NASA: Επιτάχυνση του προγράμματος Artemis για επανδρωμένη προσλήνωση το 2028

Σύνοψη

Η NASA προγραμματίζει πλέον την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στην επιφάνεια της Σελήνης για το 2028 μέσω της αποστολής Artemis IV.

Το 2027 θα προηγηθεί η κρίσιμη δοκιμαστική αποστολή Artemis III, η οποία θα στείλει τέσσερις αστροναύτες σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για τον διεξοδικό έλεγχο όλων των συστημάτων.

Οι εταιρείες SpaceX και Blue Origin αναπτύσσουν ταυτόχρονα και ανταγωνιστικά τις δικές τους σεληνιακές ακάτους (landers).

Η Axiom Space κατασκευάζει μια νέα, αρκετά πιο ελαφριά διαστημική στολή με την ονομασία Sortie, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για τις πρώτες και πιο σύντομες αποστολές εξερεύνησης στον νότιο πόλο του φυσικού μας δορυφόρου.

Απώτερος στόχος όλου του σχεδιασμού παραμένει η εδραίωση μιας μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη, λειτουργώντας ως το απόλυτο πεδίο δοκιμών για την πρώτη μελλοντική επανδρωμένη αποστολή προς τον πλανήτη Άρη.

Η NASA επιταχύνει τις προσπάθειές της για την επιστροφή των αστροναυτών στη Σελήνη, παρουσιάζοντας ένα ανανεωμένο και άκρως λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα του προγράμματος Artemis.

Οι ανακοινώσεις που έγιναν από τη διοίκηση της NASA περιγράφουν έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη, ο οποίος περιλαμβάνει νέες τεχνολογικές συνεργασίες, ανασχεδιασμό των αποστολών και σημαντικές προσθήκες στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουν τα πληρώματα. Με τις εταιρείες της ιδιωτικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας να αναλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη κρίσιμων συστημάτων, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία προσπαθεί να μειώσει τα κόστη και τους χρόνους προετοιμασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα των αστροναυτών. Η όλη προσέγγιση βασίζεται πλέον στην ύπαρξη πολλαπλών επιλογών για κάθε στάδιο της αποστολής, αποτρέποντας την εξάρτηση από έναν μόνο κατασκευαστή και εξασφαλίζοντας ότι τυχόν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη ενός συστήματος δεν θα συμπαρασύρουν ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα.

Η NASA σχεδιάζει την πρώτη επανδρωμένη προσλήνωση για το 2028 μέσω της αποστολής Artemis IV, έχοντας προγραμματίσει την κρίσιμη δοκιμαστική πτήση Artemis III για το 2027 σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, προκειμένου να δοκιμαστούν όλα τα συστήματα υπό πραγματικές συνθήκες.Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, το πλήρωμα των τεσσάρων αστροναυτών θα ταξιδέψει με την κάψουλα Orion και θα επιχειρήσει σύνδεση (docking) με τη σεληνιακή άκατο σε περιβάλλον μικροβαρύτητας. Αυτή η διαδικασία θεωρείται κομβικής σημασίας για την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης ζωής, των μηχανισμών πλοήγησης και των λογισμικών επικοινωνίας.

Ποιοι αναπτύσσουν τα οχήματα προσελήνωσης

Τόσο η SpaceX όσο και η Blue Origin αναπτύσσουν ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά τα δικά τους οχήματα προσελήνωσης (lunar landers), με αμφότερες τις εταιρείες να στοχεύουν στην πλήρη ετοιμότητα υποστήριξης μιας επανδρωμένης αποστολής στην επιφάνεια της Σελήνης μέχρι το 2028.

Η παρουσία δύο εντελώς διαφορετικών προτάσεων για το όχημα που θα μεταφέρει τους αστροναύτες από τη σεληνιακή τροχιά στην επιφάνεια του φεγγαριού αποτελεί ίσως την πιο στρατηγική επιλογή της NASA. Η Blue Origin θα πραγματοποιήσει μια δοκιμαστική εκτόξευση της δικής της ακάτου "Blue Moon" σε τροχιά γύρω από τη Γη, ώστε να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη συνάντηση με την κάψουλα Orion. Ταυτόχρονα, η SpaceX συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την ανάπτυξη της δικής της εκδοχής του σκάφους Starship το οποίο έχει ήδη κερδίσει συμβόλαια για την υποστήριξη σεληνιακών αποστολών.

Αυτή η προσέγγιση εγγυάται πως οι διαστημικές αποστολές θα έχουν πάντα μια εφεδρική λύση στη διάθεση τους, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του χώρου και οδηγώντας θεωρητικά σε ταχύτερη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Τι αλλάζει στον εξοπλισμό των αστροναυτών;

Η αμερικανική εταιρεία Axiom Space κατασκευάζει τη νέα διαστημική στολή "Sortie", η οποία διαθέτει περίπου το μισό βάρος από τις παραδοσιακές στολές και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις πρώτες, μικρότερης διάρκειας αποστολές εξερεύνησης στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού που θα φορούν οι αστροναύτες αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τεχνικούς γρίφους του προγράμματος Artemis, καθώς το περιβάλλον στον σεληνιακό νότιο πόλο είναι εξαιρετικά εχθρικό και δύσβατο. Η νέα στολή "Sortie" έρχεται να καλύψει την ανάγκη για γρήγορη και ευέλικτη κίνηση κατά τις πρώτες αποστολές επιφανείας, προσφέροντας βελτιωμένη ευκινησία στους αρθρωτούς συνδέσμους χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια. Πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί πως ο ελαφρύτερος αυτός εξοπλισμός δεν πρόκειται να αντικαταστήσει την κύρια, βαρύτερη στολή της Axiom, η οποία θα παραμείνει η βασική επιλογή για τις μελλοντικές και πολύ πιο απαιτητικές δραστηριότητες που θα απαιτούν πολύωρη παραμονή εκτός των οχημάτων ή του σεληνιακού σταθμού.

Πώς διασφαλίζεται η αξιοπιστία του πυραύλου SLS;

Η NASA εξετάζει δύο διαφορετικές επιλογές ανώτερου σταδίου για τον πύραυλο Space Launch System (SLS), διατηρώντας το τρέχον ενδιάμεσο κρυογονικό στάδιο πρόωσης παράλληλα με μια επιμηκυμένη έκδοση του συστήματος Centaur V της εταιρείας ULA.

Η προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων του πυραύλου SLS δείχνει την πρόθεση των Αμερικανών να διατηρήσουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στις αποστολές μεταφοράς βαρέων φορτίων. Η έκδοση του Centaur V της United Launch Alliance μπορεί να φιλοξενήσει μεγαλύτερη ποσότητα προωθητικού υλικού, κάτι που μεταφράζεται άμεσα σε μεγαλύτερη ικανότητα μεταφοράς εξοπλισμού και προμηθειών προς τη σεληνιακή τροχιά.

Με τη συντήρηση και των δύο επιλογών στο τραπέζι του σχεδιασμού, οι υπεύθυνοι του προγράμματος εξασφαλίζουν ότι τα όποια προβλήματα γραμμής παραγωγής σε ένα από τα δύο συστήματα δεν θα καταφέρουν να εκτροχιάσουν τις προγραμματισμένες πτήσεις προς τον σταθμό Gateway ή την επιφάνεια του φεγγαριού.