Η Apple στρέφεται στη Google για την υποδομή AI της νέας Siri (Gemini)

Σύνοψη

Η Apple φέρεται να ζήτησε από τη Google να αναλάβει τη φιλοξενία (hosting) της επερχόμενης έκδοσης της Siri, η οποία θα βασίζεται στο γλωσσικό μοντέλο Gemini.

Η αύξηση των απαιτήσεων σε επεξεργαστική ισχύ καθιστά τη σημερινή υποδομή "Private Cloud Compute" της Apple ανεπαρκή για μαζική χρήση.

Στέλεχη της Apple, όπως ο Craig Federighi, ήραν το βέτο για τη χρήση των διακομιστών της Google μετά από κρίσιμες αναβαθμίσεις ασφαλείας το 2023.

Εσωτερικά προβλήματα στρατηγικής και η αποχώρηση βασικών μηχανικών cloud ανάγκασαν την Apple να στηριχθεί σε τρίτους παρόχους (Google, Amazon).

Η απόφαση αυτή θα καθορίσει την ταχύτητα και την αξιοπιστία των AI λειτουργιών στα iPhone των Ελλήνων και Ευρωπαίων χρηστών.

Η αρχιτεκτονική του οικοσυστήματος της Apple περνά σε μια αυστηρά ρεαλιστική φάση, με την εταιρεία να στρέφεται στους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της για την κάλυψη των τεχνολογικών της κενών.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του δικτύου The Information, η Apple έχει ήδη προσεγγίσει τη Google ζητώντας να διερευνήσει τη δυνατότητα εγκατάστασης διακομιστών στα data centers της, προκειμένου να τρέξει η μελλοντική έκδοση της Siri. Η επόμενη γενιά της ψηφιακής βοηθού, η οποία θα τροφοδοτείται άμεσα από το οικοσύστημα Gemini της Google, απαιτεί υπολογιστικούς πόρους που η Apple αδυνατεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει αποκλειστικά μέσω των δικών της υποδομών.

Αυτή η εξέλιξη καταδεικνύει την τεχνική ανισορροπία μεταξύ των δυνατοτήτων των σύγχρονων παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής της Apple, η οποία παραδοσιακά εστιάζει στο hardware των καταναλωτικών συσκευών και όχι στις δομές cloud υψηλής κλίμακας.

Γιατί η Apple χρειάζεται τη Google για τη νέα Siri;

Η Apple αδυνατεί να καλύψει τις τεράστιες υπολογιστικές ανάγκες της νέας Siri που βασίζεται στο μοντέλο Gemini. Παρότι διαθέτει το δικό της δίκτυο Private Cloud Compute με επεξεργαστές Apple Silicon, το τμήμα υποδομών cloud της εταιρείας αντιμετωπίζει λειτουργικά κενά και ελλείψεις πόρων, αναγκάζοντας την εταιρεία να στραφεί στο Google Cloud για την απρόσκοπτη επεξεργασία των πολύπλοκων AI ερωτημάτων.

Τα βασικά τεχνικά δεδομένα της συμφωνίας:

Μεγάλος αριθμός διακομιστών με chip της Apple παραμένει στις αποθήκες και δεν έχει εγκατασταθεί.

Η Apple ήδη χρησιμοποιεί πόρους από την Amazon Web Services (AWS) και τώρα επεκτείνεται στη Google.

Αποσύρσεις Hardware: Η εταιρεία βρίσκεται εν μέσω της διαδικασίας παροπλισμού των παλαιότερων διακομιστών που βασίζονταν σε κάρτες γραφικών της Nvidia.

Το παρασκήνιο του Private Cloud Compute και η αδράνεια

Η πρωτοβουλία του Private Cloud Compute (PCC) παρουσιάστηκε αρχικά ως η απόλυτη λύση για την ασφαλή επεξεργασία δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, διατηρώντας το χαρακτηριστικό απόρρητο της εταιρείας. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι το οικοσύστημα δεν αναπτύχθηκε με την απαιτούμενη ταχύτητα. Η εταιρεία ιστορικά παρουσίαζε μια ισχυρή κουλτούρα διστακτικότητας απέναντι στην ανάπτυξη ανεξάρτητων υποδομών cloud.

