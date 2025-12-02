Το Circle to Search της Google θα εντοπίζει πλέον και τις απάτες στα μηνύματα!

Οι ψηφιακοί απατεώνες δεν σταματούν ποτέ να εξελίσσουν τις μεθόδους τους. Μία από τις πιο διαδεδομένες τακτικές τα τελευταία χρόνια είναι τα ψεύτικα μηνύματα που καταλήγουν στα κινητά μας: SMS, μηνύματα σε messaging apps ή μέσω social media. Συνήθως υπόσχονται κάτι επείγον ή απειλητικό, απαιτούν χρήματα ή μας παροτρύνουν να πατήσουμε σε έναν ύποπτο σύνδεσμο. Η Google φαίνεται αποφασισμένη να βάλει φρένο σε αυτή την καθημερινή ενόχληση και πλέον ενσωματώνει νέα εργαλεία ασφαλείας στο Circle to Search και το Google Lens, δίνοντας στους χρήστες έναν τρόπο να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τις ύποπτες επικοινωνίες.

Η ιδέα είναι απλή: αντί να χρειάζεται ο χρήστης να αναζητά χειροκίνητα πληροφορίες ή να προσπαθεί να καταλάβει μόνος του αν κάτι είναι απάτη, μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αναζήτησης της Google για να αναλύσει αυτόματα το περιεχόμενο ενός μηνύματος. Με μια κίνηση, η εταιρεία συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δεδομένα από τον ιστό ώστε να εντοπίσει ενδείξεις που μπορεί να ξεφεύγουν από το ανθρώπινο μάτι.

Για όσους χρησιμοποιούν Android, το Circle to Search —το εργαλείο που επιτρέπει στον χρήστη να κυκλώσει οτιδήποτε εμφανίζεται στην οθόνη— αποκτά μια νέα χρησιμότητα. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που μυρίζει απάτη, ο χρήστης μπορεί απλώς να κάνει long press στο home button ή στη navigation bar, να κυκλώσει το επίμαχο κείμενο και να αφήσει τα υπόλοιπα στην Google. Το σύστημα θα αναλύσει το περιεχόμενο και θα επιστρέψει μια συνοπτική εκτίμηση για το αν πρόκειται για scam, μαζί με προτεινόμενα βήματα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η λειτουργία δεν περιορίζεται μόνο στους Android χρήστες. Το Google Lens, μέσω της εφαρμογής Google στο Android και στο iOS, υποστηρίζει τον ίδιο έλεγχο στέλνοντας απλώς ένα screenshot. Η διαδικασία είναι σχεδόν παιχνιδάκι: πρώτα τραβάς screenshot του ύποπτου μηνύματος, έπειτα ανοίγεις το Lens στην εφαρμογή Google και τέλος επιλέγεις το screenshot από το gallery. Η ανάλυση ξεκινά αμέσως και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται μια σύνοψη που εξηγεί τι εντόπισε το σύστημα και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απάτης.

Το αποτέλεσμα μοιάζει με έναν ψηφιακό σύμβουλο που σκανάρει για κόκκινες σημαίες: περίεργες διατυπώσεις, ύποπτα links, αιτήματα για χρήματα, απειλές που προτρέπουν σε άμεση δράση, καθώς και μοτίβα που είναι γνωστά στη βιομηχανία της κυβερνοασφάλειας. Οι ειδοποιήσεις δεν είναι γενικές· αφορούν το συγκεκριμένο μήνυμα που κυκλώθηκε ή έγινε screenshot, κάνοντας την ανάλυση αρκετά στοχευμένη.

Βέβαια, η Google τονίζει ότι η λειτουργία εμφανίζεται μόνο όταν τα συστήματά της έχουν υψηλή εμπιστοσύνη στην ποιότητα του αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει πως δεν θα εμφανίζεται πάντα, αλλά μόνο στις περιπτώσεις όπου η πλατφόρμα εκτιμά ότι μπορεί να δώσει μια ισχυρή και αξιόπιστη αξιολόγηση. Παράλληλα, η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη παγκοσμίως τόσο στο Circle to Search όσο και στο Lens, κάτι που υποδηλώνει ότι η Google θέλει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των scams σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο σε συγκεκριμένες αγορές.

Για τον καθημερινό χρήστη, οι μικρές αυτές προσθήκες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Στη βιασύνη της ημέρας, ένα μήνυμα που μοιάζει επίσημο μπορεί να ξεγελάσει ακόμη και τους πιο προσεκτικούς. Το να έχεις όμως ένα εργαλείο που μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να αξιολογήσει το περιεχόμενο πριν κάνεις το παραμικρό, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να πέσεις θύμα.

Η κίνηση της Google ταιριάζει με τη γενικότερη προσπάθειά της να ενισχύσει το οικοσύστημα γύρω από την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα και πιο πανταχού παρούσα, το ίδιο συμβαίνει και με τους κινδύνους που απορρέουν από την κακή χρήση της. Επομένως, το να χρησιμοποιείται η AI ως εργαλείο για την ανάλυση απειλών και την προστασία των χρηστών μοιάζει με το επόμενο φυσικό βήμα.