Το ETH Zurich συνδύασε πριονίδι και ούρα για ένα απόλυτα πυρίμαχο δομικό υλικό!

Σύνοψη

Ερευνητές στην Ελβετία δημιούργησαν πάνελ από πριονίδι και κρυστάλλους φωσφόρου (από ούρα).

Το υλικό είναι πλήρως πυρίμαχο, αντέχοντας σε ακραίες θερμοκρασίες χωρίς να καίγεται.

Αποτελεί λύση για την κυκλική οικονομία, αξιοποιώντας απόβλητα ξύλου και λυμάτων.

Προσφέρει κορυφαία θερμομόνωση και ηχομόνωση ταυτόχρονα με την πυροπροστασία.

Η βιομηχανία των κατασκευών βρίσκεται μπροστά σε μια δομική πρόκληση: την ανάγκη για υλικά που είναι ταυτόχρονα οικολογικά και εξαιρετικά ανθεκτικά στη φωτιά. Η ερευνητική ομάδα των ETH Zurich και Empa παρουσίασε μια λύση που ακούγεται αντισυμβατική, αλλά βασίζεται σε στέρεα χημεία. Το υλικό συνδυάζει πριονίδι (απόβλητο της ξυλουργικής) με στρουβίτη, έναν φωσφορικό κρύσταλλο που ανακτάται από τα ανθρώπινα ούρα μέσω μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.

Ο στρουβίτης λειτουργεί ως το τέλειο συνδετικό υλικό. Όταν εκτίθεται σε θερμότητα, απελευθερώνει νερό και αμμωνία, μια διαδικασία που ψύχει ενεργά το πάνελ και στερεί το οξυγόνο από τη φωτιά. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα άνθρακα που απομονώνει το εσωτερικό του ξύλου. Σε εργαστηριακές δοκιμές, πάνελ πάχους μόλις λίγων εκατοστών διατήρησαν την ακεραιότητα τους έναντι φλόγας 1000°C για περισσότερο από 90 λεπτά, την ώρα που συμβατικά υλικά θα είχαν εξατμιστεί ή θα εξέλυαν θανατηφόρα αέρια.

Η σημασία αυτής της ανακάλυψης για την Ελλάδα είναι πολυεπίπεδη. Με τις πυρκαγιές να απειλούν τον οικιστικό ιστό κάθε καλοκαίρι, η χρήση ενός υλικού που προέρχεται από απόβλητα και προσφέρει παθητική πυροπροστασία χωρίς τοξικά πρόσθετα είναι κρίσιμη. Το "Sawdust-Struvite" δεν απαιτεί ενεργοβόρα παραγωγή όπως το τσιμέντο ή η γυψοσανίδα, ενώ η διαδικασία παραγωγής του μπορεί να ενσωματωθεί σε τοπικές μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.

Η καινοτομία του ETH Zurich δείχνει ότι το μέλλον της βιωσιμότητας κρύβεται στην επαναχρησιμοποίηση χημικών στοιχείων που θεωρούσαμε άχρηστα. Το γεγονός ότι ένα υλικό από ούρα και πριονίδι μπορεί να προστατεύσει μια κατοικία καλύτερα από ακριβά χημικά βερνίκια, είναι η απόλυτη απόδειξη της τεχνολογικής προόδου.