Το δεύτερο πακέτο με 50 videos από UAP/UFO περιλαμβάνει καταγραφές και στην Ελλάδα

Σύνοψη

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αποχαρακτήρισε τον δεύτερο επίσημο φάκελο UAP, υλοποιώντας την προεδρική οδηγία του Φεβρουαρίου.

Πάνω από 50 βίντεο και στρατιωτικές αναφορές που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 1948 έως και τα τέλη του 2024.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επιβεβαιωμένες καταγραφές αγνώστων ανωμαλιών στον ελληνικό εναέριο χώρο (Οκτώβριος 2023 και Ιανουάριος 2024).

Η πλειονότητα των παρατηρήσεων προέρχεται από αισθητήρες θερμικής απεικόνισης (FLIR) μαχητικών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (MQ-9).

Καταγραφές ανωμαλιών σε μορφή «μπάλας αμερικανικού ποδοσφαίρου», σφαιρών φωτός και αντικειμένων που προκαλούν οπτικό κορεσμό στους αισθητήρες.

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι τα αρχεία αποτελούν «άλυτα περιστατικά» επιτήρησης, δίνοντας έμφαση στην εθνική ασφάλεια των εναέριων χώρων και όχι σε θεωρίες εξωγήινης προέλευσης.

Το Πεντάγωνο προχώρησε στην επίσημη δημοσιοποίηση του δεύτερου μεγάλου πακέτου αποχαρακτηρισμένων εγγράφων και βίντεο που αφορούν Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα (Unidentified Anomalous Phenomena - UAP). Η κίνηση αυτή υλοποιεί την προεδρική οδηγία που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 50 οπτικοακουστικά τεκμήρια.

Η πλειονότητα του συγκεκριμένου υλικού προέρχεται από υπέρυθρους αισθητήρες (FLIR) προηγμένων στρατιωτικών πλατφορμών, καλύπτοντας γεωγραφικά σημεία με έντονη αμερικανική και νατοϊκή παρουσία, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού εναέριου χώρου. Το νέο πακέτο δεδομένων επιχειρεί να στρέψει οριστικά τη δημόσια συζήτηση από τις θεωρίες συνωμοσίας στην αυστηρή ανάλυση οπτικών και τηλεμετρικών δεδομένων, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις των σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης.

Το υλικό περιλαμβάνει υπέρυθρες καταγραφές σφαιρικών αντικειμένων και ανώμαλων ιχνών πτήσης. Ανάμεσα στα αρχεία εντοπίζονται καταγραφές UAP στον ελληνικό εναέριο χώρο, χρονολογημένες τον Οκτώβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024.

Αντικείμενο Καταγραφών: Άλυτα περιστατικά (Unresolved Cases) που διερευνώνται αυστηρά για ζητήματα ασφάλειας πτήσεων.

Άλυτα περιστατικά (Unresolved Cases) που διερευνώνται αυστηρά για ζητήματα ασφάλειας πτήσεων. Εξοπλισμός Εντοπισμού: Κάμερες Forward-looking infrared (FLIR), drones επιτήρησης MQ-9 και συστήματα ραντάρ AESA.

Κάμερες Forward-looking infrared (FLIR), drones επιτήρησης MQ-9 και συστήματα ραντάρ AESA. Τοπικό Ενδιαφέρον: Επιβεβαιωμένες καταγραφές στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2023, Ιανουάριος 2024) παράλληλα με διεθνή περιστατικά σε Συρία, Ιράκ και Καζακστάν.

Επιβεβαιωμένες καταγραφές στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2023, Ιανουάριος 2024) παράλληλα με διεθνή περιστατικά σε Συρία, Ιράκ και Καζακστάν. Τεχνικά Μοτίβα: Καταγραφή φαινομένων άλω ("glare halo effect") και αντικειμένων με ασυνήθιστη γεωμετρία χωρίς συμβατικά μέσα πρόωσης.

Η μετάβαση από το παραδοσιακό ακρωνύμιο UFO (Unidentified Flying Object) στο UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) διευρύνει την επιστημονική προσέγγιση. Ο όρος δεν περιορίζεται πλέον σε "ιπτάμενα" οχήματα, αλλά συμπεριλαμβάνει ανωμαλίες στο Διάστημα, υποθαλάσσια περιβάλλοντα (transmedium φαινόμενα) και οπτικές καταγραφές που δεν ταυτοποιούνται άμεσα από τα συστήματα ελέγχου.

