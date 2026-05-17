ChatGPT Finance: Η AI ως προσωπικός οικονομικός σύμβουλος του χρήστη

Σύνοψη

Η OpenAI ανακοίνωσε την ενσωμάτωση εργαλείων προσωπικής οικονομικής διαχείρισης (Personal Finance) απευθείας στο περιβάλλον του ChatGPT.

Η ασφαλής διασύνδεση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των χρηστών υλοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου ανοιχτής τραπεζικής (Open Banking) της Plaid.

Το AI μοντέλο προσφέρει πλέον ανάλυση εξόδων, κατηγοριοποίηση συναλλαγών και δημιουργία εξατομικευμένων προϋπολογισμών σε πραγματικό χρόνο.

Η πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα είναι αυστηρά "Read-Only" (μόνο για ανάγνωση), αποκλείοντας οποιαδήποτε δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων ή αλλαγής στοιχείων.

Η OpenAI ανακοίνωσε επίσημα μια σημαντική αναβάθμιση για το ChatGPT, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν απευθείας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τις πιστωτικές κάρτες και τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια με το AI chatbot. Η κίνηση αυτή μετατρέπει την πλατφόρμα από ένα απλό γλωσσικό μοντέλο σε έναν εξατομικευμένο, διαδραστικό οικονομικό αναλυτή, ικανό να επεξεργάζεται πραγματικά οικονομικά δεδομένα δευτερολέπτων.

Η τεχνική υλοποίηση αυτής της διασύνδεσης δεν έγινε εσωτερικά από την OpenAI, αλλά μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Plaid, τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στην παροχή υποδομών Open Banking. Η επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας εξασφαλίζει άμεση συμβατότητα με χιλιάδες χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως, θέτοντας ταυτόχρονα αυστηρά πρότυπα κρυπτογράφησης και ασφάλειας.

Πώς λειτουργεί η σύνδεση του ChatGPT με τραπεζικούς λογαριασμούς

Η λειτουργία του ChatGPT Personal Finance βασίζεται στην ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μέσω API. Όταν ο χρήστης επιλέξει να συνδέσει τον λογαριασμό του, ανακατευθύνεται στο ασφαλές περιβάλλον της Plaid, όπου εισάγει τα τραπεζικά του διαπιστευτήρια. Το ChatGPT δεν αποθηκεύει, ούτε έχει ποτέ πρόσβαση στους κωδικούς e-banking. Αντιθέτως, λαμβάνει ένα κρυπτογραφημένο token το οποίο του επιτρέπει την πρόσβαση στο ιστορικό συναλλαγών και στα τρέχοντα υπόλοιπα, αποκλειστικά και μόνο με δικαιώματα ανάγνωσης (Read-Only).

Με την ολοκλήρωση της σύνδεσης, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν φυσική γλώσσα για να αλληλεπιδράσουν με τα οικονομικά τους δεδομένα. Μερικά από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Δυναμική Κατηγοριοποίηση: Το ChatGPT αναγνωρίζει και ταξινομεί αυτόματα τα έξοδα (π.χ. σούπερ μάρκετ, καύσιμα, συνδρομές) με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από τις παραδοσιακές τραπεζικές εφαρμογές, κατανοώντας το πλαίσιο της κάθε συναλλαγής.

Το ChatGPT αναγνωρίζει και ταξινομεί αυτόματα τα έξοδα (π.χ. σούπερ μάρκετ, καύσιμα, συνδρομές) με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από τις παραδοσιακές τραπεζικές εφαρμογές, κατανοώντας το πλαίσιο της κάθε συναλλαγής. Διαδραστικός Προϋπολογισμός: Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ανάλυση όπως: «Πόσα χρήματα ξόδεψα σε εστιατόρια τον τελευταίο μήνα και πώς συγκρίνεται αυτό με τον προηγούμενο;» ή «Δημιούργησε ένα πλάνο αποταμίευσης 200 ευρώ τον μήνα με βάση τα τρέχοντα πάγια έξοδά μου».

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ανάλυση όπως: «Πόσα χρήματα ξόδεψα σε εστιατόρια τον τελευταίο μήνα και πώς συγκρίνεται αυτό με τον προηγούμενο;» ή «Δημιούργησε ένα πλάνο αποταμίευσης 200 ευρώ τον μήνα με βάση τα τρέχοντα πάγια έξοδά μου». Εντοπισμός Ανωμαλιών: Το μοντέλο σαρώνει συνεχώς το ιστορικό και ειδοποιεί προληπτικά τον χρήστη για διπλές χρεώσεις, αυξήσεις σε συνδρομητικές υπηρεσίες ή ασυνήθιστα μοτίβα δαπανών.

Ασφάλεια δεδομένων, απόρρητο και κρυπτογράφηση

Η είσοδος ενός AI μοντέλου στα προσωπικά οικονομικά εγείρει άμεσα ζητήματα απορρήτου. Η OpenAI ξεκαθαρίζει ότι τα οικονομικά δεδομένα που αντλούνται μέσω της Plaid υπόκεινται σε αυστηρό καθεστώς διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική του συστήματος απαγορεύει στο ChatGPT την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής. Το AI δεν μπορεί να μεταφέρει χρήματα, να πληρώσει λογαριασμούς ή να τροποποιήσει ρυθμίσεις του τραπεζικού προφίλ. Επιπλέον, η εταιρεία δεσμεύτηκε δημόσια, και ενσωμάτωσε στους Όρους Χρήσης, ότι τα τραπεζικά δεδομένα των χρηστών εξαιρούνται πλήρως από τη διαδικασία εκπαίδευσης (training data) των μελλοντικών LLM (Large Language Models) της.

Όλη η μεταφορά δεδομένων γίνεται με κρυπτογράφηση AES-256 στο επίπεδο της βάσης δεδομένων και TLS 1.2/1.3 κατά τη μεταφορά (in transit). Για τους ευρωπαίους χρήστες, η λειτουργία συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες του GDPR και την ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 (Payment Services Directive 2), η οποία επιβάλλει τη ρητή και ανακλητή συναίνεση του χρήστη για τον διαμοιρασμό οικονομικών δεδομένων σε τρίτους παρόχους (TPPs).

Διαθεσιμότητα, ελληνική αγορά και τοπικές προκλήσεις

Η ενσωμάτωση του ChatGPT Personal Finance λανσάρεται αρχικά για τους συνδρομητές του επιπέδου Plus και Team στις ΗΠΑ. Η επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά θα ακολουθήσει σταδιακά, κυρίως λόγω των πολλαπλών ρυθμιστικών πλαισίων.

Για την Ελλάδα, η επιτυχία του εγχειρήματος στηρίζεται αποκλειστικά στο βαθμό διαλειτουργικότητας των εγχώριων τραπεζών με το δίκτυο της Plaid. Αν και η ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 έχει υποχρεώσει τις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank) να διαθέτουν ανοιχτά APIs για εφαρμογές Open Banking, η ταχύτητα και η σταθερότητα αυτών των συνδέσεων συχνά υπολείπονται των διεθνών προτύπων.

Η Plaid διαθέτει ήδη υποστήριξη για αρκετά ευρωπαϊκά ιδρύματα και ψηφιακές τράπεζες που δραστηριοποιούνται έντονα στην Ελλάδα, όπως η Revolut και η N26. Επομένως, οι χρήστες αυτών των neobanks αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες δυνατότητες του ChatGPT πολύ νωρίτερα από εκείνους που βασίζονται αποκλειστικά στα παραδοσιακά ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη και απρόσκοπτη υποστήριξη της ελληνικής αγοράς τοποθετείται προς τα τέλη του 2026.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!