό μηχάνημα (macOS ή Remote Server) χωρίς να εκθέτει το σύστημα ή τα τοπικά αρχεία στο δημόσιο διαδίκτυο.

Κύρια σημεία

Συγχρονισμός πραγματικού χρόνου: Η κατάσταση της συνεδρίας διατηρείται ακέραιη σε όλες τις συσκευές που φέρουν τον ίδιο ChatGPT λογαριασμό.

Απομονωμένο περιβάλλον: Τα credentials, τα αρχεία και τα permissions παραμένουν αυστηρά κλειδωμένα στο μηχάνημα φιλοξενίας (host machine).

Πλήρης έλεγχος λειτουργιών: Ο χρήστης εγκρίνει ή απορρίπτει εντολές του AI agent (π.χ. διαγραφή αρχείων, εγκατάσταση πακέτων npm/pip) απευθείας με ένα tap.

Υποστήριξη Remote SSH: Δυνατότητα άμεσης ανάγνωσης του αρχείου SSH config, επιτρέποντας στο Codex να εκτελείται εντός managed remote environments.

Πρακτικά σενάρια χρήσης για προγραμματιστές

Η μετάβαση στο mobile οικοσύστημα επιλύει συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα που συναντούν οι μηχανικοί λογισμικού καθημερινά. Με το Codex στο smartphone, ένας developer μπορεί να ξεκινήσει τη διερεύνηση ενός bug ενώ δεν βρίσκεται στον υπολογιστή του. Εφόσον το Codex τρέχει στο development environment, αρχίζει τον έλεγχο των σχετικών αρχείων, αναπαράγει το σφάλμα στον browser, εκτελεί unit tests και προτείνει τη λύση. Αν η διεργασία απαιτεί άδειες συστήματος, ο προγραμματιστής παρέχει την έγκριση απομακρυσμένα.

Επιπρόσθετα, για μεγάλης κλίμακας refactoring κώδικα, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ή ώρες. Ο χρήστης αναθέτει την εργασία στο desktop και κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του ελέγχει τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που προτείνει το σύστημα. Η λήψη αποφάσεων (trade-offs) πραγματοποιείται καθ' οδόν, διατηρώντας τη ροή παραγωγής (forward motion) χωρίς διακοπές.

Αναβάθμιση των enterprise εργαλείων και hooks

Η OpenAI εκμεταλλεύτηκε τη συγκεκριμένη συγκυρία για να λανσάρει σημαντικές προσθήκες που αφορούν αποκλειστικά το Enterprise περιβάλλον και την ενσωμάτωση εργαλείων CI/CD.

Τα νέα Enterprise χαρακτηριστικά του Codex εστιάζουν στην ασφάλεια και τον αυτοματισμό. Περιλαμβάνουν Programmatic Access Tokens για άμεση σύνδεση με CI/CD pipelines, γενική διαθεσιμότητα των Hooks για προσαρμοσμένους ελέγχους κώδικα (όπως το scanning για hardcoded κωδικούς), και πλήρη υποστήριξη προτύπων συμμόρφωσης HIPAA.

Programmatic Access Tokens: Επιτρέπουν την έκδοση scoped credentials μέσα από τα ChatGPT workspace settings. Η λειτουργία προσφέρει απρόσκοπτη επικοινωνία με release workflows και εσωτερικά εργαλεία αυτοματισμού. Διατίθεται αποκλειστικά για Enterprise και Business συνδρομητές.

Hooks: Τα Hooks επιτρέπουν στις ομάδες DevSecOps να σκανάρουν αυτόματα τα prompts για ευαίσθητα δεδομένα, να εκτελούν custom validators, να καταγράφουν λεπτομερώς τις συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη (logging) και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του αυτόματου agent ανάλογα με το συγκεκριμένο repository.

HIPAA Compliance: Ύψιστης σημασίας για οργανισμούς υγείας. Το Codex σε τοπικά περιβάλλοντα (CLI, IDE, App) για ChatGPT Enterprise workspaces πληροί τις προδιαγραφές HIPAA, διασφαλίζοντας το αυστηρό πλαίσιο απορρήτου ασθενών κατά την ανάλυση ιατρικών δεδομένων.

Η επέκταση του OpenAI Codex στο mobile οικοσύστημα αποτελεί μια από τις πλέον στοχευμένες λειτουργικές αναβαθμίσεις για τον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού. Δεν πρόκειται για τη μεταφορά ενός IDE στην οθόνη του κινητού – κάτι που εργονομικά δεν λειτουργεί – αλλά για την παροχή ενός τερματικού αποφάσεων.