Κάθε καρέ έχει καθαριστεί από ευαίσθητα διαβαθμισμένα δεδομένα τηλεμετρίας —όπως ακριβείς ταχύτητες, υψόμετρα και διακριτικά συχνότητας— ώστε να μην αποκαλυφθούν οι πραγματικές δυνατότητες των αμερικανικών ραντάρ. Η κοινοποίηση καταγραφών που εκτείνονται από το 1948 μέχρι τα τέλη του 2024 εξυπηρετεί την απομυθοποίηση των ανεξήγητων φαινομένων μέσω της θεσμικής διαφάνειας.

Τεχνολογία FLIR, οπτικές ανωμαλίες και οι περιορισμοί των αισθητήρων

Τα περισσότερα βίντεο του αρχείου αποτελούν υλικό από συστήματα FLIR (Forward-Looking Infrared). Πρόκειται για αισθητήρες θερμικής απεικόνισης που δεν καταγράφουν το ορατό φως, αλλά ανιχνεύουν τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ενός αντικειμένου και του ψυχρότερου περιβάλλοντός του. Η φύση αυτής της τεχνολογίας εξηγεί τον βαθμό δυσκολίας στην ταυτοποίηση.

Ένα από τα πλέον αναλυμένα βίντεο του νέου φακέλου χρονολογείται στο 2024. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά DoW-UAP-D32, τα συστήματα εστίασης κατέγραψαν μια θερμική πηγή υψηλής αντίθεσης με σχήμα μπάλας αμερικανικού ποδοσφαίρου. Το αντικείμενο έφερε τρεις ακτινωτές προεξοχές. Η τεχνική περιγραφή το ορίζει ως «παραμορφωμένη σφαίρα λευκού φωτός», αναφέροντας έντονο φαινόμενο «φωτοστέφανου» στο πάνω μέρος της ροής του βίντεο πλήρους κίνησης (FMV). Η εμφάνιση του «φωτοστεφάνου» αποτελεί κλασικό τεχνικό σύμπτωμα στα υπέρυθρα οπτικά, ειδικά όταν η πηγή εκπομπής είναι εξαιρετικά έντονη, προκαλώντας κορεσμό στον αισθητήρα.

Σε ένα έτερο βίντεο διάρκειας 100 δευτερολέπτων, μια φωτεινή θερμική κουκκίδα καταγράφεται να κινείται ανάμεσα σε μια διάταξη από ανεμογεννήτριες. Το σύστημα του αεροσκάφους πασχίζει να διατηρήσει το "κλείδωμα" (lock-on) στόχου εν μέσω των περιστρεφόμενων πτερυγίων, αποδεικνύοντας τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα λογισμικά ιχνηλάτησης σε περιβάλλοντα με έντονο οπτικό θόρυβο.

Το ελληνικό ενδιαφέρον και η γεωπολιτική ασφάλεια εναέριου χώρου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι χρονοσημάνσεις των βίντεο που διασυνδέονται με τον ευρωπαϊκό νότο. Τα αρχεία του Πενταγώνου καταγράφουν ρητά τρία συμβάντα ανίχνευσης UAP στον ελληνικό εναέριο χώρο: δύο διακριτές καταγραφές τον Οκτώβριο του 2023 και μία επιπλέον τον Ιανουάριο του 2024.

Η γεωγραφική αυτή εντοπισιμότητα συμπίπτει με αυξημένη επιχειρησιακή κινητικότητα συμμαχικών αεροσκαφών στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ο εναέριος χώρος της Ελλάδας σαρώνεται από ένα εξαιρετικά πυκνό δίκτυο ραντάρ αεράμυνας, ενώ η παρουσία αμερικανικών πλατφορμών συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης είναι συνεχής. Αεροσκάφη και στρατιωτικά drones (όπως τα MQ-9 Reaper που σταθμεύουν σε ελληνικές βάσεις) συλλέγουν τεράστιο όγκο δεδομένων.

Όταν τα έγγραφα του Πενταγώνου αναφέρουν «άλυτα περιστατικά» σε τέτοιες περιοχές στρατηγικής σημασίας, συχνά καταδεικνύουν την παρουσία παρεμβολών ηλεκτρονικού πολέμου, μη συμβατικών κατασκοπευτικών μικρό-drones ή δοκιμών αντιμέτρων από γειτονικές δυνάμεις. Η καταγραφή μιας θερμικής ανωμαλίας χωρίς αντίστοιχο ίχνος στο ραντάρ μεταφράζεται πρωτίστως ως πρόκληση εθνικής ασφάλειας παρά ως μεταφυσικό γεγονός.

