Το Euclid του ESA ξεκλειδώνει τον 3D χάρτη του Σύμπαντος με δεδομένα για 900 εκατομμύρια γαλαξίες!

Σύνοψη

Ο ESA έδωσε στη δημοσιότητα το αρχικό πακέτο δεδομένων DR1-Foundation από την αποστολή Euclid, καλύπτοντας επιφάνεια 1.900 τετραγωνικών μοιρών του ουρανού.

Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει παρατηρήσεις για πάνω από 900 εκατομμύρια γαλαξίες και 60 εκατομμύρια κβάζαρ.

Ανακαλύφθηκαν 15.000 υποψήφιοι ισχυροί βαρυτικοί φακοί, αυξάνοντας δραματικά τον αριθμό των γνωστών περιπτώσεων από περίπου 1.000 που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Ο όγκος των πληροφοριών αγγίζει τα 1,7 εκατομμύρια GB, θέτοντας τα πρακτικά θεμέλια για τον ακριβέστερο τρισδιάστατο χάρτη του σκοτεινού Σύμπαντος.

Η παρατήρηση του Σύμπαντος περνά πλέον επισήμως στην εποχή των μαζικών δεδομένων, καθώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) προχώρησε στην πρώτη μεγάλη δημοσίευση καταγραφών από το διαστημικό τηλεσκόπιο Euclid. Το πακέτο πληροφοριών που φέρει την ονομασία DR1-Foundation, αποτελεί τον καρπό δεκατριών μηνών συνεχούς λειτουργίας και σηματοδοτεί την έναρξη μιας πρωτοφανούς προσπάθειας για τη χαρτογράφηση της αόρατης πλευράς του κοσμικού μας περιβάλλοντος. Μετρώντας το φως από περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ουράνια σώματα, η ευρωπαϊκή αποστολή σάρωσε μια περιοχή του ουρανού ίση με 9.500 πανσελήνους, προσφέροντας στην ερευνητική κοινότητα τον βασικό κορμό για την κατασκευή του μεγαλύτερου και ακριβέστερου τρισδιάστατου χάρτη στην ιστορία της αστρονομίας.

Τι αποκαλύπτει η πρώτη μεγάλη δημοσίευση δεδομένων του τηλεσκοπίου Euclid;

Μέσα από 13 μήνες παρατηρήσεων, το τηλεσκόπιο εντόπισε περισσότερους από 900 εκατομμύρια γαλαξίες, 60 εκατομμύρια κβάζαρ και 15.000 υποψήφιους ισχυρούς βαρυτικούς φακούς, θέτοντας ουσιαστικά τα θεμέλια για τον 3D χάρτη του σκοτεινού Σύμπαντος.

Η κλίμακα της παρατήρησης ξεπερνά κάθε προηγούμενο εγχείρημα, διότι η λειτουργία του τηλεσκοπίου απευθείας στο διάστημα το απαλλάσσει από την παραμόρφωση και τη μείωση της φωτεινότητας που προκαλεί αναπόφευκτα η γήινη ατμόσφαιρα. Το τεράστιο οπτικό πεδίο και οι πανοραμικές δυνατότητες του οργάνου επέτρεψαν τη συγκέντρωση δεδομένων από 1.900 τετραγωνικές μοίρες του ουρανού. Αυτή η τεράστια δεξαμενή πληροφοριών περιλαμβάνει φάσματα από 160 εκατομμύρια διαφορετικές πηγές, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιστήμονες να αναλύσουν τη χημική σύσταση και την ταχύτητα απομάκρυνσης των μακρινών αυτών σωμάτων, μελετώντας στην πράξη τη συνεχή διαστολή του Σύμπαντος.