Αυτή η προσέγγιση οδήγησε στην αποχώρηση κορυφαίων ειδικών, όπως ο Patrick Gates, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στην ιδέα της τοποθέτησης επεξεργαστών Apple (Apple Silicon) εντός των κέντρων δεδομένων. Η παρατεταμένη εστίαση της διοίκησης στο σχεδιασμό consumer hardware και στις συνδρομητικές υπηρεσίες άφησε τις cloud τεχνολογίες σε δεύτερη μοίρα. Όταν η Apple συνειδητοποίησε τον όγκο δεδομένων που απαιτούν τα σύγχρονα LLMs (Large Language Models), η εσωτερική της AI υποδομή άρχισε ήδη να εμφανίζει σημάδια "σήψης", με απαρχαιωμένους Nvidia servers να περιμένουν την απόσυρσή τους.

Η αλλαγή στάσης του Craig Federighi

Η συνεργασία με τη Google δεν προέκυψε αβίαστα. Για χρόνια, η Apple απαγόρευε στους μηχανικούς AI να χρησιμοποιούν τις cloud τεχνολογίες της Google, εξαιτίας αυστηρών πρωτοκόλλων απορρήτου. Ο επικεφαλής λογισμικού της Apple, Craig Federighi, έθετε επανειλημμένα βέτο σε κάθε πρόταση αξιοποίησης του Google Cloud για τις ανάγκες του AI computing.

Τα δεδομένα άλλαξαν το 2023. Η Google προχώρησε σε ριζικές αλλαγές και αναβαθμίσεις των συστημάτων ασφαλείας της στα data centers, εξασφαλίζοντας μηχανισμούς κρυπτογράφησης και απομόνωσης δεδομένων (sandboxing) που ικανοποίησαν τα εξαιρετικά υψηλά standards της Apple. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στην Apple να άρει τους περιορισμούς, καθιστώντας τη Google έναν βιώσιμο, και πλέον αναγκαίο, συνεργάτη για την επεξεργασία αιτημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογική και οικονομική πίεση

Το λανσάρισμα της νέας, αναβαθμισμένης Siri, η οποία θα αξιοποιεί την οντολογία και την παραγωγική ικανότητα του Gemini, αναμένεται να πολλαπλασιάσει κατακόρυφα τα αιτήματα των χρηστών. Κάθε φορά που η Siri καλείται να γράψει ένα εκτενές email, να δημιουργήσει μια εικόνα ή να αναλύσει σύνθετα δεδομένα που ξεπερνούν τις δυνατότητες της Neural Engine του τοπικού επεξεργαστή (on-device processing), το φορτίο θα μεταφέρεται στο cloud.

Η αδυναμία της Apple να στήσει άμεσα τα δικά της AI data centers δημιουργεί μια διπλή πίεση: αφενός τεχνολογική, καθώς η καθυστέρηση στην απόκριση (latency) πρέπει να παραμείνει ελάχιστη, και αφετέρου οικονομική. Η ενοικίαση υποδομών από τρίτους, όπως η Amazon και τώρα η Google, αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση (CAPEX vs OPEX) για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των νέων χαρακτηριστικών του iOS.

Με τη ματιά του Techgear

Από καθαρά τεχνική σκοπιά, η προσφυγή της Apple στους servers της Google αποτελεί μια ωμή παραδοχή της υστέρησης της στον τομέα των υποδομών Cloud. Σε καθημερινή χρήση, το "πάντρεμα" της Siri με το Google Cloud δημιουργεί νέα δεδομένα για τον τελικό καταναλωτή. Η καθυστέρηση (latency) στην απόκριση των AI Overviews της Siri, ειδικά όταν δοκιμάζουμε τη συσκευή μέσω δικτύων 5G σε αστικά κέντρα της Ελλάδας, θα εξαρτάται πλέον άμεσα από τη διαδρομή των δεδομένων (routing) προς τους ευρωπαϊκούς διακομιστές της Google.

Για την ελληνική αγορά, αυτό το βήμα είναι κρίσιμο. Η Google διαθέτει ήδη ισχυρότερη υποδομή κατανόησης και επεξεργασίας της ελληνικής γλώσσας (μέσω του Gemini) σε σύγκριση με τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων της Apple.

Εφόσον το νέο Siri βασιστεί σε αυτή την υποδομή, η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας ενδέχεται να αναβαθμιστεί ταχύτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Παράλληλα, το κόστος μετακυλίεται: οι cloud πόροι είναι ακριβοί, και μένει να δούμε αν η Apple θα διατηρήσει αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν ή αν θα ενσωματώσει τις προηγμένες λειτουργίες της Siri αποκλειστικά σε κάποιο μελλοντικό συνδρομητικό πακέτο του Apple One, κάτι που θα επηρεάσει άμεσα το κόστος χρήσης για τους καταναλωτές στην Ελλάδα και την Ευρώπη.