Ο ρόλος των βαρυτικών φακών στην κατανόηση της Σκοτεινής Ύλης

Ανάμεσα στα ευρήματα της δημοσίευσης ξεχωρίζει ο εντοπισμός 15.000 πιθανών περιπτώσεων ισχυρού βαρυτικού εστιασμού. Πριν από τη λειτουργία του νέου ευρωπαϊκού τηλεσκοπίου, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είχε καταγεγραμμένες μόλις 1.000 αντίστοιχες δομές. Το φαινόμενο του βαρυτικού φακού εμφανίζεται όταν το φως μακρινών γαλαξιών καμπυλώνεται και παραμορφώνεται καθώς περνά κοντά από αντικείμενα με ασύλληπτη μάζα, όπως γιγαντιαία γαλαξιακά σμήνη που βρίσκονται στο προσκήνιο. Η ανάλυση των οπτικών αυτών παραμορφώσεων επιτρέπει στους αστροφυσικούς να «ζυγίσουν» τους ενδιάμεσους γαλαξίες και να υπολογίσουν με ακρίβεια την ποσότητα της αόρατης σκοτεινής ύλης που περιέχουν. Καταγράφοντας τη γεωμετρία και το μοτίβο αυτών των κοσμικών μεγεθυντικών φακών, οι ερευνητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξετάσουν πώς τα διάφορα είδη Σκοτεινής Ύλης επηρεάζουν την ευρύτερη αρχιτεκτονική του Σύμπαντος.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της διαδικασίας αποτυπώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο κατά την παρατήρηση του σμήνους γαλαξιών Abell 3128. Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότημα εκατοντάδων γαλαξιών που βρίσκεται σε απόσταση 800 εκατομμυρίων ετών φωτός από τον πλανήτη μας, αποτελώντας βασικό τμήμα του υπερσμήνους Horologium. Οι υπέρυθρες και οπτικές εικόνες αποκαλύπτουν έντονα μπλε τόξα στο κέντρο του σμήνους, τα οποία δημιουργούνται από την καμπύλωση του φωτός ενός πολύ πιο απομακρυσμένου γαλαξία, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τις αρχικές προβλέψεις της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Η τεχνολογία αιχμής και τα κβάζαρ

Η ικανότητα του τηλεσκοπίου Euclid να συνδυάζει εξαιρετικά ευρύ οπτικό πεδίο με απόλυτη ευκρίνεια στηρίζεται σε δύο κορυφαία επιστημονικά όργανα. Το εργαλείο VIS (Visible Instrument) αναλαμβάνει τη φωτογράφιση στο ορατό φως, καταγράφοντας το σχήμα των γαλαξιών με αξεπέραστη ακρίβεια. Παράλληλα, το Φασματόμετρο και Φωτόμετρο Εγγύς Υπέρυθρου (NISP), στο οποίο συνεισέφερε τμήματα και η NASA, αναλύει το φως στο υπέρυθρο φάσμα. Ο ταυτόχρονος συνδυασμός αυτών των δύο οργάνων προσφέρει τη μοναδική ικανότητα υπολογισμού της απόστασης των γαλαξιών μέσω της ερυθρής μετατόπισης, δηλαδή της επιμήκυνσης του μήκους κύματος του φωτός καθώς ο χώρος διαστέλλεται.

Η αποστολή επικεντρώνεται στην εξήγηση των κυρίαρχων αλλά αόρατων δυνάμεων της φύσης. Η Σκοτεινή Ύλη λειτουργεί ως ο βαρυτικός σκελετός που συγκρατεί τους γαλαξίες, ενώ η Σκοτεινή Ενέργεια θεωρείται υπεύθυνη για την επιτάχυνση της κοσμικής διαστολής. Ο εντοπισμός 60 εκατομμυρίων κβάζαρ, των απίστευτα φωτεινών πυρήνων ενεργών γαλαξιών που τροφοδοτούνται από υπερμαζικές μαύρες τρύπες, παρέχει στους αστρονόμους πανίσχυρους δείκτες για τη χαρτογράφηση της ύλης σε κολοσσιαίες αποστάσεις. Τα κβάζαρ φωτίζουν το αραιό διαστρικό αέριο, σκιαγραφώντας το δίκτυο των νηματίων πάνω στο οποίο κατανέμονται οι γαλαξίες.

Η Διευθύντρια Επιστημών του ESA, Carole Mundell, ξεκαθάρισε επισήμως πως τα δεδομένα δεν προσφέρουν απλώς εντυπωσιακές φωτογραφίες, αλλά αποτελούν ένα πραγματικό επιστημονικό ορόσημο. Σύμφωνα με την υπεύθυνη του έργου Valeria Pettorino, η ροή της πληροφορίας αλλάζει οριστικά επίπεδο, αντικαθιστώντας τις αρχικές δοκιμές με παρατηρήσεις τεράστιας κλίμακας. Το πλήρες πακέτο δεδομένων (Data Release 1) θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027, οπότε θα ενσωματωθούν αναλύσεις για τον ασθενή βαρυτικό εστιασμό, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια σειρά νέων κοσμολογικών ανακαλύψεων.